Krever at regjeringen sikrer norskbygde ferger

Stadig flere norske ferger bygges i utlandet. – Meningsløst, sier SVs Lars Haltbrekken. – Nå må regjeringen vise handlekraft, sier LO-topp Jørn Eggum.

– Se på den utviklingen her. Den er dramatisk og alarmerende, sier SVs energi- og klimapolitiske talsperson, Lars Haltbrekken.

Han viser oss en oversikt som belyser utviklingen i andelen norske ferger som er bygget i Norge:

Før 2015 ble 82 prosent bygget i Norge.

Etter 2015 er bare 41 prosent bygget i Norge. Tyrkia har tatt over mye.

– Ser vi på tallene år for år, viser det at denne utviklingen har forsterket seg de siste årene, sier Haltbrekken:

– Prosentandelen norske ferger bygget i Norge falt til 18 prosent i 2021.

Rapporten han viser til er utarbeidet for Norsk Industri (NHO) av Strategisk Ruteplan AS: Oversikt over ferjeflåten i Norge.

Haltbrekkens og Eggums krav om handling retter seg mot to nært forestående ferjeanbud for to ruter over Vestfjorden:

Strekningen Bodø-Moskenes-Værøy og Røst: To hydrogenferger.

Og noe senere en elferge fra Bognes og Lødingen.

– Regjeringen må sørge for å ramme inn regelverket slik at norske verft får oppdragene, sier Eggum.

Haltbrekken sier det er enkle grep som kan sikre det.

– Det er den forrige regjeringens ansvar at de ikke stilte sterke nok krav til miljø i offentlige anskaffelser. I tillegg må det stilles norske helse-, miljø- og sikkerhetskrav (HMS) som vil gi norske verft fortrinn, fordi vi har kommet lenger enn mange andre land når det gjelder HMS.

– Dette er anbud som omfattes av EØS-regelverket; vi kan ikke styre anbud til norske verft?

– Hverken EØS-regelverket eller andre internasjonale regelverk er til hinder for skreddersy regler som gjør at norske verft kan vinne anbud på nye ferger. Skal vi som nasjon lykkes med den grønne omstillingen, ikke minst hydrogen, som det er politisk enighet om at vi skal satse på, så må regjeringen vise handlekraft, sier Eggum.

– Kjempesuksess

De understreker at det er byggingen og monteringen av teknologien og innmaten i skipene det dreier seg om. Bygging av skrog er for lengst flyttet ut av landet.

– Innføring av elektriske ferger har vært en kjempesuksess som har skapt arbeidsplasser i Norge og gjort at vi er verdensledende i den teknologiutviklingen. Men den posisjonen er alvorlig truet når stadig flere norske ferger bygges i utlandet, sier Haltbrekken.

– Ekstremt viktig

Eggum sier de to fergene er en prøvesten for regjeringen.

– Disse to hydrogenfergene er det ekstremt viktig at blir bygget i Norge, fordi de vil kunne bli et utstillingsvindu som viser at vi kan lede an i utviklingen av høyteknologiske klimavennlige skip, sier Eggum.

– Du sitter i Aps sentralstyre: Det er din regjering som nå styrer og kravene rettes mot?

– Ja, de må sørge for et regelverk som legger til rette for at norske verft kan vinne disse anbudene. Det er en mindretallsregjering og jeg er glad for at SV er med på laget. Det handler om politisk vilje.

– Store ringvirkninger

Rederiet Torghatten Nord A/S har vunnet anbudene om de tre fergene.

Eggum og Haltbrekken har merket seg hva administrerende direktør Torkild Torkildsen sa da de vant: «Kontrakten kommer til å gi store ringvirkninger for regionen, maritim næring og hydrogennæringen».

De to er bekymret over at prisen de vant med, er veldig lav:

Torghatten Nords tilbud i anbudskonkurransen var på 4,98 milliarder kroner. Nærmeste anbud var Norled, med 6,3 milliarder kroner.

– Vel og bra, men.

– Det Torkildsen sa er vel og bra, men prisen er lav: Det er overhengende fare for at norske verft og norsk leverandørindustri vil få utfordringer med å være konkurransedyktige i en rent prisdrevet konkurranse, sier Eggum.

– Regjeringen må se at pris alene ikke kan være avgjørende. De må sørge for at andre kriterier blir minst like viktig. Regjeringen sitter på et kinderegg: De kan få utslippskutt, teknologiutvikling som vil gi eksportinntekter og skaping av nye arbeidsplasser i Norge, sier Haltbrekken.

Forhandlinger med verft og leverandører for bygging av hydrogenfergene ventes å bli iverksatt i vår.

– Derfor har regjeringen dårlig tid, sier Haltbrekken.

Peker på myndighetene

Torkildsen i Torghatten Nord AS takker for initiativet fra Eggum og Haltbrekken.

– Vi er glade for at de kjemper for rammevilkår som gjør at flere ferger blir bygget ved norske verft. Det er det ikke vi som avgjør, men myndighetene.

Han unnslår ikke at pris er viktig og at det ikke er uten grunn at Tyrkia har vunnet mange anbud de senere årene.

– Erfaringene er at verft i mange land i utlandet, inkludert Tyrkia, leverer god kvalitet.

– Viktigste kriterium er pris

Han sier at de nå skal ut med en priskonkurranse i Norge, EØS-området og blant annet Tyrkia for de to hydrogenfergene.

– Det er fremmet krav om miljø- og teknologiløsninger, men viktigste kriterium er pris. Hvis det skal endres, er det noe myndighetene må gjøre noe med.

Gir ikke noe løfte

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) kan ikke gi noen kortsiktig løfte om nye rammevilkår:

– Driftskontrakten på riksveiferjesambandet rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes ble lyst ut i juni 2021 og kontrakten ble tildelt i januar. Norsk maritim næring er konkurransedyktig, og vi legger til grunn at de er med i konkurransen om utrustning av det nye riksveisambandet.

Han fremholder at regjeringen på lengre sikt jobber med et løfte i Hurdalsplattformen, hvor det står at de vil endre regelverk og praksis for offentlige anskaffelser «slik at de støtter viktige mål som bærekraft, gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, innovasjon og lokale ringvirkninger. Offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.»