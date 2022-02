VIL SATSE I NORGE: Erna Solberg peker i dag på Norge og ikke utlandet, som arbeidssted i fremtiden.

Erna Solberg: Ser ikke for meg noen internasjonal toppjobb

TRONDHEIM (VG) Erna Solberg sier hun har bestemt seg for å satse på norsk politikk, ikke internasjonal. Hun sier hun har startet en maraton for igjen å bli statsminister.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Høyre-dronningen har vært partileder siden 2004, hun har vært innvalgt på Stortinget siden 1989 og statsminister i åtte år frem til i fjor.

Men hun er verken mett eller lei av politikk.

Torsdag gikk en enstemmig valgkomite i partiet inn for å gjenvelge henne på landsmøtet i vår.

Vi ble med Solberg til Trondheim fredag hvor hun møtte en rekke bedriftsledere og organisasjoner som fortalte at det er krise i byen, fordi de ikke greier å skaffe nok ansatte.

Vi vandret rundt i E.C. Dahls bryggeri, som også har det problemet.

Vi så og luktet mye øl – men bare se, ikke røre, selv om det var fredag ettermiddag.

ØL I LANGE BANER: Det var ikke mangel på ølsorter da Solberg fredag ettermiddag besøkte E. C. Dahls bryggeri i Trondheim sentrum.

– Å få flere inn i arbeidslivet er noe av det viktigste fremover. Vi har flere jobber enn vi har mennesker til for øyeblikket, sier Solberg.

Vi kommer tilbake til det, men det er hennes fremtidige rolle i norsk politikk vi dro til Trondheim for å prate om.

– Det er planen min

Hun har engasjert seg internasjonalt, blant annet som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene:

– Mange tenker at du, etter en lang og tro tjeneste nasjonalt, vil flytte ut hvis det dukker opp en spennende internasjonal jobb?

– Da kjenner de meg dårlig. Det har aldri vært noen stor interesse for meg å reise fra Norge for å få en internasjonal toppjobb. Jeg tror jeg kan påvirke verden ved å jobbe som politiker i Norge, og det har jeg tenkt å fortsette med, sier Solberg.

Hun utdyper det.

– Det er internasjonale saker jeg har brent for i hele livet mitt, blant annet å skape en mer rettferdig verden, men jeg er ikke spesielt glad i forhandlinger og dragkamp om komma, ord og setninger, som veldig mye av det internasjonale arbeidet består i.

Hun tenker seg enda litt mer om og sammenfatter:

– Jeg er åpen for internasjonale verv, men jeg ser ikke for meg noen internasjonal toppjobb. Jeg satser på Norge og har startet på maratonen som gjør at jeg skal vippe Jonas ut av Statsministerens kontor.

– Det er du som skal sørge for at Støre blir fjernet fra statsministerstolen og du som skal innta den?

– Det er planen min, hvis partiet mitt vil det. Jeg mener at vi som parti har mye vi skal bidra med for å utvikle Norge – og så tenker jeg at jeg det er fint å ha erfaring i den jobben.

SPLITTE OPP?: Erna Solberg sier de ikke har vurdert at hun skal overlate lederrollen i Høyre til andre, hvor hun er partiets statsministerkandidat.

– Selv om Ap og Sp faller på målingene, vokser partiene på venstresiden av Ap så mye, at det fortsatt er et overveldende rødgrønt flertall?

– Når Høyre har vokst fra rundt 20 til 25 prosent og Frp er oppe over 12 prosent igjen på målinger, så har vi hentet noen velgere vi også.

Torsdag ble Henrik Aasheim (38) innstilt som nestleder i Høyre, sammen med Tina Bru (35).

Det betyr at partiets kronprins og kronprinsesse er på plass; begge blir ansett for å være så kvalifiserte at de kan overta ledertronen etter Solberg.

– De seiler opp som de mest aktuelle arvtakere etter deg?

– Ja, det tenker jeg at de er. De har vist seg som dyktige politikere på Stortinget og som statsråder; de er brede politikere, ikke bare fagpolitikere.

– Ikke de eneste mulige kandidatene

Hun legger likevel til:

– Men det er jo ikke de eneste mulige kandidatene.

– Når de er nestledere vil de bli ansett som favoritter?

– Ja, det vil jeg si. Vi skal nå sammen løfte hele partiet.

– Har du tenkt tanken på å slippe en av dem til, helt på toppen?

– Jeg har tenkt tanken at det vil skje på et tidspunkt, men tidspunktet har ikke kommet ennå.

– Kan det være en aktuell problemstilling på et tidspunkt å gå av som partileder, men fortsatt være partiets statsministerkandidat i 2025?

– Det har ikke vært et tema hos oss. Du er den første som lufter det.

– Hva tenker du?

– Min automatiske refleks er at det i utgangspunktet er best å ha samlet vervene. Men det har vi ikke diskutert.

– Hva motiverer deg etter å ha ledet regjeringen i åtte år og hatt stortingsplass i 33 år?

– Å se fremover; å se de nye oppgavene vi må løse. Og å møte mennesker og å se at du kan få til resultater. Jeg må si at jeg synes det har blitt mer og mer spennende å drive politikk i Norge.

UTESTEDPILS: Erna Solberg var også innom selve fabrikken. 90 prosent av E.C. Dahls øl-produksjon går til utesteder.

– Hvis det blir borgerlig flertall, vil Frp og Venstre fortsatt være borgerlig hund og katt. Hvordan løse det?

– Gjennom åtte år i regjering klarte vi i stor grad å samarbeide på borgerlig side. Det mener jeg vi skal kunne klare også i fremtiden. I en borgerlig regjering får de partiene som er med i regjeringen, størst innflytelse.

– Du har ikke gitt opp drømmen om en borgerlig flertallsregjering?

– Nei, mitt fremste mål er at alle setter seg ned sammen og blir enige. Men blir det borgerlig flertall er det ikke sikkert at alle trenger å sitte i regjering.

– Ledighet er ikke problemet

Med øl på alle kanter fikk hun i Trondheim fredag høre om det som beskrives som skrikende mangel på arbeidskraft.

Mangel på kokker, sjåfører, kjøttskjærere og andre håndverkere.

SLÅR ALARM: Tord Lien var olje- og energiminister i Erna Solbergs regjering fra oktober 2013 til desember 2016. Han slår alarm om mangel på ansatte.

– Ledighet er ikke problemet. Problemet er å skaffe ansatte. Dessverre forsterkes krisen av innleieforbudet som er foreslått i Oslo-området, sier leder Tord Lien i NHO-Trøndelag, hvor Erna Solbergs tidligere Frp-statsråd regjerer.

Regjeringen har foreslått å forby innleie fra bemanningsselskaper i byggebransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Forslaget er nå på høring.

En annen årsak til mangel på arbeidskraft er at mange utenlandske arbeidere under pandemien flyttet tilbake til eksempelvis Sverige eller Polen.

– Gyllen mulighet

I et land hvor hele veksten i arbeidsmarkedet siden 2008 har skjedd gjennom arbeidsinnvandring, kan det gi norsk ungdom en sjanse.

– Vi har en gyllen mulighet nå til å få flere som står utenfor arbeidslivet inn i jobb, sier Solberg som fikk høre om arbeidet som gjøres i Trondheim for å få til nettopp det, gjennom Trøndelag-modellen.

RENT ØL: Jacob Sletvold spyler gulvene for å holde ølfabrikken skinnende, hygienisk ren.

Solberg sier at et av de første prosjektene hun har satt i gang i sitt maraton-prosjekt, er å utvikle en ny videregående skole for voksne.

– Mange av dem som står utenfor arbeidslivet mangler nettopp videregående skole, sier hun:

– Vi trenger en mer fleksibel videregående for voksne, slik at de kan begynne på utdanning og ta eksamen uten å måtte vente til august og den ordinære skoleruten.

Mener vi må ha utenlandsk arbeidskraft

Hun sier at mangel på arbeidskraft i mange bransjer gjør at vi også må få flere utlendinger til Norge.

– Vi må ha et fleksibelt arbeidsmarked hvor vi kan få nye arbeidsinnvandrere til Norge. Vi kan ikke klare oss uten tilsig av arbeidskraft utenfra.

REKRUTTERINGSPROBLEM: Alexander Skjefte leder E.C. Dahls pub og kjøkkenavdeling. - Det er et stort problem å rekruttere folk, fastslår han og sier det er vanskelig å få folk inn i relativt lavt lønnede turnusjobber.

Hun sier at de ikke skal gå til krig mot Støre.

– Vi leter ikke etter uenigheter vi skal fronte mot Støre-regjeringen, men etter løsninger som gjør at folk skal klare seg mest mulig selv i dette landet.

– Regjeringen har sittet i noen måneder. Kan du peke på hva som er de store forskjellene?

– Hovedprosjektet ser ut til å reversere reformer vi har gjort. Det er veldig bakoverskuende og ikke fremtidsrettet.

– Kaos

Hun viser blant annet til regionreformen.

– Det er i ferd med å bli kaos når det gjelder kommuners tilknytning til ulike fylker, fordi de ikke har avklart noe annet enn at de som ble tvangssammenslått skal få lov til å oppheve det.

– Hva tenker du om oppløsning av Viken?

– Jeg tenker at det skulle fått en sjanse til å virke, men alle vet at vi mener at vi ikke trenger et folkevalgt nivå på fylkesplan.

– Dere vil nedlegge fylkeskommunen inn mot fylkes- og kommunevalget i 2023?

– Vi kommer ikke til å gå til det valget ved å snakke mye om regioninndelinger. Men hvordan tjenestene skal bli bedre.

– Hvis det blir en debatt om reformen fremover, hvilken posisjon vil dere ta?

– Hvis det reelt blir gjennomført stor reversering av regionsreformen, så vil vårt primær-utgangspunkt være at vi må finne en annen måte å organisere fylkesstrukturen i fremtiden. Men det vil ikke være en stor og viktig sak for oss.

– Graden av privatisering skiller dere også?

– Nei, valgfrihet er det som skiller. Vil ha ordninger som gjør at innbyggerne får valgfrihet. Det er det ideologiske for oss; ikke at private skal drive det og det, men at folk skal ha valg. Vi tror på at folk ved å mestre, å klare livene sine, fatte egne beslutninger og foreta valg, blir sterkere.