GÅR AV: Administrerende Ivar Horneland Kristensen går av.

Virke-sjefen går av etter VG-avsløring

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, går av. Det gjør han etter VG tidligere denne uken publiserte en sak om konflikt, varsler og lederflukt internt i Virke.

Ivar Horneland Kristensen går etter eget ønske av som administrerende direktør i handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Det melder organisasjonen selv i en pressemelding. Det skjer etter VG denne uken har publisert en artikkel om dårlig arbeidsmiljø, varseler og lederflukt.

Kristensen har ledet Virke gjennom 3,5 år med ny kurs for Virke, en pandemi og en organisasjon i kraftig endring, står det i pressemeldingen – som ikke nevner VG-saken.

– Ivar har gjort en formidabel innsats for Virke og gjennom pandemien har han bidratt til at Virke står sterkere, har mer politisk gjennomslag og er mer kjent i samfunnet enn tidligere, skriver president i Virke, Margrethe Sunde.

– Jeg vil takke Ivar varmt for innsatsen og ønske ham lykke til videre, skriver hun videre.

– Riktig å gi stafettpinnen videre

Kristensen kommenterer avgangen slik i pressemeldingen:

– Oppdraget mitt var å gjøre Virke synlig, tydelig og enhetlig. Jeg er stolt over den jobben som er lagt ned av de ansatte for å gi råd til medlemmene og myndighetene gjennom en krevende pandemi. Samtidig har organisasjonen gjennomgått en stor omstilling for å stå bedre rustet for fremtiden. Jeg er nå kommet frem til at det er riktig å gi stafettpinnen videre til andre og ønsker Virke lykke til med viktig arbeid på vegne av medlemmene, sier Ivar Horneland Kristensen.

VG har bedt Kristensen om en kommentar.

Maria Østerhus Lobo, leder for politikk og kommunikasjon, sier at han ikke har noen ytterligere kommentar, og viser til pressemeldingen.

LEI SEG: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen sa at han blir lei seg over å høre om ansatte som beskriver et dårlig arbeidsmiljø. Her sammen med Maria Østerhus Lobo, leder for politikk og kommunikasjon i organisasjonen.

De ansatte ble orientert om avgjørelsen på et allmøte fredag morgen, og Horneland Kristensen fratrer i slutten av juni, skriver Virke i pressemeldingen.

Virke er en arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter, spesielt innen handel og service, på samme måte som NHO.

De representerer mer enn 24.000 virksomheter som til sammen har mer enn 300.000 ansatte, og skal blant annet hjelpe bedrifter og ledere med å skape trygge og gode arbeidsplasser.

I saken VG publiserte tidligere denne uken, kunne VG dokumentere tre hovedutfordringer i Virke de siste årene:

Konflikt: Direktører og ledere som har vært uenige med hverandre, og med øverste leder, administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen, om strategi – særlig knyttet til mediehåndtering. Varsler: To varsler som omhandler administrerende direktørs lederstil. Det ene varselet beskriver et utfordrende og vanskelig arbeidsmiljø preget av fryktkultur, der ansatte er redde for å miste jobben eller fratas oppgaver. Det andre varselet beskriver også utfordringer med arbeidsmiljøet, og en konkret hendelse, som varsler opplevde som trakasserende. Begge varslene er behandlet av styret. Lederflukt: Siden 2020 er alle unntatt en av lederne i toppledergruppen byttet ut – inkludert kommunikasjonsdirektør, juridisk direktør og flere bransjedirektører, viser en kartlegging VG har gjort. Internt i organisasjonen er det nylig blitt kjent at også HR-sjefen og tidligere viseadministrerende direktør har sluttet. VG har snakket med 15 tidligere og nåværende ansatte og ledere i Virke. Felles for de som har sluttet er at alle forteller om arbeidsmiljøet, og et stort flertall oppgir dårlig arbeidsmiljø som hovedårsaken.

