Tiril (20) har undervisning i Kina midt på natten: − Aner ikke når jeg får dra

Samtidig som norske universiteter og høyskoler har åpnet dørene for fysisk undervisning, har Tiril Aasen (20) måttet følge undervisningen i Kina fra nett hjemme i Norge – midt på natten.

Publisert:

Første studieår ble ikke helt som planlagt for Tiril Aasen (20). Hun skulle egentlig vært på campus i Kina, men har det siste året måtte delta i undervisningen fra skrivepulten hjemme i Sandnes.

At den obligatoriske undervisningen begynner klokken 02 på natten, gjør ikke situasjonen lettere.

– Det er veldig spesielt, jeg føler jeg lever i to tidssoner samtidig. Jeg vet alltid hva klokken er både her og i Kina.

Aasen studerer internasjonale relasjoner ved universitetet Xi’an Jiaotong-Liverpool University, som ligger i byen Suzhou utenfor Shanghai. Hun tok mandarintimer på videregående og ved folkehøgskolen, og har hatt lyst til å lære mer av språket og kulturen.

– Jeg ville studere en plass som var veldig ulik Norge. I tillegg virker det spennende å jobbe med Norge-Kina relasjoner i fremtiden.

Aldri vært i Kina

På tross av planlagte turer på både videregående og med folkehøgskolen, har Aasen aldri vært i Kina selv.

– Jeg har prøvd å komme meg til Kina mange ganger, men aldri fått det til.

Mens grensene mange steder i verden har vært åpne lenge, har Kina beholdt den strenge grensereguleringen. Det er få fly som reiser til Kina og ifølge Aasen har ikke Kina tatt i mot internasjonale elever.

Lenge håpet hun at hun kunne få reise etter jul, men da smitten på ny økte i Shanghai, ble ikke det mulig. Nå sier hun at hun har valgt å legge vekk noe håp på å få reise i nær fremtid.

– Jeg blir bare skuffet. Vi får heller ta det som det kommer.

Shanghai har hatt strenge smittevernreguleringer. Denne videoen viser corona-politiet i aksjon.

Digitalt studieliv

Det er ikke bare forelesningene og seminarene som er digitale. Aasen har måttet få seg venner og være med i studentorganisasjoner gjennom nett.

– Det var litt rart å ikke møte de andre studentene fysisk, men min generasjon har blitt veldig flinke til å tilpasse oss en digital hverdag.

Aasen forteller at studentene har laget en digital campus på det sosiale mediet Discord. Her har det egne kanaler for ulike klasser, kollokvier og studentaktiviteter.

– Sportsklubbene har jo dødd litt ut, men noen skoleklubber har arrangementer digitalt.

Også «fysisk» eksamen må studenten ta på nettet. Da hun tok eksamen sist, måtte hun sitte med to kameraer i ulike vinkler som viste skjermen og rommet hennes, for å vise at hun ikke jukset.

Kina-satsning

President i ANSA, Assosciation for Norwegian Students Abroad, Sine Schei, forteller at situasjonen er på bedringsvei for norske studenter i utlandet.

– Jeg tror ikke det er så veldig mange som må sitte hjemme og følge undervisning i utlandet lengre. Men det er særlig Kina og New Zealand hvor det har vært vanskelig å få komme inn, sier hun.

LYSNER: President i ANSA, Sine Schei, mener det ser lyere ut for utenlandsstudier fremover.

Schei forteller at det er mange som har valgt vekk Kina for studier og utveksling etter pandemien. Hun viser til at det i studieåret 2021–2022 var 29 norske gradsstudenter og 14 utvekslingsstudenter i Kina, som mottok støtte fra Lånekassen.

Dette er en klar nedgang fra studieåret 2017/2018 hvor det var rundt 50 gradsstudenter og godt over 100 utvekslingsstudenter. Schei tror likevel at flere vil søke seg til Kina fremover.

– Fra høsten får man ekstra stipend for å dra på utveksling i Kina, 2500 kroner i måneden. Kina er en av landene i regjeringens Panorama-strategi, så jeg har god tro på at vi vil se høyere studenttall der fremover.

Panoramastrategien er regjeringens strategi fra 2021–2027 for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med et utvalg land utenfor EU/EØS.