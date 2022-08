REAGERER: Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg ber regjeringen få på plass strømstøtte for bedrifter så snart som mulig.

Solberg ut mot regjeringen: − En perfekt storm

Erna Solberg kritiserer regjeringens strømplaner. – Urimelig at små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge skal ta regningen, sier hun til VG.

– Det virker ikke som regjeringen har noen innlevelse i eller forståelse for hvor tøff situasjonen er for mange bedrifter og arbeidsplasser, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG torsdag ettermiddag.

Strømprisene når stadig nye rekorder, og aller høyest er strømprisene i Sør-Norge. I disse dager diskuteres det høyt og lavt om hvilke rammer en strømstøtteordning for bedrifter skal ha.

I den sammenheng går Erna Solberg hardt ut mot regjeringen. Hun ber dem få opp tempoet:

– Det viktigste er å få på plass noe raskt for de bedriftene som har spesielt stort strømforbruk knyttet til produksjonen.

Torsdag morgen advarte derimot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mot at for mye strømstøtte kan gjøre «vondt verre»:

– Vi er alvorlig bekymret for en raskere oppheting av økonomien som kan bidra til at renten stiger. Økt inflasjon og sterkere kronekurs kan forverre eksportbedriftenes lønnsomhet over natten, sa han til VG.

– Underlig å se

Næringsminister Vestre har tidligere sagt at prisøkningen på strøm har blitt enda mer ekstrem enn hva regjeringen trodde. En mulig støtteordning blir et «stramt opplegg», sier han.

I tillegg har han uttrykt bekymring for om balansepunktet mellom hva som er bedriftens ansvar, og hva som er skattebetalernes ansvar, kan ha flyttet seg gjennom pandemien.

Samtidig har flere ledende økonomer advart mot å gi bedrifter strømstøtte.

Solberg viser til at Høyre foreslo strømstøtte for bedriftene for åtte måneder siden.

– Det er litt underlig å se det ene oppslaget etter det andre der regjeringens representanter er opptatt av å ta ned alvoret i situasjonen, sier hun.

Høyre-lederen reagerer også på at SV, som er regjeringens budsjettpartner på Stortinget, har avvist en generell strømstøtte. I stedet har partiet tatt til orde for en låneordning.

– Jeg håper ikke regjeringen tenker at statlige lån med betydelige rentekostnader for bedriftene, skal være hele løsningen, slik SV foreslår. Da forstår de i så fall ikke situasjonen, sier hun til VG.

– Er det så enkelt, da?

– Det er fullt mulig å få på plass en god ordning. Vi har pekt på modeller som brukes i andre europeiske land, men vi er ikke fastlåst til noe.

– Jeg er ikke så opptatt av at det er vår modell som innføres, men formålet. Vi må få til noe som fungerer, sier Solberg.

Enig med Støre – og skylder på Putin

Etter krigen i Ukraina har strømprisene skutt i været over hele Europa. Samtidig struper Russland sine gassleveranser som svar på vestlige sanksjoner.

– Det er ikke markedskreftene som herjer, det er Vladimir Putin som herjer i Europa, sa statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten på Arendalsuka forrige uke.

I det sier Solberg seg enig:

– Dette er en sikkerhetspolitisk krise hvor Putin bruker energi som virkemiddel i krigen, sier hun.

KRISE: Som Støre mener Solberg at Putin bruker energi som virkemiddel i krigen. Strøm var hovedsaken under partilederdebatten på Arendalsuka forrige uke.

Høyre-lederen mener likevel at regjeringens signaler ikke henger sammen med argumentasjonen.

– Hvis Støre mente alvor med det han sa, er det urimelig at små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge skal ta regningen. Det bør heller gjøres i fellesskapets ånd.

Solberg peker på at inflasjonen og rentene øker samtidig som regjeringen øker skattene.

– Det blir en perfekt storm for norsk næringsliv, sier hun.

– Høyre er tradisjonelt mot subsidier. Hvorfor skal dere snu nå?

– Jeg oppfatter ikke strømstøtte som subsidier. I utgangspunktet eies kraftprodusentene av det offentlige. Når det offentlige nå får såpass store uforventede inntekter, burde det gå tilbake til folk. Dette er en felles utfordring som det norske samfunnet møter, sier hun.