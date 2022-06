BEMANNER OPP: Flyplassene er klare til å ta imot store mengder passasjerer de neste dagene.

Dette blir den store flyreisehelgen: − Vi er godt forberedt

Fredag og søndag er ventet å bli de travleste dagene på norske flyplasser denne sommeren. Også på vei og bane blir det trøkk i trafikken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ikke siden før pandemien har flyplassene i Norge måttet forberede seg på flere reisende enn denne helgen.

Fredag forventes det at 95.900 personer skal innom Oslo Lufthavn. Den travleste dagen er likevel ventet å være søndag, med hele 97.400 reisende.

Også i Bergen, Trondheim og Stavanger er dette ventet å bli de mest hektiske dagene i sommer.

Møt opp til anbefalt tid

Flyteknikerstreiken har allerede ført til flere titalls innstillinger – og stadig flere fly settes på bakken. Men det bekymrer ikke kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim W. Andersen, før helgen:

– Vi er godt forberedt. Vi er en organisasjon med 2800 ansatte fordelt på 43 flyplasser som er trent på å håndtere store mengder passasjerer, så vi ser frem til å gjøre en god jobb for alle reisende og alle flyselskaper, sier Andersen til VG.

Han oppfordrer alle som skal ut og reise til å følge informasjonen de får fra flyselskapet sitt.

KLAR FOR STORINNRYKK: Joachim W. Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.

– Heldigvis er de norske flyselskapene flinke til å kommunisere med de reisende, og veldig ofte får de beskjed i god tid før de reiser til flyplassen om at flyet er kansellert, sier Andersen.

Oppfordringen gjelder også når det kommer til oppmøtetid på flyplassen:

– Du skal møte opp når det er anbefalt av flyselskapet ditt, sier han.

Så langt har ikke streiken skapt problemer på Oslo Lufthavn, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Vi følger med på situasjonsbildet, og ellers gjør vi som vi alltid gjør når det er sommertrafikk. Vi forbereder oss, bemanner opp og er klare til å ta imot store mengder passasjerer, sier Andersen.

Håper på løsning

Selv med en pågående streik og en topp i antall reisende denne helgen, kan situasjonen være enda mer kaotisk om en uke.

Partene i flyteknikerstreiken er tilbake ved forhandlingsbordet – og torsdag sa forhandlingsleder for flyteknikerne, Petter Wettre, at han håper på en løsning fredag.

Men onsdag kan det komme en større demper på ferieplanene, hvis SAS-pilotene går ut i streik.

– Forhandlingene med SAS-pilotene har pågått siden sent i fjor høst og har deadline 29. juni. Blir man ikke enige innen det, ligger det an til at 900 piloter tas ut i streik, noe som vil ramme cirka 250 flyruter daglig og berøre 45.000 passasjerer, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS til NTB.

Les også Flyplasskaoset: Dominoeffekten som kan ramme Europa Kanselleringene hoper seg opp og flere flyplasser melder allerede om køkaos. Og det kan bli verre i dagene som kommer.

I tillegg til SAS-pilotene har også de danske SAS-flymekanikerne varslet at de går ut i sympatistreik, noe som kan føre til ytterligere kaos.

Flyanalytikeren regner det imidlertid som mer sannsynlig at det blir enighet enn at det blir streik i SAS.

– Men det er absolutt ikke er noen garanti for det, sier han.

Streikefaren er også til stede ellers i Europa, hvor det allerede har vært kaos på flere store flyplasser den siste tiden på grunn av personalmangel.

Les også Flystreiken: Dette krangler de om Flyteknikerne vil at flere skal få en lønn opp mot millionen. Motparten mener det er fullstendig urealistisk.

Kan bli ferjekrøll i nord

På veiene over det ganske land er det også forventet økt trafikk.

I nord er det særlig strekningene på til populære feriemål som Lofoten, Senja og Nordkapp, trøkket vil merkes.

– Det begynner allerede å bli presset på grunn av turisme, så det kan fort bli litt kaotisk med fergetrafikk, sier Tommy Aufles i veitrafikksentralen nord.

Særlig kan det gå utover fergesambandet mellom Bognes – Lødingen, og fra Bodø til Moskenes, via Røst og Værøy.

– Der blir veldig fort kork der, sier Aufles som oppfordrer folk til å følge med på veitrafikkmeldingene.

FYLLES OPP: På denne fergen mellom Bodø og Lofoten forventes det stor trafikk i helgen.

I Sør-Norge trekker Gry Solli i Veitrafikksentralen øst frem E18 mot Sørlandet som en utsatt strekning.

– Hvis du ikke må kjøre i morgen ettermiddag, hadde det vært greit å vente til lørdag formiddag, sier hun og kommer med noen tips til de reisende:

– Ta det med ro i trafikken, vær oppmerksom og hold avstand til bilen foran. Pakk med deg litt mat og drikke i tilfelle du blir stående lenge i kø.

Vy: Ikke pakk sytten bæreposer

På bane og buss er det også forventet stort trøkk til helgen, selv om den ifølge kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, ikke er selskapets travleste.

Han trekker særlig frem Bergensbanen og Vys buss-strekninger til Göteborg, Stockholm og København, som travle strekninger. I tillegg til ekspressbussen til Kristiansand.

– Der er det stort trøkk og vi setter inn ekstra busser hvis vi ser at det blir fult, sier Lundeby.

Til de reisende har han ett tips: pakk smart.

– Folk bør pakke i to kolli, og ikke komme med sytten bæreposer.

PÅ SKINNER: Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby sier at Vy har forberedt seg på helge-trøkk.

Da VG ringer sitter Lundeby selv på Østfoldbanen, og kan melde at reisen har gått knirkefritt.

– Og fredag regner du med at det går like bra, og at det ikke blir noe trafikkaos?

– Det å garantere er alltid vanskelig, men vi gjør alt vi kan for å holde styr på personell, tog og busser, så har vi god dialog med Bane NOR, og håper de holder alle baner åpne. Da kan vi ikke være bedre forberedt, sier Lundby.