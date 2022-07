DEMONSTRASJON: Arfan Qadeer Bhatti utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.

Politiet henlegger knivsak mot Arfan Bhatti

I april ble Arfan Bhatti pågrepet for å være i besittelse av to kniver, etter at han ble stoppet i bil sammen med Zaniar Matapour.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne saken er nå henlagt, sier Bhattis forsvarer John Christian Elden. Han mener politiet ikke hadde grunnlag for å pågripe Bhatti.

– Dette var som forventet allerede fra april. Bhatti bar aldri kniv på offentlig sted, og skulle ikke vært pågrepet med den opphaussing dette har fått i ettertid, skriver Elden i en SMS til VG.

Politiinspektør Per Thomas Omholt til VG sier til VG at knivsaken er henlagt på bevisets stilling.

– Det ble funnet to kniver i bilen, men det er tvil om de var gripbare, noe som er et krav for å kunne få en straffreaksjon, sier han.

JOHN CHRISTIAN ELDEN: Advokaten har gjennom flere år representert Arfan Bhatti. Han representerer også Zaniar Matapour.

VG har tidligere har omtalt at Zaniar Matapour (43), som åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub lørdag den 25. juni, ble stoppet i en bil sammen med den sentrale islamisten Arfan Bhatti i april.

Da ble Arfan Bhatti pågrepet for å være i besittelse av to kniver.

De to ble sett sammen i bilen i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon på Stovner i Oslo. I etterkant ble Matapour innkalt til en bekymringssamtale hos PST.