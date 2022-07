Aktiver kart

Kvinne funnet nedkjølt etter redningsoperasjon i Finnmark

En savnet kvinne ble funnet ved Kultfjellet utenfor Hammerfest søndag kveld etter en over 20 timer lang redningsoperasjon.

Det var et redningshelikopter som fant kvinnen, opplyser r Finnmark politidistrikt.

– Hun er nedkjølt og flys til Tromsø sykehus for behandling. Pårørende er varslet, opplyser politiet.

Redningsaksjonen startet natt til søndag da det ble meldt at hun hadde gått seg bort mellom Sætergamdalen og Prærien. Da hadde hun vært ute siden lørdag formiddag.

I 4-tiden i natt opplyste politiet at de hadde snakket med kvinnen på telefon. Da var hun i god form, men hadde gått seg bort. På dette tidspunktet kunne heller ikke redningshelikopteret delta i søket på grunn av lavt skydekke.

Kvinnen i 60-årene ble meldt savnet i 22.30 tiden lørdag kveld, skriver iFinnmark.

Først over 20 timer etter at hun ble meldt savnet, meldte politiet altså at hun hadde blitt funnet etter en omfattende redningsaksjon.

Store redningsressurser ble satt inn. Redningshelikopteret Sar Queen, Røde Kors, Norske redningshunder, Sivilforsvaret, Reinpolitiet, Heimevernet og to dronepiloter var blant dem som bidro.

Til sammen deltok rundt 140 personer, og mange frivillige har meldt seg til innsats.

– Tusen takk for hjelpen, skriver politiet på Twitter.