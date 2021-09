NESTE STEG: Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at regjeringen har fått direktoratets vurdering av videre gjenåpning.

Guldvog om gjenåpning: − Tror vi i nær fremtid kan ta et nytt steg

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror vi i nær fremtid kan ta et nytt steg i gjenåpningen av Norge - men varsler at kommunene vil få en stor jobb fremover.

Onsdag kunne VG skrive at helseminister Bent Høie har bedt kommunene om å forberede seg på gjenåpning av landet fra og med fredag.

Det innebærer at regjeringen kan ta det neste skrittet i gjenåpningen av Norge når som helst etter det – og innføre «en normal hverdag med økt beredskap».

– Jeg tror vi i nær fremtid kan ta et nytt steg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Er det noen grunn til ikke å gå over til en normal hverdag med økt beredskap?

– Det som taler for å vente fremdeles, er å få flere vaksinerte. Jo flere som er vaksinert, jo lettere vil overgangen bli og jo mindre blir risikoen for gjennombruddsinfeksjoner, sier Guldvog og fortsetter:

– Samtidig vil jeg si at det ligger innenfor et handlingsrom å snart gå over til en normal hverdag med økt beredskap.

– En politisk beslutning

Guldvog er tydelig på at det er regjeringen som må overveie risikoen ved å ta det neste skrittet i gjenåpningen.

– Her har regjeringen et ganske vidt spekter av muligheter. Og det blir deres oppgave å veie fordelene ved å gå raskt over til en «normal hverdag med økt beredskap» opp mot de ulempene som det kan medføre, sier han.

Guldvog opplyser at Helsedirektoratet har levert sin vurdering til regjeringen. FHI sa tirsdag til VG at de snarlig vil anbefale gjenåpning.

– Men det er en politisk beslutning, understreker Guldvog.

– Forberedelse i kommunene

– Nå handler det om å finne ut hvordan vi skal håndtere neste fase, slik at vi er forberedt, sier Guldvog.

Nasjonale helsemyndigheter må overvåke utviklingen av nye varianter, vaksinasjonseffekt, senvirkninger av corona og presset på spesialisthelsetjenesten og kommunene.

– Men det blir kommunene som kanskje får de største og viktigste oppgavene her. De vil være i førstelinjen i det å overvåke og vurdere hva som er nødvendig beredskap lokalt og iverksette eventuelle tiltak. Mye av det som foregår nå er en forberedelse i kommunene, sier Guldvog.

Han trekker frem at kommunene hele tiden må jobbe med vaksinedekningen, det må være tilstrekkelig kapasitet for nedjustert TISK – slik at utbrudd blir oppdaget og begrenset tidlig.

Kommunene må samtidig sørge for at befolkningen har tilgang på de tjeneste de har krav på – både i helsesektoren og andre sektorer.

Må forberede høyt sykefravær

Men det er ikke bare coronaviruset kommunene må forberede seg på. FHI har tidligere varslet at vinteren også vil bli preget av andre luftveissykdommer.

– Kommunene må ha planer for å kunne opprettholde aktivitet med et høyere sykefravær og samtidig et høyere tjenestebehov. Vi må både på et faglig og politisk nivå være i god dialog med kommunene, slik at vi kan være trygge på at kommunene og vi samlet er forberedt på å håndtere de oppgavene som kommer, sier Guldvog.

– Har kommunene fått den tiden de trenger for å forberede seg på neste fase?

– Jeg opplever at vi er i en god dialog med kommunene og at de fleste er i en bedre situasjon enn de var for en tid tilbake. Men det er noen kommuner, spesielt i Nord-Norge som har gitt tilbakemeldinger om at situasjonen fortsatt er krevende, sier Guldvog.

TISK ut året

– Når er det helt slutt på TISK?

– Det vil være avhengig av erfaringene vi får gjennom vinteren. Hvis vi får såpass god immunitet at covid-19 ikke representerer en høyere risiko enn influensa, er det kanskje ikke grunnlag for å opprettholde en særordning med TISK for denne sykdommen, sier Guldvog.

Han tror at TISK-strategien i alle fall vil vare ut året.

– Så får vi ta en ny vurdering ved nyttårstider og se om det er behov for videreføring, sier Guldvog. Vi må ta høyde for at det kan oppstå situasjoner hvor det blir mer aktuelt å skalere opp TISK-arbeidet igjen.

– Hvilken bokstav i TISK ryker sist?

– Jeg vil jo tro at det er T (testing, red.anm.). Det handler om at man gjennom testing får verifisert om noen er syke eller ikke. T-en vil nok bestå, men som et diagnostisk virkemiddel som ved andre sykdommer, sier Guldvog.

Etter hvert i løpet av vinteren vil det nok bli mer som influensasykdommer.

– Hva skal til før vi er tilbake på 2019-nivå – altså ingen coronatiltak eller – beredskap?

– Det ene er den lovmessige siden av dette – der kan vi være relativt raskt tilbake. Det er veldig få gjenstående lovkrav i en normal hverdag med økt beredskap. Men beredskapen vil vi nok ha en god stund fremover – så lenge det er pandemi i verden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og fortsetter:

– Etter hvert, i løpet av vinteren, håper vi covid 19 vil kunne håndteres mer likt influensasykdommer.