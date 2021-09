FUNNET DØDE: Et ektepar i 40-årene ble funnet døde i en bolig i Kolbotn natt til onsdag.

Drapsetterforskning i Kolbotn: Politiet håper på flere svar før helgen

Politiet håper at den foreløpige obduksjonsrapporten vil kunne gi dem flere svar på hva som skjedde før ekteparet i 40-årene ble funnet døde.

– Det påbegynnes obduksjon av de avdøde i dag, og forhåpentligvis vil vi få en foreløpig rapport før helgen. Det vil kunne gi oss noe mer svar om retningen på videre etterforskningsskritt, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Nina Marthinsen, til VG.

Natt til onsdag fikk AMK den dramatiske meldingen om en alvorlig hendelse i en bolig i et nabolag i Kolbotn. Da nødetatene kom frem til stedet, fant de et ektepar i 40-årene døde med omfattende skader.

Politiet har startet drapsetterforskningen, men mistenker ikke at det er noen flere involverte i hendelsen.

– Vi har ingen opplysninger å gi om hendelsesforløpet nå, og jeg kan ikke gi noen informasjon om hva slags skader de hadde, sier Marthinsen.

Hun legger til at politiet håper at den foreløpig obduksjonsrapporten kan gi dem et svar på hvem av de to som døde først.

Avhører familie og venner

Marthinsen sier at politiet nå jobber bredt og grundig for å finne ut av hva som har skjedd, og at de nå har særlig fokus på avhør av vitner i saken, deriblant av familie og omgangskrets.

Politiadvokaten ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags skader ekteparet hadde, eller om det er tatt beslag i det som antas å være et eventuelt drapsvåpen. Hun utelukket onsdag at politiet hadde beslaglagt skytevåpen i boligen.

Den avdøde kvinnen har hatt en lang karriere innenfor helsevesenet, og var nå ansatt i kommunen, ifølge VGs opplysninger.

Den avdøde mannen har jobbet flere år i politiet, og blant annet vært ansatt i Økokrim, Spesialenheten for politisaker og nå ved Politihøgskolen.

Politiet opplyser at ingen av de to avdøde har straffehistorikk hos politiet.

Parets mindreårige barn blir ivaretatt av nær familie, og har fått oppnevnt Marit Falkanger som bistandsadvokat.

Det har ikke lyktes VG å få tak i Falkanger torsdag.