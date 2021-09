BLIR HØRT? En dom kan bidra til å gi studenter bedre rettigheter til å bli hørt i klagesaker.

Student-dom kan gi endringer

Høyskoler og universiteter kan måtte endre praksis for håndtering av studenter, etter at staten tapte i retten mot en sykepleierstudent.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Staten har besluttet å ikke anke dommen, opplyser Kunnskapsdepartementet til VG. Dermed er den rettskraftig.

– Dette får konsekvenser for hvordan studenter skal håndteres hvis de for eksempel blir anklaget for fusk, eller som i dette tilfellet, blir nektet praksisplass på grunn av hendelser i fortiden, sier advokat Odd Arild Helland.

Han mener problemet har vært at studenter ikke får anledning til å forklare seg skikkelig når de får alvorlige anklager rettet mot seg. I denne konkrete student-saken var det først i tingretten at studenten fikk avgi full forklaring og ble gitt anledning til å føre vitner.

les også «Mathias» ble tatt for fusk – utestengt et halvt år senere

Han representerte sykepleierstudenten som ble nektet praksisplass grunnet tidligere rusmisbruk. Hun godtok ikke dette og klaget gjennom lokal klagenemnd på studiested, deretter felles klagenemnd, før saken endte i retten. Der fikk hun altså medhold.

Advokaten mener dommen er tydelig på at studenter ikke blir tilstrekkelig hørt.

– Et minstekrav må være at klagenemndene snakker med studenten selv. Klagenemndene lener seg i for stor grad på standardiserte formuleringer og går nesten aldri inn i selve saken. Det må åpnes for at studentene får forklare seg ordentlig og det bør åpnes opp for å føre et begrenset antall vitner for å belyse saken om nødvendig, sier Odd Arild Helland.

Advokat Odd Arild Helland

– Staten dekker advokat

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier i en kommentar at studenter allerede har en del rettigheter:

– Studenter har rett til å få advokatbistand på institusjonens regning allerede fra saken er reist på institusjonen, og i klagerunden for klagenemnda. Staten dekker også alle advokatutgifter dersom en student ønsker å prøve vedtaket for tingretten, sier Asheim.

les også Hva kan ny regjering bety for deg som er student?

VIL SE PÅ REGLER: Henrik Asheim (H).

Asheim sier det kan bli endring

– Når det er sagt, jobber departementet for tiden med en helhetlig revisjon av universitets- og høyskoleloven. Det er planlagt at forslag til en ny lov kan legges frem for Stortinget i 2023. I dette arbeidet vil også reguleringen av studentenes rettigheter, bestemmelser om utestenging og klagebehandling bli gjennomgått, sier Henrik Asheim.

Sykepleierstudentens advokat er glad for signalene fra statsråden.

– For studenter er det positivt at departementet har sett dommen og forholder seg til den. Det er veldig bra at dette blir vurdert opp mot nytt lovverk, sier Helland.

Han gjentar at det viktigste grepet som bør gjøres, er bedre individuell behandling av studenter:

– Utestenging fra studier er et stort inngrep i borgernes frihet, og det må kunne forventes at klagenemndene legger til rette for en prosess som sikrer studentene en rettferdig og individuell vurdering. Dette kan bare oppnås dersom det åpnes for en mer umiddelbar prosess hvor studentene får forklare seg direkte overfor klagenemndene, sier Helland.