HÆRVERK: Gatekunstneren Plays pride-banan ble tilgriset med svart maling.

Pride-kunst utsatt for hærverk i Bergen

Kunstneren bak Pride-verket går hardt ut mot dem som er imot Pride, selv om kunsteren synes hærverket ser kult ut.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Før Pride-feiringen i Bergen i juni i år malte kunstneren Play en fire meter høy banan i regnbuens farger. Arbeidet ble utført på en vegg ved Grieghallen, nær åtte meter over gateplan.

– Nå har noen latt seg provosere av den fargerike bananen, og forsøkt å ødelegge kunstverket, sier kunstneren.

I forrige uke fikk gatekunstneren tilsendt et bilde av verket, tilgriset med svart maling.

– Jeg ser for meg at det er kastet opp med en ballong fylt med maling. Det er ganske høyt opp, sånn syv til åtte meter fra gaten. De må virkelig ha gått inn for det. De må faktisk ha planlagt det og forberedt seg over flere dager. Det er ganske kult at de faktisk har gjort seg selv til kriminell for å forsøke å sensurere meg, sier Play.

Kusnteren ønsker ikke navnet sitt på trykk.

VG kjenner ikke til årsaken til bak hærverket eller hvem som har utført det.

– Ser ganske kult ut

Play ventet at kunstverket kunne bli utsatt for hærverk, men trodde ikke det ville skje.

– For meg handler Pride om at folk skal ha frihet til å være seg selv. Jeg synes det er skremmende at enkelte tillater seg å tro at de har rett til å fordømme andre for deres legning eller identitet. De burde passe sine egne saker og heller fokusere på å jobbe med sine egne utfordringer, for de har tydeligvis litt å jobbe med, sier hen.

FØR: Slik så kunstverket ut før hærverket.

Selv er kunsteren ikke spesielt sur for at kunstverket er tilgriset av den svarte malingen.

– Det ser litt kult ut, sier hen og fortsetter:

– Det er litt av moroa med gatekunst. Det utvikler seg, enten det forvitrer eller «fader» ut, at andre kunstnere legger til sine egne elementer, at noen forsøker å ødelegge det, eller at kommunen, huseier eller noen andre maler over det. Gatekunst har jo sitt utspring i en form for hærverk. Da vi begynte å male tidlig på 2000-tallet var det nulltoleranse for enhver form for gatekunst. Man kan på en måte ikke bli så veldig sur om noen gjør litt hærverk på hærverket, sier Play.

Samtidig mener Play at hærverket viset viktigheten av kunst.

– Det viser jo at enkelte lar seg provosere. At man snakker til makt og påvirker samfunnet i positiv retning, sier Play.

– Kommer du til å anmelde hærverket?

– Jeg kommer ikke til å gjøre det. De har jo bommet på selve kunstverket. Jeg synes egentlig det ser ganske kult ut, sier kunsteren.

Play ønsker de som har utført hærverket alt godt.

– Urovekkende

Kulturbyråd i Bergen Katrine Nødtvedt (MDG) forklarer at kunstneren har fått tillatelse til å sette opp kunstverket på den kommunale veggen.

– Det er viktig å signalisere støtte til den skeive befolkningen. Kunstverket er jo litt som å flagge med regnbueflagg, sier hun.

Nødtvedt forteller at hun generelt er enig med kunstneren om at gatekunst skal leve fritt.

– Men dette skjer i en kontekst som pride-flagg som rives ned i Norge. Det synes jeg er urovekkende. Bergen skal være en by der vi hyller mangfold som en berikelse, sier hun.

– Har du noen oppfordring til den eller de som har utført hærverket?

– Dersom folk er uenige med det inkluderende budskapet som regnbuen formidler, vil jeg oppfordre dem til å ta debatten i offentligheten og ikke gjennom hærverk. Kom heller med selvstendige ytringer i den offentlige debatten. Det er gjennom åpen debatt at vi kan imøtegå kritikk, påstander og argumenter vi er uenig i, sier hun.

Nødtvedt opplyser at byrådet respekterer kunstnerens ønske om å ikke anmelde.

– En god del hærverk

– Denne pride-sesongen har det dessverre vært en god del hærverk mot regnbueflagg og andre uttrykk i offentligheten som støtter pride og retten til å være den man er og elske hvem man vil, sier leder i foreningen FRI Inge Alexander Gjestvang.

Han påpeker at motstand mot skeive rettigheter og skeiv synlighet i offentligheten ikke er noe nytt fenomen.

– Men de siste årene har vi virkelig sett at mange har behov for å uttrykke motstanden ganske eksplisitt. Dette gjøres for eksempel ved å rive ned regnbueflagg og tenne på dem – men også ved å utøve hærverk på kunstinstallasjoner og veggmalerier, sier han.

Leder i foreningen FRI Inge Alexander Gjestvang.

Han trekker frem en regnbueinstallasjon på torget i Kristiansand som har fått «mye juling».

– Kunstnerne har valgt å sette på plastre og blomster for å dekke over skadene. På den måten blir det en ekstra dimensjon ved kunstverkene, det er veldig synlig for publikum at kjærlighet og mangfold provoserer, og så viser kunstnerne at de ikke lar seg true til å fjerne installasjonene, sier Gjestvang.

Han opplever at det samme er tilfelle i Bergen:

– Ved å la den svarte malingen være på kunstverket blir det stående som en tydelig påminnelse om at vi ikke skal ta våre rettigheter for gitt, og at det fortsatt finnes mange som lar seg provosere av noe så banalt som en regnbuefarget banan og i ytterste konsekvens også menneskers rett til å være den de er og elske hvem de vil. Her er det jo ikke noen improvisert «rive ned regnbueflagg på vei hjem fra byen»-sak, det ligger nok mer planlegging bak dette hærverket, sier Gjestvang og fortsetter:

– Jeg støtter byrådens oppfordring til å delta i det offentlige ordskiftet fremfor å utøve hærverk.