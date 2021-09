LABER STEMNING: Det var ingen jubel å høre på MDGs valgvake, da det ble klart at partiet mest sannsynlig ikke havner over den magiske sperregrensen.

MDG-toppene om nedturen: Andre partier har «cashet inn»

SENTRALEN, OSLO (VG) MDG tapte kampen mot sperregrensen, i det som skulle bli tidenes klimavalg.

Publisert: Nå nettopp

Da partileder Une Aina Bastholm gratulerte med fremgang under sin tale til MDGs valgvake sent mandag kveld, ble det langt fra seierstalen partiet kunne håpet på:

Når 99 prosent av stemmene er talt opp ligger MDG fortsatt på 3,8 prosent oppslutning - under sperregrensen på fire prosent. Det er denne grensen som avgjør om partiene får tildelt såkalte utjevningsmandater, og en skikkelig

– Vi har i mange år dratt ytterpunktet i klimadebatten, det gjør at midtpunktet fordeler seg, slik at store partier som Ap og Høyre sakte men sikkert endrer standpunkt, sier MDG-leder Une Aina Bastholm til VG ved halv tolv-tiden mandag kveld.

GRATULERTE ANDRE PARTIER: MDG-leder Une Bastholm fikk ikke de høye tallene hun håpet på, men gratulerte fremgangen til andre partier hun regner som klimastemmer.

– Hvordan er det mulig at dere ligger så rundt sperregrensen i det som skulle være tidenes klimavalg?

– Det gjenstår å se. Uansett er det mye som tyder på at klimavelgerne har fordelt seg på flere partier. Det er et sterkt signal at alle partier må prioritere klima høyt i neste periode, sier Bastholm.

Klokken ett natt til tirsdag er det altså klart at slaget om sperregrensen tapt:

– Vi har vunnet argumentasjonen

MDG-nestor Rasmus Hansson, som mellom 2013 og 2017 satt som partiets første og eneste stortingsrepresentant, mener fortsatt at dette er «tidenes klimavalg».

– Vi tar, uten å blunke, mye av æren for det, sier han.

Selv ligger han an til komme inn igjen, som andre representant fra Oslo etter Lan Marie Berg.

KLIMAVALG: MDG-nestor Rasmus Hansson mener fortsatt MDG har vunnet argumentasjonen i årets valg.

– Dere ligger ikke an til å få like god oppslutning som dere håpet på?

– Vi har formulert og vunnet argumentasjonen, og så har mange andre partier vært påfallende flinke til å tilpasse retorikken sin til det nye narrativet i slutten av valgkampen, sier Hansson og tilføyer:

– Det er mulig at det, med deres valgkampressurser og -apparater, har ført til at en del klimavelgere ikke har havnet hos oss. De har cashet inn.

– Hvorfor har dere ikke klart å hente de velgerne selv?

– Jeg kommer ikke til å gjøre evalueringen av valgkampen nå.

– Mindre etablerte som parti

Selv om MDG ikke havner over sperregrensen, slik de håpet, har de fortsatt gått frem, påpeker Bastholm. De ligger an til å få tre representanter på sto

Hun er enig med Hansson i at det fortsatt har vært et klimavalg. Og hun avviser at partiets ultimatum om stans i oljeleting for å støtte en regjering, var for strengt.

Tvert imot viser tidligere evalueringer at tydelige oljekrav ikke skremmer norske velgere, understreker partilederen.

– Jeg ser også nå at folks oppfatning om letestans for eksempel har endret seg. Det er ganske mye som tyder på tvert imot, at når vi får mye mulighet til å argumentere, så beveger også opinionen seg. Det kan være andre ting som gjør at velgerne går til andre partier.

– Når man tenker på hvem som er en sikker del av en regjering?

– Vi er jo også mindre etablerte som parti på riksplan. Jeg tror folk er forsiktig med stemmen sin og tar det på alvor. At klima har vært en så viktig sak, er et viktig signal ikke bare til oss, men alle partier. Ap har lovet stort fokus på klima og høye ambisjoner, det må de nå leve opp til.

Forsker: Lavere enn ventet

VG er kjent med at MDG internt har operert med ni prosent som det absolutt laveste partiet kan få i Oslo, hvis de skal ha håp om å komme over sperregrensen nasjonalt. Det ser ikke ut til å ha gått veien:

Jonas Stein, samfunnsforsker og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet (UiT), mener klima hadde litt betydning i valget - men ikke ble revolusjonen man kunne trodd gitt MDGs oppslutning, med forbehold om at det kan endre seg.

– Det man kan merke seg er at Venstre og SV ser ut til å tjene mest på klimasaken, og ikke MDG. Det kan tyde på at flere bryr seg om flere saker, sier han.

Peter Egge Langsæther, valgekspert fra NTNU, hadde forventet et annet resultat.

– Det er litt lavere oppslutning enn det vi hadde ventet av målingene. I hvert fall sånn som det ligger an nå. MDG er litt overraskende.