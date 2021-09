KNIVSTUKKET: Politiet pågrep en gjerningsperson etter at to personer ble knivstukket på et Nav-kontor i Bergen mandag morgen.

Kvinne i 50-årene døde etter knivstikking på Nav-kontor i Bergen

BERGEN (VG) Politiet bekrefter at én av de to personene som ble knivstukket på Nav-kontoret i Bergen mandag morgen, er død. Den andre kvinnen i 30-årene skal være lettere skadet.

Allerede fire minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen klokken 10.02, var de på plass på Nav-kontoret på Årstad på Danmarks plass i Bergen sentrum.

Det ble da klart at én gjerningsperson hadde knivstukket to personer som befant seg inne i bygget. Senere ble det kjent at de to skadde, var Nav-ansatte.

Begge de skadde ble umiddelbart kjørt til Haukeland universitetssykehus. Nå bekrefter politiet at en av de som ble knivstukket, omkom etter hendelsen.

– Politiet har fått bekreftet av Haukeland universitetssykehus at den ene av de to skadde etter knivangrepet på Nav Årstad i dag døde av skadene hun ble påført. Den avdøde er en kvinne i slutten av 50-årene, skriver politiet i en pressemelding klokken 15.05.

De pårørende er varslet, opplyser politiet, som har invitert til pressebrief klokken 16.30 mandag.

Den andre som ble skadet er en kvinne i midten av 30-årene. Hun skal ifølge politiet være lettere skadd.

BEVÆPNET POLITI: Alle nødetater rykket ut med store ressurser etter at de fikk meldinger om hendelsen like etter klokken 10 mandag morgen.

Én gjerningsperson ble pågrepet kort tid etter at første patrulje var på stedet.

Ifølge VGs opplysninger er dette en mann i 30-årene. Han skal i avhør med politiet mandag ettermiddag, bekrefter mannens forsvarer Morten Grimstad.

– Jeg er på vei inn til avhør nå. Jeg har ikke snakket med hverken politi eller min klient, så jeg kan ikke kommentere noe, sier Grimstad til VG i 15-tiden.

I 13-tiden fikk VG opplyst at flere politibetjenter gjør undersøkelser på en privatadresse i Bergen. Ifølge VGs opplysninger er dette adressen til mannen som nå er pågrepet i forbindelse med knivstikkingen.

Etatsdirektør for sosiale tjenester i Bergen kommune, Jostein Hestnes, har bekreftet overfor VG at personen som ble pågrepet på Nav-kontoret var der i forbindelse med en samtale.