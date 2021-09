ENSOM: Partileder Sylvi Listhaug (Frp) er en av to kvinner i den nye stortingsgruppen til Fremskrittspartiet.

Kun to kvinner på tinget fra Frp – avviser kvotering

Sylvi Listhaug (43) og Hordaland-kandidat Silje Hjemdal (37) er de eneste kvinnene i Fremskrittspartiet nye stortingsgruppe. De resterende 19 representantene er menn.

Det viser VGs gjennomgang for mandatfordeling etter stortingsvalget mandag. Frp havnet til slutt på 11,7 prosent, ned 3,5 prosentpoeng fra 2017. Det var likevel en fornøyd Frp-leder som snakket med VG tirsdag.

– Vi fikk inn et mandat i alle fylkene vi var representert, og det var viktig for oss, sa hun.

Med 21 mandater er Frp det fjerde største partiet i Norge. Bak Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Det er også partiet med dårligst kjønnsbalanse blant sine representanter. 19 av 21 representanter for partiet er menn.

Etter 2017-valget fikk partiet 26 mandater, hvorav syv var kvinner. Kjønnsbalansen i stortingsgruppen var da på 68 prosent menn. I den nye gruppen er fordelingen over 90 prosent i favør menn.

Til sammenligning er 23 av 48 representanter for Arbeiderpartiet kvinner, og 18 av 46 Høyre-representanter kvinner.

I vår gikk VG gjennom en rekke tall som viser at Frp har en betydelig overvekt av menn i alle ledd. Tallene viste at 75 prosent av lokallagsledere, 91 prosent av fylkeslederne og 90 prosent av alle partiets ordførere og varaordførere er menn.

Silje Hjemdal (37) kom inn som stortingsrepresentant for Frp i Hordaland for sin andre periode.

– Det er jo to veldig bra og tydelige damer da. Jeg gleder meg til å samarbeide med Sylvi i fortsettelsen. Hun er først og fremst en viktig partileder og dyktig politiker, sier Hjemdal om kjønnsbalansen i stortingsgruppen.

Hun mener Frp gjorde et godt valg, men skulle gjerne sett flere enn 21 mandater.

– Jeg får mange nye kollegaer på Stortinget, og noen kjenner jeg fra før, men jeg hadde selvfølgelig ønsket at vi fikk enda flere mandater fra Frp på tinget.

NEI: Stortingsrepresentant Silje Hjemdal mener kvotering er uaktuelt som et virkemiddel for Fremskrittspartiet.

Kvotering for å få større andel kvinner til å stille til valg er utelukket ifølge Hjemdal.

– Burde Frp vurdere kvotering for å få opp kjønnsbalansen?

– Overhodet ikke. Sånn er det ikke i vårt parti, og det er jeg veldig glad for. Her er det engasjement og stå på-vilje som er viktig, sier hun og legger til:

– Selvfølgelig skulle jeg ønske vi fikk inn flere kandidater, og noen kunne gjerne vært kvinner, men vi kan ikke kvotere hvem som skal være førstekandidater rundt om i fylkene. Det er ikke vår politikk i det hele tatt.

Hjemdal påpeker at hun ser frem til å være i opposisjon.

– Det motiverer ekstra til å stå på i de fire kommende årene. Jeg er sikker på at vi vil få et stort og sterk Frp etter fire år i opposisjon mot gjengen som ser ut til å danne flertall nå, sier hun med et stikk til Jonas Gahr Støres foretrukne regjeringsplattform: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Nå er jeg inspirert og klar til å bygge organisasjon sammen med både nye og gamle talenter. Jeg håper selvfølgelig dyktige damer stiller, for de har vi veldig mange av, avslutter stortingsrepresentanten.