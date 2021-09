LØSLATES IKKE: Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs må fremdeles sitte varetektsfengslet. Her er han avbildet på 90-tallet.

Politiet om DNA-funnet i Tengs-saken: − En sterk indikasjon

DNA-funnet som er gjort i Birgitte Tengs-saken gir en «sterk indikasjon» på farslinjen til den drapssiktede mannen, ifølge politiet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gulating lagmannsrett forkastet den drapssiktede mannen i 50-årene sin anke, og han må derfor forbli fengslet frem til minst 1. oktober.

I sin avgjørelse kommer det frem at påtalemyndigheten mener at DNA-funnet som er gjort i saken, «er en sterk indikasjon på farslinja» til den siktede mannen.

– Den mannlige slektslinja til den siktede på Karmøy på handlingstidspunktet var svært avgrenset, mener politiet.

Politiet fikk analyseresultatene fra mannen allerede våren 2019, og de har brukt tiden siden på taktisk etterforskning mot den nå siktede mannen.

– Funnet i prøven samsvarer med alle markørene i referanseprøvene fra den siktede som ble testet, skriver lagmannsretten i sin vurdering.

Forsvarer: Identifiserer ikke

Forsvarer til den siktede mannen mener at det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke mannen for drapet. Han mener at DNA-funnet ikke «identifiserer den siktede på annen måte enn at DNAet hans samsvarer med prøven, som også vil gjelde for et ukjent tall andre mannlige etterkommere langs farslinjen hans».

Påtalemyndigheten vektlegger i sitt skriv til Gulating lagmannsrett at den siktede mannen har en straffehistorikk som er relevant. De fremhever også at han var i området den natten Birgitte Tengs ble drept.

«Forklaringa til den sikta er særs vag», heter det i kjennelsen.

Gulating lagmannsrett mener det samlet sett er mer sannsynlig at siktede er gjerningsmannen enn at han ikke er det.