«VG har fått opplysninger fra flere uavhengige kilder om at Sanner ga følgende beskjed til embetsverket i Finansdepartementet om kvelden tirsdag 7. september:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Da denne beskjeden ble formidlet, lå allerede dokumentene som Dagens Næringsliv skulle få innsyn i, klare til utsending i Finansdepartementet, får VG opplyst. Planen var å sende dokumentene onsdag morgen. Sanners beskjed førte til at dokumentene ble sendt ut først torsdag ettermiddag.

Vi ber finansministeren svare på følgende spørsmål:

1. Kan du bekrefte at du ga en slik beskjed til embetsverket 7. september?

2. Hvem er de eller den som ikke ville være tjent med "at de får dette", og hva fryktet du kunne skje dersom "de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt"?

3. Var begrunnelsen «ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt» hjemlet i offentlighetsloven? I så fall, finnes det en juridisk vurdering som ble gjort og som VG kan få innsyn i?

4. Fredag 10. september sa du til VG at du ikke kjente til noen diskusjon om å forsinke utleveringen av dokumentene til Dagens Næringsliv, at du selv ikke hadde deltatt i interne diskusjoner om dette og at du selv ikke hadde gitt uttrykk for at dokumentene burde holdes tilbake.

I lys av denne nye informasjonen om hva du formidlet til embetsverket 7. september, fastholder du disse uttalelsene? Hvorfor uttalte du noe annet til VG på fredag, enn det du formidlet internt til embetsverket tirsdag kveld forrige uke?

5. Ifølge våre opplysninger skal VGs innsynsbegjæring skal ha vært ferdigbehandlet allerede før Dagens Næringsliv fikk oversendt dokumentene sist torsdag. Det skal ha blitt foreslått å sende dem samtidig med dokumentene til DN, får VG opplyst fra flere kilder.

Hvorfor ble dokumentene til VG likevel holdt igjen og først sendt over dagen etter, altså fredag formiddag?»

Svaret fra Finansdepartementet mottatt fredag 17. september:

«Innsynsbegjæringen fra DN kom samtidig med en rekke spørsmål som jeg måtte besvare. Jeg hadde derfor behov for å bli oppdatert på saken og trengte noe tid i en travel valgkampinnspurt. Men samtidig var jeg opptatt av at vi holdt oss innenfor fristen, og oppfattet at den var på tre dager.

Når det gjelder VGs innsynsbegjæring, som vi fikk torsdag, var det satt opp et møte fredag morgen hvor dette var tema. Dokumentene ble oversendt umiddelbart etter møtet.»