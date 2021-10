Barndomsvenn om Kongsberg-siktede: − Mange ville episoder

Drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) beskrives som omgjengelig og skoleflink av barne- og ungdomsvenner. De forteller også at han «ble sykere og sykere».

– Det var mange ville episoder. Han kunne være veldig uforutsigbar, sier en mangeårig venn av Espen Andersen Bråthen (37), som har erkjent drapene på fem personer i Kongsberg onsdag.

VG har snakket med fire barne- og ungdomsvenner av siktede.

De beskriver ham som blid og omgjengelig, men forteller også om en gradvis utvikling hvor ting begynte å gå mer galt.

Samtlige mener at Bråthen hadde psykiske helseutfordringer.

Siktedes forsvarer opplyste torsdag kveld at mannens psykiske helse skal evalueres i en såkalt prejudisiell vurdering.

MINNES: Innbyggerne i Kongsberg satt frem lys og blomster for å minnes de døde torsdag.

Brøt seg inn på ungdomsskolen

En barne- og ungdomsvenn beskriver Bråten som en vilter tenåring, og som i senere år ble stadig sykere og mer isolert.

– Vi var en litt spesiell gjeng. Vi var nok pøbler. Vi var ikke mors beste barn.

Han beskriver en hendelse hvor han var til stede, da Bråthen brøt seg inn på ungdomsskolen deres:

– Han ble tatt inne på skolen. Han hadde slått seg gjennom en armert rute med hånden. Blodet sprutet alle steder.

Hendelsen bekreftes av tre andre barndomsvenner uavhengig av hverandre.

– Han hadde dette, det viltre over seg. Det var ikke enestående den episoden på skolen, sier barndomsvennen.

Forsvarer: Ingen kommentar

Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, ønsker ikke å kommentere opplysningene eller svare på om tidligere møter med politiet har vært et tema i avhør av siktede.

– Dette vil jeg ikke kommentere, og det er politiets oppgave å opplyse allmennheten i tilstrekkelig grad om etterforskningen, sier han.

– Blid, omgjengelig og fin type

En annen barndomsvenn av Espen Andersen Bråthen forteller at de gikk sammen på barne- og ungdomsskolen, og tilbrakte mye tid sammen.

–Jeg fikk vondt i magen da jeg fikk vite hvem det var, sier barndomsvennen, som vil være anonym.

Han beskriver Bråthen som en hvilken som helst annen elev på skolen.

– Den Espen jeg kjenner, var en blid, omgjengelig og fin type. Vi spilte fotball sammen. Han har alltid vært flink til det han har gjort, flink på skolen og hadde masse venner.

Mener systemet sviktet

Barndomsvennen sier de begynte å gli fra hverandre mot slutten av ungdomsskolen.

– Jeg vet ikke hvorfor det kanskje snudde på slutten av ungdomsskolen, men det er der jeg tror det begynte å gå gærent. Det er kjempetrist og fælt det han har gjort.

Han mener systemet har sviktet rundt Bråthen, og at han ikke har fått den hjelpen han har trengt.

– Det er nå du angrer – hvorfor var du ikke der og hjalp han? En god gammel kompis, så skjer dette med en av oss.

En tredje barndomsvenn beskriver flere forsøk på å skaffe Bråthen hjelp.

En fjerde barndomsvenn varslet politiet om siktede i 2017.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har bekreftet at siktede er kjent for dem fra tidligere.

– Hadde ikke bra mental helse

På videregående hadde Bråthen lærlingplass ved en restaurant i Kongsberg. Ellers har han ikke vært i arbeid siden starten av 2000-tallet.

– Han ble sykere og sykere, sier den første barne- og ungdomsvennen.

Han forteller at han har hatt lite kontakt med ham de siste 15 årene, utover at de har møttes sporadisk.

I 2017 erklærte Bråthen at han hadde konvertert til Islam, samtidig som han la ut en video på YouTube.

– Da jeg fikk vite at han var konvertert, det var ikke at han hadde funnet religion, han var en klassisk moduskandidat til å gjøre ett eller annet. Det er synd at han ikke fått hjelp, sier barndomsvennen.

Og fortsetter:

– Jeg er ikke så sikker på om det er den radikaliseringen som har gjort dette med han. Jeg tror nok det ville skjedd drastiske ting uansett. Han hadde ikke bra mental helse.

– Visket ut av samfunnet

En bekjent av Bråthen, beskriver ham som normal, men noe utagerende i oppveksten og tenårene.

Han skal ha vært ettertraktet blant damene, ifølge den bekjente.

Det var først i 20-årene at ting eskalerte og de psykiske problemene meldte seg, forteller han.

– Etter det har han gradvis blitt visket ut av samfunnet. Det er veldig synd at det gikk den veien.

Ikke medlem av skyteklubb

Bråthen hadde også en interesse for våpen opp gjennom ungdomsårene, ifølge den første barne- og ungdomsvennen – og beskriver flere våpen han hadde hjemme.

Han var ikke medlem av noen bueskytterklubb, ifølge generalsekretær Jan Roger Skytteseter i Norges Bueskytterforbund. Han har heller ikke gjennomført kurs ved noen av de to bueskytterklubbene som ligger nærmest Kongsberg.

Basert på bilder av piler, mener Skytteseter det fremstår som nybegynnerutstyr.

Politiet opplyser at Bråthen hadde flere våpen og det er ikke avklart hva som var drapsvåpenet eller drapsvåpnene.