Derfor er det usikkert om Kongsberg-angrepet var terror

Hypotesen om at det var sykdom som førte til at Espen Andersen Bråthen (38) drepte fem personer er styrket. Er det likevel terror?

– Det er ganske spesifikt hva som skal til for at en serie drap skal være terror. Du må ha helt spesifiserte tanker om hva som er formålet med det man gjør, sier professor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo.

Det var onsdag kveld forrige uke at Espen Andersen Bråthen (38) skjøt mot, og traff, personer med pil og bue i Kongsberg sentrum.

Med stikkvåpen drepte han fem tilsynelatende tilfeldige personer i Hyttegata; to kunstnere, et samboerpar og en musiker.

Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gikk tidlig ut og åpnet for at de så på ugjerningene som et mulig terrorangrep.

Den hypotesen har blitt stadig mer svekket i dagene etter.

I norsk straffelov er det krav om at det må foreligge minst en av tre typer formål for at noen skal dømmes for terror:

– Man skal forstyrre en vesentlig samfunnsfunksjon, skape alvorlig frykt, eller tvinge offentlige myndigheter til å gjøre noe for at det skal være terror, sier Høgberg.

FLERE VÅPEN: Gjerningsmannen skjøt flere piler i Kongsberg sentrum.

Krav om hensikt

I 2017 la Bråthen ut en video på nett der han erklærte seg selv som muslim, og han kommer også med en advarsel og uttrykker at han er en budbringer.

Det er ikke nok å tilhøre og bruke en religion som begrunnelse for en handling for at det skal anses som terror i norske rettsaler, ifølge Høgberg.

– Også Al-Qaida har relativt sofistikerte tanker om hva som er det egentlige formålet på sikt. Hvis du ikke har en tanke om å forstyrre en samfunnsfunksjon, skape alvorlig frykt eller påvirke offentlige myndigheter så vil det ikke være grunnlag for å si at det foreligger terror, selv om vedkommende sier selv at de er en terrorist.

JUSSEKSPERT: Straffeloven setter krav til at handlinger må ha minst en av tre formål for at det skal være terror, forklarer professor Alf Petter Høgberg.

Mistanken om at Bråthens gjerninger har opphav i psykisk sykdom er blitt styrket, ifølge politiet.

Bråthen ble overført til helsevesenet kort tid etter at han ble pågrepet og skal nå gjennomgå en full judisiell observasjon.

Dette er en rettspsykiatrisk undersøkelse, der målet er å finne ut mer om Bråthens helsetilstand.

Dersom psykiaterne konkluderer med at 38-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, kan han ikke idømmes straff. Da kan han i stedet bli dømt tvungen psykisk helsevern.

Han har erkjent at det var han som begikk handlingene, men har så langt ikke tatt stilling til straffskyld.

Kartlegger historikk

Bråthen har vært inn og ut av helsevesenet, og vennene hans har malt et bilde av en mann som til tider har vært alvorlig psykisk syk.

PST har mottatt flere bekymringsmeldinger om Bråthen, men konkluderte med at han var psykisk syk. De mente likevel det var fare for at hans psykiske helse og lave terskel for vold kunne føre til at Bråthen begikk et «lavskala angrep med enkle virkemidler».

Men - det å være psykisk syk utelukker ikke at handlinger kan være terror i norsk juss, sier Høgberg. Det handler om motivet, eller formålet, med handlingen.

– Det er krav til hensikt, og hvis man er så syk at man ikke har innsikt i egen hensikt, så er det drap og ikke terror.

MÅ VURDERE: Det er fortsatt uklart hvilke paragrafer som gjør seg gjeldende, forteller politiinspektør Per Thomas Omholt.

I tillegg til å etterforske hva som skjedde den kvelden i Kongsberg, jobber politiet nå med å finne ut hva som har skjedd i Bråthens liv de siste tiårene.

Noe av bakgrunnen for det knyttes også til hvorvidt han kan siktes for terror under terrorparagrafen, eller ikke.

– Psykiatri utelukker ikke terror, men da blir det særlig viktig i forhold til det med å kartlegge planlegging. Det er det som er viktig for oss i påtale, å kartlegge og se hvilke paragrafer som gjør seg gjeldende, forklarer politiinspektør Per Thomas Omholt.

Omholt er påtaleansvarlig i etterforskningen av drapene i Kongsberg.

