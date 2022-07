PÅKJØRT: Sian-leder Lars Thorsens militærfargede bil måtte berges etter ulykken i begynnelsen av juli.

Politiet om Sian-påkjørselen: − Denne saken har høy prioritet

De to kvinnene som er siktet for å ha kjørt på bilen til Sian-leder Lars Thorsen slik at den veltet, er fortsatt ikke avhørt. Politiet nærmer seg slutten av etterforskningen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var i begynnelsen av juli at Thorsen ble tvunget av veien av en annen bil etter en demonstrasjon på Mortensrud i Oslo. Det var fire andre personer i tillegg til Thorsen om bord i bilen som veltet. Ingen ble alvorlig skadet.

Den ene kvinnen hevdet i etterkant at det var selvforsvar.

Etterforskningen vil i løpet av kort tid bli avsluttet, opplyser politiadvokat Maiken Brovold i Oslo politidistrikt til VG.

– Når det gjelder status for etterforskningen, så er den i sluttfasen. Etterforskere er i ferd med å ferdigstille gjennomgang av videomateriale, og de innhenter dokumentasjon på skadeomfang på person, sier Brovold.

Ikke avhørt

Kort tid før påkjørselen satte SIAN-medlemmer fyr på en koran i et veikryss på Mortensrud i Oslo. En video viser at flere kommer til stedet, og det blir amper stemning før Sian-lederen og hans følge kjører videre.

Politiet mener dette er bakgrunnen for påkjørselen.

Den kvinnelige sjåføren ble siktet for grov kroppsskade, mens passasjeren kort tid senere ble siktet for medvirkning til grov kroppsskade. Siktelsene er foreløpig uendret.

Ingen av de to siktede har foreløpig avgitt forklaring til politiet. Den ene siktede har nektet å avgi forklaring, og politiet avventer fortsatt avklaring på hvorvidt den andre siktede ønsker å avgi forklaring.

– Siktede i straffesaker har ingen plikt til å avgi forklaring til politiet. I denne saken har den ene siktede formidlet gjennom sin forsvarer at vedkommende ikke ønsker å avgi forklaring, sier Brovold.

Politiet har tidligere gjennomført avhør av vitner og fornærmede.

Høy prioritet

Sjåføren hevder det var Thorsen som krasjet først.

– De krasjet bilen vår først og sprayet den. Vi krasjet tilbake etterpå i selvforsvar. Bilen deres rullet rundt, sa hun til VG kort tid etter hendelsen.

Politiadvokat Brovold sier ingen av de to siktede har erkjent straffskyld.

– Opplever dere at det er fremdrift i etterforskningen?

– Ja, absolutt, med henvisning til det jeg nevnte tidligere om skrittene som er i ferd med å sluttføres nå, gjennomgang av videomateriale og innhenting av informasjon fra helsevesenet, sier hun.

– Denne saken har høy prioritet, og etterforskere har jobbet med den gjennom hele måneden, sier Brovold.