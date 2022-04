Intern strid i Norges Bank

MÅ LØSE ULØST FLOKE: Den nye sentralbanksjefen, Ida Wolden Bache (t.h.) har tatt over en intern strid fra avgått sentralbanksjef Øystein Olsen. I midten står leder i Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb.

Siden i sommer har det foregått en pikant strid om det bare er fagorganiserte ansatte som skal sitte i hovedstyret Norges Bank.

Det pikante er at partene ikke klarer å bli enige i en tung prinsipiell kamp.

Forhandlingene mellom hovedstyret og de to fagforeningene, Akademikerne i Norges Bank (ANB) og Finansforbundet Norges Bank (FFNB), har falt på marmorgulv.

Saken har vært på bordet til representantskapet i Norges Bank, som toer sine hender.

Nå er også Finansdepartementet trukket inn i dragkampen, som dreier seg om det fortsatt skal være slik at det er de to største fagforeningene som skal innstille hver sin kandidat, eller om de uorganiserte også skal få anledning, ved at valget foretas i en avstemning blant alle ansatte.

Positiv til organiserte

Leder i representantskapet, Julie Brodtkorb, signaliserer at hun håper på en løsning som er positiv til at ansatte er organisert.

Det var daværende sentralbanksjef, Øystein Olsen, som på ettersommeren i fjor tok opp temaet:

Hovedstyret i Norges Bank, som Olsen var leder av i kraft av å være sentralbanksjef, ga i et møte 26. august 2021 sin tilslutning til at administrasjonen i Norges Bank skulle innlede samtaler med Akademikerne og Finansforbundet i Norges Bank, «med sikte på å finne fram til enighet om ny avtale om valgordning for hovedstyret».

Praksis fra 1991

I et brev til representantskapet i Norges Bank 25. november, måtte Olsen innrømme at forhandlingene hadde strandet.

«Det ble gjennom samtalene konstatert at det ikke var mulig å komme frem til enighet om et felles forslag til valgordning, og partene ble på den bakgrunn enige om å avslutte forhandlingene», skrev han.

Norges Banks hovedstyre består av sentralbanksjefen, to visesentralbanksjefer og seks eksterne styremedlemmer. To styremedlemmer velges i tillegg av og blant de ansatte til å delta i behandlingen av administrative saker.

I praksis har valg av ansattvalgte medlemmer skjedd ved at de to største fagforeningene hver oppnevner ett styremedlem og ett varamedlem til hovedstyret.

Det er en praksis fra 1991, da representantskapets besluttet at de to største fagforeningene (den gang Norges Banks Funksjonærforbund og LO-utvalget i Norges Bank) hver oppnevnte en representant til hovedstyret.

Viser til jus fra 1985

Hovedstyret ga i høst opp å forhandle, og sendte saken over til representantskapet i Norges Bank, ledet av Julie Brodtkorb.

Det konkluderte i mars med at ledelsen og fagforeningene må ta en ny runde.

Men de har også tatt et initiativ overfor Finansdepartementet, for å se om det er noe jus å lene seg på.

VG har søkt og fått innsyn i dokumentene i saken.

Øystein Olsen mener det er mulig å mene at de har jusen på sin side:

I sitt brev til representantskapet 25. november i fjor, viser han til Sentralbankloven fra 1985, hvor det i forarbeidene advares mot forslaget om at valgordningen fastsettes etter forhandlinger med de ansattes organisasjoner.

«Den rett lovforslaget gir de ansatte til representasjon i de styrende organer gjelder alle ansatte. En må ta tilbørlig hensyn til dette og til det alminnelige prinsipp om organisasjonsfrihet ved utformingen av valgreglene for de ansattes representasjon», står det.

– Rett som alle ansatte har

Olsen fremholdt i brevet at Hovedstyret foreslår at representantskapet fastsetter en ny valgordning som bedre enn gjeldende ordning reflekterer sentralbanklovens § 2–3 annet ledd krav om at to av styremedlemmene skal velges «av og blant de ansatte», og «som tar hensyn til de føringer som er lagt i lovens forarbeider, der det presiseres at ansattes rett til representasjon i hovedstyret er en rett som tilkommer alle ansatte i Norges Bank, uavhengig av om disse er fagorganisert eller ikke».

Leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, svarer slik da VG spør om det er full konflikt mellom fagforeningene i NB og sentralbank-ledelsen:

– Representantskapet har, som du riktig refererer til fra vår offentlige protokoll, fått oversendt en sak fra hovedstyret i Norges Bank som gjelder ansattes representasjon i Hovedstyret. Når fagforeningene og hovedstyret ikke blir enige, sier sentralbankloven at saken går videre til representantskapet.

– Positiv holdning til at ansatte organiserer seg

Hun fremholder at representantskapet mener det er prinsipielt viktig at ledelsen i banken og de fagorganiserte har en god dialog og klarer å bli enige om en ordning.

– Vi har i fremlegget av saken oppfattet at det er noen uenigheter mellom fagorganisasjonene og hovedstyret om faktum når det gjelder om det er lovlig eller ikke å ha ordningen slik den har vært siden 1991, der det er fagorganisasjonene som har vært representert på vegne av de ansatte i hovedstyret. Vi ber derfor om en oppklaring av dette fra Finansdepartementet.

– Hvorfor ber dere i protokollen hovedstyret oppklare for representantskapet hva deres gjeldende holdning til fagforeningene er: Har dere en følelse av at den ikke er god?

– Det gjør vi for å få svart på hvitt det som vi fra nåværende ledelse i banken oppfatter er en positiv holdning til at ansatte organiserer seg, sier hun og utdyper:

– Tar begge parter i denne konflikten utgangspunkt i dette når de igjen setter seg ned for å finne en løsning, håper vi det sammen med en oppklaring rundt jusen i sentralbankloven, kan føre til at de blir enige om en ordning uten at representantskapet må gå inn å bestemme det ene eller det andre.

– Bør løses der den skal

– Og hva mener flertallet i representantskapet?

– Alle medlemmene i representantskapet mener at denne saken bør løses der den skal; mellom ledelsen i banken og de fagorganiserte. Det er derfor vi har konkludert slik vi har.

– Hva skjer om hovedstyret igjen sender saken til representantskapet?

– Da må representantskapet beslutte, men vi tror ledelsen i banken og de fagorganiserte ser at det vil være uheldig.

– Hva mener du som leder av representantskapet?

– Jeg har ingen meninger. Det er representantskapet som helhet som har meninger ut fra mandatet.

– Du er leder i en arbeidsgiverorganisasjon, har du hørt om lignende eksempler der ledelse og fagorganisasjoner ikke klarer å bli enige om slikt?

– Nei det har jeg ikke, sier Brodtkorb, som i det daglige er administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

– Nyttige avklaringer

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke si noe om utfallet eller mye om prosessen.

– Det er noe hovedstyret skal ta stilling til etter avklaringsrunden som representantskapet nå har lagt opp til. Jeg tror dette er nyttige avklaringer, og hovedstyret vil søke å bidra til at vi får på plass en avtale mellom banken og de ansatte om valgordningen for ansatte-representantene til hovedstyret, er det hun ønsker å formidle.

– Vil svekke

Tillitsvalgt for Akademikerne i Norges Bank, Steinar Guriebye, sier der er overrasket over at denne saken har kommet opp.

– Dette var ikke et tema i arbeidet med den nye sentralbankloven, og vi mener den foreslåtte endringen vil svekke de ansattes representasjon i hovedstyret. Det er ikke slik at de organiserte og uorganiserte har ulike interesser, og det er viktig at de ansattes representasjon gjenspeiler alle de ansatte, ikke bare enkeltpersoner. Ved dagens ordning har de ansattes representanter i hovedstyret flere perspektiver enn bare egen arbeidssituasjon, sier han.