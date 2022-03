I TELEFONEN: Samtalen mellom Vladimir Putin og Jonas Gahr Støre varte i én time.

Støre om samtalen med Putin: − Vi har klart ulike synspunkter

Statsminister Jonas Gahr Støre betegner samtalen med Putin som «rolig», men med klare meldinger begge veier.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var Støre selv som tok initiativ til samtalen.

– Jeg opplevde at det var mulig å nå frem og bli lyttet til. Det var en ryddig samtale med klare meldinger, begge veier. Vi har klart ulike synspunkter av hva som var opptakten til denne krigen - og hva som skjer på bakken, sier Støre når han møter pressen for å orientere om samtalen.

Samtalen mellom statsministeren og den russiske presidenten varte i om lag én time. I løpet av den timen ga Støre Putin klar beskjed om at de fordømmer krigen og at han anser det som krigsforbrytelser.

– Han redegjorde for Russlands syn på konflikten, men jeg opplevde at det var mulig å nå fram og bli lyttet til.

Statsministeren utelukker ikke at det vil bli gjennomført flere samtaler med den russiske presidenten.

SNAKKET MED STØRE: Den russiske presidenten snakket med Jonas Gahr Støre torsdag.

Støre var i samtalen spesielt opptatt av at sivilbefolkningen i den beleirede byen Mariupol må få humanitær tilgang og at krigen må få en forhandlet løsning.

– Han brukte tid på å omtale situasjonen i Mariupol, hvor han mener det skal legges til rette for humanitær tilgang. Han refererte til møtene i Istanbul, og at det var verdt å vie oppmerksomhet til det. Jeg har den holdningen som mange andre, at de forhandlingene kan bare måles opp mot det som skjer på bakken, sier Støre.

Også det statlige russiske nyhetsbyrået Tass bekrefter samtalen mellom de to statslederne.

Flere av de største nettavisene i Russland omtaler samtalen, men hos den store kanalen Ren TV er sitatet fra den norske regjeringen skrevet om, slik at ordet «krig» utelates, og heller erstattes med «spesialoperasjon».

– Ifølge pressetjenesten til Ministerkabinettet «ba» Støre «instendig» Putin om å stoppe spesialoperasjonen, «trekke ut russiske styrker og sikre humanitær tilgang» , er teksten kanalen har publisert om samtalen.

– Russlands krigføring må stoppe

Støre sier at det var viktig å få formidle Norges syn på krigen direkte til den russiske presidenten.

– Russland er vårt naboland. Vi har svært nøkterne forventninger til hva vi kan oppnå, men ikke noe skal være uprøvd i den situasjonen vi nå er i. Lidelsene må ta slutt. Vårt viktigste budskap var at Russlands krigføring må stoppe, sier Støre.

Støre hadde onsdag også en videosamtale med Ukrainas statsminister, Denys Sjmyhal, onsdag.

Også samtaler med Italia

Også den italienske statsministeren Mario Draghi har torsdag snakket med Putin. Temaet for samtalen mellom de to var forhandlingene mellom Russland og Ukraina.

Draghi skal ha understreket viktigheten av å få på plass en våpenhvile så snart som mulig. Det mener Putin det ikke er vilkår for på nåværende tidspunkt.

Ifølge den italienske statsministeren, skal Putin ha sagt at det er for tidlig å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han sier også at Italia har blitt bedt av både Ukraina og Russland om å være en garantist for forhandlinger. Det kan landet være, dersom de ser tegn til de-eskalering fra russisk side, sier Draghi.