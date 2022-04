I krig og kjærlighet

Først da Bogdan takket ja, våget ekteparet å satse på drømmen. I 13 år har han kommet hjem til gården etter en lang juleferie. Men i år ble alt helt annerledes.

KRIGEN I UKRAINA

I krig og

kjærlighet

Ei liten jente suser frem og tilbake i husken ute på jordet. Det er Zlata.

En gammel potetopptager har blitt reist, malt og omdannet til en huske som løfter den lille jenta opp mot himmelen. Hun ler og menneskene rundt henne smiler med.

Det er en etterlengtet latter. De trenger å le.

Livet nå er en konstant bekymring.

For familien, for landet, for han - og for fremtiden.

Han er Bogdan. Den uunnværlige.

Mannen med mastergrad i landbruksmekanikk, som etter 13 års arbeidspendling mellom Norge og Ukraina fikk oppholdstillatelse for seg og sin kone for noen år siden.

«Heime» er i Ukraina. Og «heime» er gården Fonn-Holand i Nordland.

Fra jordbruks-sesongen starter i april til de siste potetene er pakket og sendt ut ved juletider er det her i Steigen han befinner seg. Til jul vender Bogdan tilbake til Ukraina for noen måneder – før han, etter bursdagen sin 2. april, snur nesen nordover igjen. Slik har det vært i mange år.

Slik ble det ikke i år.

Han kom ikke tilbake.

– Det er veldig rart. Jeg venter at døren skal åpne seg og at han hvert øyeblikk skal komme inn døren. Så gjør han det ikke. Det kommer til å bli en fysisk og psykisk tung sommer.

Henning Holand reiser seg fra kjøkkenbordet.

For to år siden ble han og kona Dina Fonn Sætre kåret til «årets unge bonde» av Felleskjøpet Agri, Norges Bygdeungdomslag og McDonald’s Norge.

Henning og Dina har også fått prisen «årets matreddere». Fonn-Holand er Nordlands største potetgård. 350 mål dyrket mark gir 750 tonn med poteter til det norske middagsbord hvert eneste år. En suksessbedrift.

– Men det ville aldri gått uten Bogdan, sier Henning.

Han ser ut mot Vestfjorden og Lofotveggen. Dina og sønnen Lidvin på åtte måneder er på Vestlands-besøk. En liten pause før potet-sesongen er i gang for fult.

En av årsakene til at de gikk inn for å bli gårdbrukere akkurat her, var nettopp Bogdan. Henning dro til Ukraina sommeren før de overtok. Han måtte vite at Bogdan var med.

– Bogdan hadde arbeidet for foreldrene mine, men å vite at han fortsatt var med på laget var en forutsetning. Han er et unikum, sier Holand.

– Han har en enorm arbeidskapasitet, er ufattelig kunnskapsrik og, viktigst av alt, en god kollega. Med den lønnsomheten som er i landbruket, har man ikke flere år til prøving og feiling. Med Bogdan på laget, er det trygt å satse.

Nå er han ikke her.

Vanligvis når Bogdan er i Ukraina sender han bilde av familie, venner og badstu. Nå sender han bilder av bomberom og seg selv som sorterer hjelpe-pakninger.

– Jeg har det bra, men frykter selvfølgelig telefonen som sender meg rett til fronten. Broren min er i Odessa. Vi er veldig redd for ham, forteller Bogdan på Skype.

– Akkurat nå går det bra her. Vi har det vi trenger av mat og medisiner. I tillegg har vi internett. For to dager siden var det bombing ti mil unna og jeg kjente vinduene vibrere. Når alarmen går drar vi til bomberommet i naboblokken.

– Er du redd?

– I begynnelsen var jeg det, men nå begynner jeg å bli vant til det.

Zhytomyr heter byen Bogdan ringer fra hver eneste dag. Den ligger ti mil vest for Kyiv og grenser mot Hviterussland. Han bor i familiens leilighet sammen med svigersønnen Vlad og svogeren Andreii.

Planen til Bogdan og kona Oksana, som hadde fått oppholdstillatelse i Norge, var å reise fra til Norge for en måned siden.

Da situasjonen tilspisset seg var Dina og Henning klar for å kjøre ned til den polske grensen for å hente ekteparet.

Men Bogdan ville vente. Det viktigste for ham var å hjelpe familien. Først på listen var å hente stedatteren Zarina og mannen hennes ut av Kyiv.

Det var krigens første uke og den russiske militærkolonnen sto på veien inn til Kyiv.

Det var trafikkaos og det var redsel.

Å bli værende var ikke trygt. Familien måtte videre. Med Svitlana Liniichuk, som er søsteren til Oksana, og Svitlanas to barn: Artem (15) og Zlata (7), i bilen, satt ekteparet seg i bilen og kjørte videre nordover mot foreldrenes bosted.

Bogdan forteller om en lang tur. Vel fremme hos foreldrene fikk de vite at det var usikkert også der. Ryktene fortalte at Hviterussland ville sende soldater til byen foreldrene bodde i. Det var bare én ting å gjøre. Reise videre.

Bilen stoppet ved den polske grensen.

Det var 13. mars. Ukrainske menn mellom 18–60 år hadde fått beskjed om å ikke forlate Ukraina, men bli værende for å forsvare landet. Kvinner og barn kunne dra.

Oksana med datteren Zarina, og hennes søster Svitlana med barna Artem og Zlata krysset grensen til Polen.

Noen dager senere kjørte de inn på gården med det gule skiltet «poteter til salgs».

Tilbake sto Bogdan, Vlad -mannen til Zarina og Andreii -mannen til Svitlana. De tre dro tilbake til familiens leilighet i Zhytomyr.

Siden har familien vært splittet.

Sola gnistrer og varmer jordene som omkranser gården.

Bygda Bø ligger på Engeløya i Steigen kommune. Den vesle bygda har like mange innbyggere som antall flyktninger kommunen har bestemt seg for å ta imot: 60 stykker.

Familien til Bogdan er de første.

Artem (15) titter ut av vinduet. Lofotveggens spektakulære tinder møter blikket som en fatamorgana i horisonten.

Det er usigelig vakkert, men likevel er det langt mellom smilene hos den unge gutten som kom til Engeløya for tre uker siden.

– Jeg savner pappa, sier han enkelt.

Han kan litt engelsk, men foretrekker å bruke google translate på telefonen sin, eller ringe Bogdan på Skype for å bruke han som tolk når han skal forklare noe for nordmenn.

Hver morgen setter Artem seg ved PC-en og gjør seg klar for digital nettundervisning. Han er avgangselev på grunnskolen og føler at karakterene og eksamen er viktig nå. Viktig for fortsettelsen.

Håpet hans er å snart kunne reise tilbake igjen.

Ved siden av ham regner lillesøster Zlata med papir og blyant. Ni minus fire? Hun har lekt med naboungene på gården ved siden av, vært på barneteater og nå har hun prøvd husken ute på gården. Også hun lurer på når hun skal se pappa igjen.

Moren hennes, Svitlana, lener seg mot oss:

– Dette er min første tur utenfor Ukraina, til utlandet, men det er vanskelig å sette nok pris på Norge fordi tankene mine hele tiden er i hjemlandet. Min største bekymring er at krigen bare fortsetter og fortsetter.

Oksana, gift med Bogdan, ser at søsteren og barna hennes er tristere enn de har vært tidligere.

– Det er angst i hjertet for alle som er i Ukraina, forklarer hun.

Hennes datter Zarina, har tatt med seg PC-en til sitteplassen ved vinduet.

I Ukraina jobbet hun som regnskapsmedarbeider i et stort firma. Det arbeidet har hun fortsatt med online. Lønningene kommer trolig ikke til å bli like regelmessige som før, men dette er hennes måte å hjelpe til på, holde hjulene i gang.

Når hun begynner å fortelle om mannen sin Vlad kommer tårene.

De giftet seg i sommer og bildene fra bryllupet forteller om en storslagen feiring. Zarina og Lad har vært kjærester siden året hun ble 17 år.

Ikke en dag har de vært fra hverandre de fire årene de har bodd sammen.

Nå er det nesten en måned siden Zarina har sett ham.

Hun blunker bort en tåre. At hun skal tilbake til Ukraina er hun ikke i tvil om. Samtidig prøver hun å glede seg over livet i Norge på gården moren har tilbrakt mange sesonger sammen med Bogdan.

Oksana er den som holder motet oppe.

«Tusen takk», sier hun og forventer at familien skal gjenta glosen. Lære seg norsk.

Den tidligere tegnelæreren og nettdesigneren bruker kjøkkenet til å minnes hjemlandet. Kjente og kjære middagsretter og kaker trylles frem.

Oksana snakker både ukrainsk og russisk. Hun har søskenbarn og tanter i Russland. Nå er det helt umulig å snakke med dem. De skriker i telefonen, forteller hun.

– De leser bare de offisielle russiske nyhetene, og følger ingen internasjonale medier sukker hun.

– Deres versjon av krigen i Ukraina ligner ikke på vår.

På telefon forteller Bogdan at russere han møter i Ukraina er de som har sabotert for den russiske hær og støtter den ukrainske kampen.

– Men folket snakker ikke til russerne lenger. Vi blir aldri brødre, sier han med moll i stemmen.

På låven henger det ukrainske flagget i vinduet. På maskin-lageret står det syv traktorer, potetopptagere og maskinen som setter poteten i jorden.

I et eget potetlager jobber ansatte Marius og Henning med å gi 54 tonn settepoteter lys og varme for å starte spiringen. Overalt er det tegn på at Bogdan savnes.

Han og Dina har gått ut med avertering etter en landbruksmekaniker.

– Vi har kviet oss etter å søke etter andre. Hadde et intervju i dag – så får vi se.

Da Bogdans familie landet på Bodø lufthavn var det ingenting som var mer naturlig for Dina og Henning enn å kjøre dem hjem til gården og bosette dem der.

Henning liker at det er liv i huset. Bogdans familie er som egen familie føler han. Neste prosjekt for barna er å få dem på skole. Neste prosjekt for familien er å la dem flytte inn i det gamle huset på gården og gjøredet til deres eget.

– Vi kan ikke gå rundt og håper at ting forandrer seg, men må ta det der og da. Og det å holde seg i aktivitet er viktig.

Når det blir tungt har han Bogdan på tråden. Bogdan som lever i et land i krig, men alltid spør «Hvordan har du det» før han selv rekker å åpne munnen.

Han vet hva Bogdan vil si.

– Jeg kommer hjem så snart det blir mulig å reise, sier Bogdan.

– Men Henning – husk at gården må ikke stoppe opp.