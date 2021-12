VANT I LAGMANNSRETTEN: Alna barneverntjeneste har brutt tjenesteplikten, og kommunen skal straffes, mener Borgarting lagmannsrett. Her er aktor Asbjørg Lykkjen sammen med Ramsha.

Oslo kommune dømt: − Vi ønsker å beklage

Når barnevernet skulle passet på Ramsha, ble hun i årevis utsatt for overgrep av stefar. I lagmannsretten dømmes Oslo kommune for brudd straffeloven og får bot på to millioner.

Av Marie Golimo Kingsrød

Flertallet i Borgarting lagmannsrett mener at bruddet på tjenesteplikten har medvirket til at Ramsha «ble utsatt for straffbare, seksuelle overgrep over et lengre tidsrom».

VG har tidligere fortalt historien om «Jenta i kjelleren»:

Mens Ramsha (6) ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader.

Senere, da Ramsha var tenåring, ble hun kjørt av barnevernsinstitusjonen til overgriperen – uten tilsyn.

– Unnskyld

Tidligere har kommunen ikke ønsket å beklage dette. Mandag ber bydelen for første gang om unnskyldning i en e-post til VG:

– Vi ønsker å si unnskyld for at Oslo kommune sviktet. Oslo kommune ser at saken burde ha vært håndtert annerledes, skriver bydelsdirektør Ellen Liljedahl.

Nå er Oslo kommune dømt for Alna barneverntjenestes brudd på tjenesteplikt.

– Uforsvarlig

Det var uforsvarlig at barnevernet i Alna, etter flere bekymringsmeldinger, ikke gjorde nærmere vurderinger av om det var fare for seksuelle overgrep, mener lagmannsretten.

Lagmannsretten mener at straff vil virke preventivt ved at det kan «skape større fokus på rutiner og retningslinjer i barnevernet når det gjelder plikt til å avverge at barn som er under deres omsorg, blir utsatt for overgrep».

ANDRE RUNDE I RETTEN: Tingretten vurderte at kommunen grovt brøt sin tjenesteplikt. Saken ble anket fordi tingretten mente at kommunen ikke kunne straffes.

– Erkjenner feil

Dette er en veldig trist sak, medgir Oslo kommune, som hadde ansvaret for Ramsha.

– Kommunen erkjenner at det har skjedd feil, sa kommuneadvokat Monica Helland i retten i november.

Oslo kommune er nå dømt for brudd på straffeloven § 172 jf. § 27. Kommunen skal straffes med en bot på to millioner.

Siden dette ikke er en erstatningssak, men en straffesak, utbetales ikke summen til Ramsha.

I en e-post til VG skriver bydelsdirektør Ellen Liljedahl at kommunen kan lære av dette:

– Dette viser tydelig hvordan vi som kommune må ha et helhetsblikk på familiene og sette sammen konkrete og gode hjelpetilbud på tvers av tjenestene. Dommen har flere læringspunkter for hvordan barnevernet kan håndtere komplekse barnevernssaker, samtidig er vi glade for at retten er enig med kommunen i at det ikke foreligger forsett.

Kommunen opplyser ikke om hvorvidt de ønsker å anke saken.

GJORDE FEIL: Lagmannsretten konkluderer med at Oslo kommune straffes etter Ramsha-saken. Det er ikke kjent om kommunen skal anke.

– Veldig spesiell sak

Forhistorien til denne saken er at statsadvokaten i Oslo ila barnevernstjenesten i Alna et forelegg på to millioner kroner, fordi etaten unnlot å iverksette nødvendige tiltak.

Kommunen nektet å vedta forelegget, og i februar ble saken behandlet i Oslo tingrett.

Tingretten vurderte at kommunen grovt brøt sin tjenesteplikt. Men hverken kommunen eller enkeltpersoner kunne straffes, mente tingretten.

Statsadvokat Lykkjen anket kjennelsen.

– Dette er en veldig spesiell sak, og vi mener det er viktig å sende et signal om at barnevernet må ta denne jobben på alvor, sa aktor Lykkjen i retten i november.

– Man er satt til å beskytte et barn på best mulig måte, så har det gått veldig galt. De har virkelig ikke gjort den jobben de var satt til å gjøre, fortsatte hun.

