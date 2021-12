DOBBELTSJEKK: De som har en positiv hurtigtest for corona skal også ta PCR-test, noe laboratoriene bruker mye tid på.

Laboratorier dobbeltsjekker hurtigtester: − Meningsløst

Det er «meningsløst» og «bortkastet bruk av ressurser» at laboratoriene må analysere allerede positive hjemmetester, mener avdelingsoverlege Gunnar Skov Simonsen ved UNN. Han får støtte av andre overleger.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Mange opplever at det tar lang tid fra de mistenker coronasmitte og bestiller en PCR-test, til de får svar på prøven.

Et raskere svar hadde vært mulig å gi dersom hardt pressede laboratorier slapp å bruke tid på å analysere PCR-prøver der de smittede allerede har testet positivt på en hjemme-hurtigtest, mener avdelingsoverlegene ved tre av landets største sykehus.

– Rundt 20 prosent av prøvene vi analyserer, er allerede positive hurtigtester. Det er helt meningsløst. Det er bortkastet bruk av ressurser og helt feil bruk av vår kapasitet, sier Gunnar Skov Simonsen, overlege og avdelingsleder for mikrobiologi og smittevern ved UNN.

PRESSET: Det er for tiden svært mye å gjøre for UNN-overlege Gunnar Skov Simonsen og de andre som jobber med å analysere coronatester.

– Sløs med ressurser

Simonsen forklarer at hurtigtester som slår ut positivt hjemme, nesten alltid også er positive på PCR-test når smitten i samfunnet er høy, slik den er nå. Hurtigtestene er nemlig mindre sensitive for å fange opp virus enn PCR-tester.

– Slik situasjonen er i dag, så er falsk positive hurtigtester ikke et problem. Jeg mener sannhetens øyeblikk har kommet, og man nå må løfte blikket og se på hva man skal bruke laboratorieressurser til. Nå bruker vi urimelig mye tid og krefter på å bekrefte disse positive hurtigtestene, sier han til VG.

På mikrobiologisk avdeling ved universitetssykehusene i henholdsvis Oslo og Stavanger sitter avdelingsledere med samme frustrasjon.

–Jeg opplever det som en sløs med ressurser at alle antigenhurtigtester skal bekreftes med PCR. Dette legger beslag på personell og analyseinstrumenter, sier avdelingsoverlege for medisinsk mikrobiologi ved Stavanger universitetssjukehus, Iren Löhr, til VG.

– Vi får inn en betydelig andel prøver hvor vi skal bekrefte positive hurtigtester. Det er et ekstraarbeid det kan stilles spørsmål ved. Færre «bekreftelsestester» ville bidra til å øke totalkapasiteten vår noe i den andre enden, sier avdelingsleder ved avdeling for mikrobiologi ved OUS, Fredrik Müller.

TIDKREVENDE: Bekreftelse av antigenhurtigtester tar mye tid på lab`en ved OUS, sier avdelingsleder ved Avdeling for mikrobiologi ved OUS, Fredrik Müller.

Helsedirektoratet: Må ha oversikt

Det er Helsedirektoratet som har pålagt laboratoriene praksisen de opplever som «bortkastet tid».

Seniorrådgiver Trude Andreassen ved Helsedirektoratet sier til VG at formålet med en bekreftende PCR ikke bare er å sikre seg at svaret er korrekt, men også å sikre registrering i MSIS (Meldingssystemet for smittsomme sykdommer).

– Manglende rapportering i MSIS vil gå utover den nasjonale overvåkningen. I tillegg sikrer meldingen i MSIS at personer får korrekt antall vaksinedoser. Samtidig registreres også prøvesvaret i koronasertifikatet, sier Andreassen til VG.

Avdelingsoverlegene i Stavanger, Oslo og Tromsø mener det burde vært tilstrekkelig at prøver som uansett sendes laboratoriet screenes for virusvariant og dermed gir et bilde av situasjonen.

– Videre må systemet for registrering/melding av positive hjemmetester forbedres slik at det ikke er nødvendig å sende prøve til laboratoriet for å få rapportert svaret til sentrale helsemyndigheter, sier Irene Löhr ved SUS til VG.

INTENSIVE DAGER: Avdelingsoverlege Irene Löhr ved Stavanger universitetssjukehus og hennes kollegaer er presset på tid.

Regionale forskjeller

Mistenker du coronasmitte og vil teste deg, vil hvor lang tid det tar før du får svar, avhenge av hvor i landet du bor.

Enkelte steder er det over to døgns ventetid for å få time til PCR-test, mens i Trondheim kan du hente din egen PCR-spyttest for å utføre hjemme, umiddelbart.

Så er det tiden fra testen tas, til et svar foreligger. Det avhenger av laboratoriet.

I Troms og Finnmark må folk ofte vente flere dager på svar på PCR-test. Det skyldes hovedsakelig reisetid for prøvene fram til laboratoriet i Tromsø, som i verste fall kan være 2–3 dager.

I Oslo har prøvene kort reisetid, men der er økningen i smitte veldig tydelig.

Felles for laboratoriene i vårt langstrakte land, er imidlertid at de er hardt presset nå.

For to uker siden tok det i Oslo i snitt 18 timer fra en prøve ble tatt til Helse-Norge kunne gi svar. Forrige uke økte dette til 28 timer.

– Analysetallet har økt ganske voldsomt de siste ukene, og antall positive prøver ligger nå på 15–25 prosent innen Helse Sør-Øst. For et halvt år siden var positivraten bare 2–3 prosent. Det er derfor mye mer arbeid å forholde seg til alle disse positive prøvene, sier Müller ved OUS.

Bioingeniører brukes til ringerunder

Et annet hjertesukk fra dem som sitter med den viktige oppgaven å finne ut om vi er smittet av corona, er at mye av arbeidstiden til fagfolkene går bort i å ringe rundt til kommunene og varsle positive tester.

Det eksisterer nemlig ikke et nasjonalt elektronisk system for innrapportering.

– Det er en stor frustrasjon for oss at bioingeniører som skal brukes til laboratoriearbeid blir sittende og ringe rundt til kommunene, sier Löhr i Stavanger.

– Vi bruker årsverk på dette. Det er en utbredt oppfatning at det ikke har vært prioritet å få på plass et nasjonalt elektronisk varslingssystem, forteller avdelingsoverlege Simonsen i Tromsø.

– Klar over at laboratoriene bruker mye tid

Folkehelseinstituttet har nå bedt laboratoriene om å utvide testkapasiteten ytterligere.

På laboratoriene er det medisinske personellet høyt presset og frykter en økt arbeidsmengde kan gå ut over kvaliteten av de viktige coronaanalysene.

– Vi er klar over at laboratoriene bruker mye tid på å ringe ut positive prøvesvar. Helsedirektoratet vil sammen med FHI sende ut et brev om denne rapporteringen i løpet av kort tid, sier seniorrådgiver Trude Andreassen ved Helsedirektoratet til VG.

– Jeg er opptatt av at svarene vi produserer er korrekte. Hvis man stresser systemet for mye, går det ut over både svartid og kvaliteten på tjenesten, sier UNN-overlege Gunnar Skov Simonsen.