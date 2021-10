NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) natt til 6. mai 1995. Han bestrider anklagene som nå rettes mot ham.

Tengs-saken: Gransker slekt tilbake til 1700-tallet

Politiet har gått over 270 år tilbake i tid for å få full oversikt over slekten til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Årsak: Det nye DNA-funnet i straffesaken kan stamme fra den drapssiktede mannen i 50-årene – men også fra andre mannlige slektninger i hans farslinje.

Bakgrunnen for denne usikkerheten skyldes at fjerne slektninger med samme stamfar kan matche DNA-profil fordi Y-kromosom arves normalt uforandret fra far til sønn.

Politiet har derfor iverksatt en møysommelig etterforskning for å kartlegge denne delen av slekten for å snevre inn antallet menn i familien som har samme Y-kromosom i DNA-et som siktede.

Den siktede mannen i 50-årene nekter å ha noe med drapet å gjøre.

Etterforskerne vurderer DNA-beviset som «en sterk indikasjon på farslinjen» til den drapssiktede mannen og at undersøkelsene så langt viser at den mannlige slektslinjen hans på Karmøy på drapstidspunktet var svært avgrenset.

Når kartleggingen er gjennomført, vil politiet trolig innhente referanseprøver fra de aktuelle kandidatene i slekten og avhøre dem om blant annet alibiet deres om drapsnatten i mai 1995.

les også Varsler flere DNA-undersøkelser i Tengs-saken

Politiet: Ingen andre mistenkte

Ifølge VGs opplysninger står politiet igjen med over 30 kandidater – og flere av dem vil sannsynligvis bli bedt om å avgi referanseprøve i saken og avhøres. Disse personene kan være både være nærstående og fjerne slektninger av siktede.

Den drapssiktede mannens brødre har allerede avlagt referanseprøver som er sendt til videre undersøkelser. Brødrene er også avhørt på nytt i saken nå.

Ifølge politiet er det ingenting i etterforskningen som knytter andre familiemedlemmer til saken.

– Politiet har bekreftet at vi vil gjennomføre nye DNA-undersøkelser og at det vil ta tid før vi har resultat av disse. Vi ønsker ikke å gå mer konkret inn på hva dette arbeidet dreier seg om, utover at det ikke foreligger mistanke mot andre enn siktede i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Da Tengs-etterforskerne startet slektsgranskingen gikk de først seks generasjoner tilbake i tid, nærmere bestemt til siktedes tipp tipp tipp-oldefar som ble født på Hedmarken rundt 1750. Tipp tipp tippoldefaren ble gift og fikk tre sønner.

Han døde 1819.

TAUS: Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere de pågående DNA-undersøkelsene i den over 26 år gamle straffesaken.

Familie i Nord-Norge

VG har ved hjelp av kirkebøker, folketellinger og digitale slektsdatabaser forsøkt å kartlegge slekten til den drapssiktede mannen fra Haugalandet.

I en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett heter det at den mannlige slekten til siktede på farssiden på Karmøy var svært avgrenset. VGs undersøkelser viser at det fra siktede og oppover i generasjonene er få menn og at disse fikk få sønner. Flere av mennene har også dødd i ung alder.

I tillegg kommer bestefaren fra Nord-Norge. Det kan tyde på at Tengs-siktede hadde få slektninger på Vestlandet.

Men. Jo lenger bakover man går i generasjonene, desto mer omfangsrikt er slektstreet. Tipp-oldeforeldrene får mange sønner totalt – som igjen får sine sønner. Det gjør at slektstreet får svært mange mannlige grener som kan strekke seg over hele landet – og som potensielt har samme Y-kromosom i DNA-et sitt.

VG har vært i kontakt med Tengs-siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Prøver fra 2002

Etter det VG forstår, er også referanseprøver som politiet samlet inn i 2002 testet opp mot det nye DNA-funnet, som ble funnet i en blodflekk på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

Den gang undersøkte etterforskerne fem hårstrå funnet i Birgitte Tengs lukkede hånd, og håpte at disse kunne gi treff på en gjerningsmann.

Politiet samlet inn referanseprøver fra personer som Tengs sist var sammen med, politifolk med tilknytning til åstedet og beslagene, samt personer som på ulike vis har vært knyttet til eller forsøkt knyttet til saken.

En av dem var en mann med to voldtektsdommer, en annen var en mann som dro til USA etter drapet. Flere av dem var menn som var ute og kjørte drapsnatten, uten alibi.

DREPT: Birgitte Tengs ble bare 17 år gammel.

Politiet samlet også inn DNA fra en død «småkriminell alkoholiker», samt en mann som i et narkotikamiljø var blitt anklaget for å være Tengs’ drapsmann.

En som også leverte inn frivillig spyttprøve, var mannen som nå er siktet for drapet.

Men ingen av prøvene som ble sendt til Østerrike den gang, matchet noen av de fem hårstråene.

Først 17 år senere skulle nye undersøkelser peke mot mannen i 50-årene.

Etter det VG forstår, matcher ikke noen av de andre referanseprøvene som ble samlet inn i 2002 DNA-funnet i blodflekken. Det er det bare den nå siktede mannen som gjør.