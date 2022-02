FIKK PENDLERBOLIG: Hadia Tajik (Ap) hadde først pendlerbolig fra 2006 til 2009 og deretter et år som stortingsrepresentant.

Fikk skattefri pendlerbolig med kontrakt hun aldri brukte: − Ser uryddig ut

Da Hadia Tajik (Ap) søkte om sin første pendlerbolig fikk hun beskjed om at hun måtte skatte av den fordi hun ikke hadde andre boligutgifter. Da sendte hun inn nye opplysninger til Statsministerens kontor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For å dokumentere at hun hadde boligutgifter, leverte Tajik inn en kontrakt på en leiebolig i hjemfylket Rogaland.

Men hun flyttet aldri inn i denne leiligheten og betalte aldri leie.

– Da jeg så den kontrakten, så må jeg innrømme at jeg kvapp til. Dette ser uryddig ut, sier hun om sin egen leiekontrakt til VG i dag.

Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet og statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun bor nå i egen leilighet i Oslo.

Tajik hadde pendlerboliger i Oslo fra 2006 til 2010. Hun understreker at hun i sin tid i regjering og på Stortinget i stor grad har stått uten pendlerbolig:

– De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet, sier Tajik.

POLITISK RÅDGIVER: Hadia Tajik fikk pendlerbolig etter at hun ble politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. Her er de ferske kollegaene på Tajiks første arbeidsdag.

De nye opplysningene VG skriver om i dag, stammer fra før Tajik betalte for egen bolig i Oslo.

Hun er en av de mer enn 500 politikerne VG har gått gjennom pendlerbolighistorikken til, der det blant annet har kommet frem at Stortinget og Statsministerens kontor har gitt pendlerboliger til politikere som bodde i Oslo fra før.

I 2006 ble Tajik hentet inn som politisk rådgiver for daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). Den 23 år gamle jusstudenten var allerede et kjent ansikt i ungdomspartiet AUF, hadde jobbet som journalist og bodde på studenthybel i Oslo.

Hun var, som studenter kan velge å være, fortsatt folkeregistrert hjemme hos foreldrene i Rogaland.

Første søknad: «ikke utgifter»

På første dag i regjeringsjobben, 1. desember 2006, leverte Tajik en søknad om pendlerbolig til Statsministerens kontor. VG har fått innsyn i søknaden og dialogen om den.

I søknaden krysset Tajik av en boks med teksten: «Jeg har ikke utgifter til bolig på hjemstedet».

Fire dager senere fikk Tajik et brev fra Statsministerens kontor som bekreftet at hun fikk pendlerbolig.

Men administrasjonen skrev også at fordi hun ikke hadde boligutgifter hjemme, måtte hun skatte av verdien av pendlerboligen.

Det ville gitt en skatteregning på flere tusen kroner ekstra i måneden. Tajik hadde pendlerbolig som politisk rådgiver i knappe tre år.

FØRSTE SØKNAD: I sin første søknad oppga Tajik at hun ikke hadde utgifter til bolig på hjemstedet. Sladd av SMK.

Sendte leiekontrakt

Seks dager etter at hun hadde fått beskjed om at hun måtte skatte, hadde Tajik levert en ny søknad om pendlerbolig.

I den nye søknaden streket hun over krysset sitt for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet. I stedet krysset hun av på det andre alternativet: «Jeg opprettholder bolig på hjemstedet som jeg ikke leier ut og har derfor boligutgifter på hjemstedet».

Sammen med den nye søknaden, sendte Tajik inn leiekontrakten på leiligheten i hjemfylket. Familien hun signerte kontrakten med, hadde tidligere vært naboer med foreldrene hennes.

Her er den nye søknaden:

ANDRE SØKNAD: I sin andre søknad har Tajik streket over sitt tidligere svar og krysset av på at hun hadde boligutgifter på hjemstedet. Sladd av SMK.

Med boligutgifter på hjemstedet, kan man ha rett til skattefri pendlerbolig på arbeidsstedet.

– Vanskelig for meg å si noe presist

Leiekontrakten er signert av Tajik og datert 30. november 2006.

Likevel hadde hun i den første søknaden til SMK datert dagen etter, den 1. desember, krysset av for at hun ikke hadde boligutgifter på hjemstedet.

– Det er rett og slett ikke mulig for meg å gå tilbake og si hva jeg tenkte den første, femte eller ellevte desember 2006, sier Tajik i dag.

– Er dateringen i kontrakten korrekt?

– Det er vanskelig for meg å si noe presist om dager som ligger 15 år tilbake, men jeg må nesten gå ut fra at det jeg har skrevet der er rett.

STATSRÅD: Hadia Tajik er nestleder i Arbeiderpartiet og statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Søk i folkeregisteret viser at Tajik på et tidspunkt også endret adressen sin fra foreldrehjemmet til leiligheten i kontrakten.

VG har bedt Tajik undersøke hos folkeregisteret når hun endret adresse til leiligheten i kontrakten, og om det var før eller etter at hun fikk beskjed om at pendlerboligen måtte skattes av. Tajik har ikke ønsket å redegjøre om dette for VG.

LEIEKONTRAKT: Dette er kontrakten Hadia Tajik sendte inn med sin nye søknad om pendlerbolig. VG har sladdet adressen og navn på eier.

Flyttet aldri inn

I leiekontrakten står det at hun skulle betale 3000 kroner i måneden.

Den 11. desember fikk hun et nytt svar fra SMK: «På bakgrunn av dine nye opplysninger, bekrefter vi at du ikke vil bli fordelsbeskattet for pendlerbolig».

Verdien av den gratis pendlerboligen var beregnet til 10.403 kroner per måned. Vanligvis vil en slik fordel beskattes på samme måte som annen lønnsinntekt.

Men hun flyttet altså ikke inn, og betalte aldri leien, bekrefter Tajik nå til VG. I stedet bodde hun hos foreldrene de gangene hun var i Rogaland, opplyser hun.

Tajik sier at fordi hun hadde boligutgifter hos foreldrene, så hadde hun likevel krav på skattefri pendlerbolig.

Tajik: Bidro hjemme

– Da jeg gikk fra å være student til å få lønn som politisk rådgiver, som var vesentlig høyere enn det mine foreldre noen gang hadde hatt, var det både naturlig og rettferdig at jeg bidro med å betale utgifter hjemme, sier Tajik til VG.

I stillingen som politisk rådgiver fikk hun 479.000 kroner i årslønn. Det var 120.000 kroner mer enn gjennomsnittslønnen i Norge det året.

– Husker ikke

VG har spurt Tajik hva slags utgifter hun dekket i hjemmet. VG har også spurt om Tajik selv, eller andre, har noen dokumentasjon på at hun dekket utgifter hjemme.

Det har ikke Tajik fremlagt.

– Jeg kan ikke huske om vi skriftliggjorte noen avtale, antageligvis ikke siden man sjelden har behov for det i en familie, skriver Tajik.

VG har bedt Tajik anslå omtrent hvor mye hun betalte.

– Jeg husker ikke, og når jeg ikke gjør det, så vil jeg ikke komme med anslag som jeg ikke kan gå god for at er presise. Jeg skulle ønske at jeg hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen min i dag. Men det har jeg altså dessverre ikke, sier Tajik.

Hun sendte aldri inn dokumentasjon for betalinger til foreldrene til Statsministerens kontor.

SLAPP SKATT: Denne mailen ble sendt fra Statsministerens kontor til Hadia Tajik etter at hun sendte inn nye opplysninger.

Opplyste ikke om endringen

Tajik sier at hun ikke husker hva som var bakgrunnen for leiekontrakten i kjellerleiligheten.

– Jeg var 23 år, ble kastet inn i rikspolitikken og måtte finne ut av mye på kort tid. Det eneste som var klart var at jeg ville ha et fotfeste i hjemfylket mitt. Som jeg husker det, hjalp faren min meg med denne kontrakten, men den ble altså ikke tatt i bruk.

– Hvorfor opplyste du ikke Statsministerens kontor om at dokumentasjonen du hadde sendt dem var utdatert?

– Det er 15 år siden, så jeg husker ikke hvorfor. Men det burde jeg selvsagt gjort, og jeg forstår at det ser uryddig ut.

ENDRING: Statsministerens kontor endret det opprinnelige dokumentet de sendte til Tajik. Det gulmarkerte er det opprinnelige, det som er skrevet i håndskrift er endringen.

– Var en selvfølge

– Laget du en avtale med foreldrene dine om boligutgifter for å slippe å skatte av pendlerboligen?

– Jeg har vært temmelig dårlig på å utnytte pendlerboligordningen, hvis det er det du antyder. De siste 12 årene har jeg betalt for bolig i Oslo selv – og i flere av disse årene også betalt egen bolig i Rogaland. Det var en selvfølge at jeg med langt bedre lønn enn mine foreldre, betalte for meg hjemme.

– Når jeg ser isolert sett på dokumentene, så skjønner jeg at dere stiller spørsmålet. Men de faktiske forholdene var altså at jeg hadde boligutgifter hos mine foreldre.

Info Så mye var pendlerleiligheten til Tajik verdt I tildelingsbrevet fra Statsministerens kontor til Tajik i desember 2006, står det at fordelen av den gratis pendlerboligen utgjør 10.403 kroner per måned.

Dersom den skal skattes av, regnes verdien av pendlerboligen som inntekt. Vis mer

TIL STORTINGET: Hadia Tajik ble innvalgt på Stortinget i 2009 og sluttet i regjeringsapparatet.

Fikk pendlerbolig som Oslo-representant

I september 2009 ble Tajik valgt inn på Stortinget og sluttet i jobben som politisk rådgiver.

Det første året fikk hun pendlerbolig fra Stortinget, selv om hun var valgt inn for å representere Oslo.

I søknaden til Stortinget oppga hun en leilighet i Stavanger som hjemmeadresse. Oppslag i Kartverket viser at hun kjøpte boligen sammen med sin bror og folkeregistrerte seg der.

Men hun har aldri bodd der, bekrefter Tajik på spørsmål fra VG.

– Jeg antar at jeg tenkte siden det var en leilighet jeg eide, så burde jeg folkeregistrere meg der, sier Tajik i dag.

Tajik forteller at hun fortsatt hadde utgifter for å bo hos foreldrene i denne perioden.

– Og så viser jo den søknaden tydelig hvordan jeg ikke ønsker å få noen urettmessige goder, der jeg sa fra meg retten til forhøyet pendlersats, selv om jeg formelt sett hadde krav på det. Det var fordi jeg var valgt inn fra Oslo og ikke ville motta noen goder som andre på Oslo-benken ikke fikk.

Et knapt år senere sa Tajik fra seg pendlerboligen.

– I 2010 kjøpte jeg egen leilighet i Oslo og har gjennom de siste 12 årene ikke benyttet meg av pendlerbolig selv om jeg ellers ville vært kvalifisert for det. Eneste unntaket er en kort periode på noen måneder i forbindelse med salg og kjøp av ny bolig i Oslo i 2019 – på et tidspunkt der jeg samtidig hadde utgifter til egen leilighet i Sandnes, sier Tajik.