KRAFT-OPPRØRET

En fortvilt bygd

gjør opprør

mot kraftselskapet. Anklager om strømjuks

og profittjag hagler –

men blir blankt avvist

av Sognekraft AS. Hva er det egentlig

som foregår

i lille Veitastrond?

Kraft­opp­røret

Publisert: Nå nettopp

Ved bredden av Veitastrondsvatnet er Johannes Nes (69) og Konrad Molland (69) ute på sin faste runde for å følge med på vannstanden.

De frykter nye oversvømmelser i den vesle bygda under Jostedalsbreen.

I dag viser Sognekrafts målestav ved vannet 20 centimeter høyere vannstand enn det som fremgår av selskapets digitale måling, registrerer de.

Slik har det vært i mange år, hevder Nes og Molland.

Siden 2014 har det vært to større og flere mindre flommer i den lille bygda i Luster kommune.

De mener flomproblemene skyldes at det lokale kraftselskapet ikke slipper ut nok vann når det er varslet ekstremnedbør og mildvær.

Bygdelaget hevder at Sognekraft i over ti år urettmessig har operert med et vannstandsmål som er 20 centimeter høyere enn det som er fastsatt i konsesjonen.

De kaller det «stjålet» vann.

Forrige fredag anmeldte bygdelaget og flere privatpersoner i Veitastrond Sognekraft til politiet.

Her ror Bjørn K. Skovly sammen med Luster-ordfører Ivar Kvalen i kano under storflommen i slutten av juni 2020. Da sto vannet 1,12 meter over høyeste regulerte vannstand.

I anmeldelsen anklages Sognekraft for å ha brutt konsesjonsvilkårene for egen vinning, og for å ha utvist grov uaktsomhet i reguleringen av Veitastrondsvanet.

– Flomproblemene skyldes at kraftlaget har sørget for å ha maksimal høy vannstand i det regulerte vannet, sier Bjørn K. Skovly (73), medlem i bygdelaget, til VG.

– Kraftlaget har ikke tatt forholdsregler ved å tappe ned magasinet når det har vært meldt ekstremnedbør og mildvær, sier han.

Politianmeldelsen fra bygdefolket hadde bare ligget noen dager hos politiet før saken ble henlagt og sendt videre til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er den formelle tilsynsmyndigheten for vassdraget.

Dette opplyser politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt til VG.

– NVE er i gang med undersøkelser rundt forhold som er påpekt i anmeldelsen, og de kan velge å anmelde saken til politiet, sier han.

– Betyr dette at dere overlater etterforskningen til NVE?

– På et vis kan du si det. Forholdene som er pekt på i anmeldelsen ligger under tilsynsmyndigheten å følge opp og undersøke. Da er det naturlig at tilsynsmyndigheten gjør akkurat det, sier Tomren.

I Veitastrond er folk oppgitt over henleggelsen, sier Skovly:

– Jeg er mest av alt skuffet over hvordan politiet kan overse ofrene i saken. Jeg kan forstå at de kan oppfatte håndteringen av reguleringen som krevende å etterforske, og vil trenge bistand fra fagmiljø rundt det. Men det vi har anmeldt som juksing med vannstand, er ikke vanskelig å etterforske. Jeg vil mer sammenligne det med at noen limer 80 km/t over et 60-skilt.

– Nå vil vi drøfte henleggelsen på Veitastrond, sier han.

Sognekraft har gjort alt i sin makt for å unngå flom, sier konsernsjefen i selskapet, Terje Bakke Nævdal, i en generell kommentar til anmeldelsen.

Høyeste regulerte vannstand i Veitastrondsvatnet er 170,50 meter, angitt i høyde over havet.

I konsesjonen står det at «ved flom kan vasstanden stige noe over øvre reguleringsgrense».

Men Sognekraft oppgir konsekvent lavere vannstand enn det som er faktisk vannstand, hevder bygdefolket i anmeldelsen.

– Sognekraft registrerer vannstand digitalt på sin hjemmeside. Når den forteller at vannstanden er 170,50 meter, står vannet opp til 170,70 meter på de to opprinnelige målestavene som det er henvist til i første avsnitt i konsesjonen, sier Skovly.

Han har signert anmeldelsen sammen med flere andre.

– Den tredje målestaven, som står i bygda, er flyttet og justert av Sognekraft, slik at den viser det samme som den digitale målingen, sier han.

«At de ulovlig har flyttet og justert opp vasstands­merket med 20 centi­meter, er svært alvorlig» – Bjørn Skovly

Innbyggere i Veitastrond har gjennom flere år klaget på Sognekraft, svarer konsernsjef Terje Bakke Nævdal i Sognekraft MOR AS.

Noen av klagene har gått til NVE, som fører tilsyn med at Sognekraft etterlever konsesjonen selskapet har fått.

– Trass gjentekne skuldingar retta mot Sognekraft over tid har ikkje NVE til dags dato hatt avvik eller merknader til vår manøvrering av vassdraget, skriver Bakke Nævdal til VG.

Konsernsjefen fortsetter:

– Årsaka til dei stadig hyppigare flaumsituasjonane i Årøyvassdraget, som diverre går ut over innbyggjarane på Veitastrond, er stadig hyppigare ekstermvêrsituasjonar i form av ekstrem nedbør og/eller ekstrem varme som fører til snø- og issmelting, særleg då kombinasjonen av desse.

Til påstanden om at Sognekraft har gjort endringer på et vannstandsmerke, svarer Bakke Nævdal:

– Dette er rett og dette vart utført fordi ein gamal målestav viste feil vasstand i høve dei digitale og korrekte måla for vasstand. Dette er ein gamal målestav som ikkje vert kalibrert opp mot dei årlege kontrollane, og kan såleis ikkje brukast som fasit for vasstanden, kun som indikator.

Her må Sognekraft vurdere tiltak som sikrar at det ikkje vert gjeve misvisande informasjon til publikum, skriver konsernsjefen.



Onsdag i forrige uke var VG med da Johannes Nes (69) og naboen Konrad Molland (69) leste av vannstanden på den ene målestaven ved enden av Veitastrondsvanet.

Målingen viste en vannstand som ifølge Skovly var på 169,07 meter.

Da VG samtidig sjekket avlesingen på Sognekrafts hjemmeside, viste målingen en vannstand på 168,87 meter.

Moland og Nes har bodd i Veitastrond hele sitt liv.

– Målingene lyver ikke, sier de.

På dette tidspunktet var det målingen på Sognekrafts nettside som viste korrekt vasstand og som ble brukt til å regulere vassdraget, oppgir konsernsjef Bakke Nævdal til VG.

– Denne målestaven må då, av ukjende grunnar, vera ute av posisjon om den ikkje syner det same som dei kalibrerte digitale målingane. Dette må vi syta for å få retta opp, sier han.

Konsernsjefen beklager at de fysiske målestavene ikke er helt kalibrerte med det digitale målesystemet.

I anmeldelsen skriver bygdelaget at Sognekraft fra 2010/2011 og helt frem til i dag urettmessig har operert med mål for vannstand 20 centimeter høyere enn fastsatt i konsesjonen.

– Dette forholdet innebærer etter vår oppfatning bedrageri i forhold til en statlig tildelt konsesjon, heter det.

– Når Sognekraft på denne måten opererer med 20 cm «stjålet» vann, utgjør

dette 3,6 millioner kubikkmeter ekstra vannmengde til kraftproduksjon, sier Skovly.

– Dette gjør også at flomrisikoen øker, fordi en allerede ligger for høyt i vannstand, sier han.

Sognekraft avviser at selskapet holder vannstanden for høyt.

– Vi manøvrerer vassdraget i forhold til verifiserte målepunkt digitalt, som er kalibrert etter nøyaktige målepunkt, både fysiske og digitale, skriver konsernsjef Bakke Nævdal til VG.

Tallene som blir publisert på Sognekrafts digitale side, er korrekte, med en feilmargin på inntil en time, oppgir han.

– Dei fysiske målestavane som er plassert ut i terrenget, og som kan bli påverka fysisk av vêr, vind, tele og annan ytre påverknad, kan difor vera misvisande, skriver konsernsjefen.

Bakke Nævdal avviser at målestavene påvirker planleggingen av kraftproduksjonen eller reguleringen av vassdraget.

Påstandene bedrageri og «stjålet vann» er direkte feilaktige, mener konsernsjefen:

– Om noko så utenkjeleg skulle vorte gjort frå vår side, ville NVE som tilsynsstyresmakt gripe inn mot Sognekraft som regulant for lenge sidan.

Det siste tiåret har det vært to flommer karakterisert som 50-årsflommer, i tillegg til flere mindre flommer, sier Skovly.

Han mener det har to årsaker: Den generelle overskridelsen av vannstanden. Og en svært aggressiv kjøring og bruk av manøvreringsreglementet.

– Vi har registrert at vannstanden har ligget maksimalt høyt i forhold til

reglementet, til tross for meldinger om varme og mye nedbør, sier han.

– Varme er en viktig faktor. Mye av vanntilsiget er fra Jostedalsbreen, som da smelter raskere, sier Skovly.

Nedslagsfeltet til Veitastrondsvatnet er 385 kvadratkilometer.

– En centimeter nedbør gir derfor ca. 15–20 cm vannstandsøkning, tross naturlig avrenning, om det ikke tappes ned i tillegg, sier Skovly.

– Tappekapasiteten er ikke stor nok til å ta unna alt dette. Derfor må det tappes ned på forhånd for å unngå flom. Det har skjedd i flomsituasjonene, sier han.

I anmeldelsen skriver bygdelaget at «lovbruddene har påført en rekke grunneiere i Veitastrond betydelig økonomisk skade, i tillegg til milliontap for norske forsikringsselskap».

I Sognekraft går profitt foran sikkerhet, mener Bjørn K. Skovly og Johannes Nes.

Kraftselskapet, som er eid av kommuner og kraftselskap, avviser påstandene:

– Det er lett å skjøna at kjenslene vert sterke når ein vert råka av flaum og får skade på eigen eigedom. Men i jakta på andre syndarar enn ekstreme vêrsituasjonar, kan det vera klokt å tufta påstandane sine på eit snev av fakta, skriver konsernsjef Terje Bakke Nævdal til VG.

Selskapet føler med dem som er rammet av storflommene og påført skader, understreker konsernsjefen.

– Fakta er at Sognekraft har gjort alt som står i vår makt for å avgrensa flaumsituasjonane innanfor konsesjonsreglementet. Men vi registrerer diverre at klimaendringar har gjort flaumsituasjonane hyppigare enn før, skriver han.

I enkelte perioder har det kommet inn mer vann inn enn lar seg gjøre å slippe gjennom vassdraget, erkjenner konsernsjefen. Men han legger til:

– Sognekraft styrer ikkje klimaet.

Vigdis Molland (62) og ektemannen Konrad Molland er blant veitastrondingene som er blitt hardt rammet av oversvømmelse.

De siste syv årene har de fått sokkeletasjen i huset sitt fylt med vann tre ganger. Først i 2014, så i 2018 og sist i 2020.

– I 2014 hadde vi nettopp pusset opp huset.

De bare venter på at de skal skje igjen, sier Vigdis Molland:

– Man føler avmakt når man ser at vannet stiger og stiger, og vet at det vil komme inn i huset. Det gjør meg rasende å tenke på at det kunne vært unngått.

Det er begrenset hva folk kan gjøre for å forebygge skade i det flate landskapet, sier Vigdis Molland.

– Det blir å sende rasende e-poster til Sognekraft og sette paller under fryseboksen.

28. oktober i fjor sendte hun denne e-posten til produksjonssjefen i Sognekraft:

«Eg ringde deg sommaren -20 då vi var midt i renoveringen etter flommen den våren som ramponerte heile fyrste etasje i huset vårt. Og det var tredje gongen med vann over alle golv. Og no ser det faktisk ut til at det kan skje igjen. Og du, med ansvar og mynde til å forhindra det, du kjem med dine tall og totale mangel på forståelse for situasjonen vår og korleis det er å leva med dette. Og eg kan berre appellere til din anstendighet og ansvarsfølelse».

Til dette svarer konsernsjefen at Sognekraft har gjort alt som står i sin makt for å redusere flomskadene:

– Vi tykkjer det er trist at flaumane fører til skadar på hus, tun og dyrka mark, og føler med innbyggjarane på Veitastrond og andre langsmed vassdraget som vert råka av flaumane, skriver Bakke Nævdal til VG.

Etter den siste flommen i 2020 gikk det et helt år før reparasjonsarbeidene ekteparets Mollands hus var ferdige.

– Å ha det slik går rett og slett ut over den psykiske helsen. Jeg vet om folk i bygda som ligger søvnløse om nettene og gråter i fortvilelse. Jeg får lyst til å gi de ansvarlige juling, sier hun.

Sognekraft har ikke har vist noen vilje til å gå i dialog med bygdefolket, mener både Vigdis Molland og Bjørn K. Skovly.

– I tre år har vi forsøkt å få Sognekraft til å stille på et folkemøte her inne. Det har de ennå ikke funnet tid til, så de må ha det veldig travelt, sier Skovly.

Under den siste flommen i 2020 sto vannet ti centimeter over gulvet i huset til Vigdis og Konrad Molland. De valgte å skjule vannskaden med en list, i stedet for å skifte veggpanelet enda en gang.

På sine 40 med konsesjon har Sognekraft aldri opplevd en flomsituasjon i vassdraget som den i juni 2020, ifølge Bakke Nævdal.

– Vi visste om dei store snømengdene i fjellet og starta difor nedtappinga av både Veitastrondsvatnet og Hafslovatnet allereie frå mars, med full vassføring i vassdraget.

Konsernsjefen fortsetter:

– Begge vatna vart tappa ned til lægste regulerte vasstand, men dette var ikkje nok til å halda unna for hetebølgja som førte til denne ekstreme tilførselen av smeltevatn i juni, fortsetter han.

Til påstandene om mangel på dialog sier han at kraftselskapet og Luster kommune har tatt initiativ til et folkemøte i bygda. Men pandemien har flere ganger gjort det nødvendig å utsette møtet, opplyser han.

– Vi har ved fleire høve, seinast hausten i fjor, invitert oss til å møta representantar for bygdelaget på Veitastrond som eit kortsiktig alternativ for å oppnå betre dialog, men dette ville dei ikkje, skriver Bakke Nævdal.

Cathrine Hilleren Nes (32) driver slektsgården i Veitastrond sammen med ektemannen Bjarte. Hun er også assisterende styrer i barnehagen i bygda.

Ekteparet har utvidet og investert stort i nytt robotfjøs, og har vel 30 melkekyr.

I 2020 fikk de ødelagt store deler av grasavlingen da vannet kom inn over markene.

– Resultatet ble at vi ikke hadde nok fôr til dyrene, sier Hilleren Nes.

– Fôret vi måtte kjøpe, ble ikke dekket av forsikringen. Det tapet måtte vi ta selv. Det er fortvilende å se at alt arbeidet man har lagt ned i våronna er bortkastet, sier melkebonden.

Veitastrond er inne i en positiv utvikling med nybygging og økende barnetall, mener folk i bygda.

En ny tunnel på den rasfarlige veien langs Veitastrondvatnet har bedret sikkerheten for innbyggerne, som mange ganger har vært isolert på grunn av ras.

Men flomtrusselen skaper stor usikkerhet, mener Hilleren Nes.

– Bygda står samlet i kritikken mot Sognekraft. Alle her er fortvilet over måten selskapet behandler oss på, sier hun.

– De sier de har gjort det de kan. Men Sognekraft har vel også tilgang til langtidsværmeldinger, slik vi andre har, sier Cathrine.

Sognekraft har lang erfaring med å manøvrere vassdraget i pakt med værprognoser og snømengder, men dessverre opptrer ekstreme værsituasjoner hyppigere og hyppigere, svarer kraftselskapet:

– Fakta er at skadeflaumane ville hatt langt større og meir øydeleggjande konsekvensar om ikkje Sognekraft var så proaktive i samband med varsla flaumsituasjonar, skriver konsernsjef Bakke Nævdal til VG.

I perioder har folk i Veitastrond også vært tilfredse med måten Sognekraft har håndtert nedtappingen på.

I mai 2020 skrev Bjørn K. Skovly dette i en e-post til konsernsjef Bakke Nævdal:

«Håper du har fått med deg på Facebook denne våren at vi føler oss meget bekvemme med den måten Sognekraft har tappet ned for å møte eventuell brutal snøsmelting framover. Jeg sier i fra når jeg er bekymret, men også når jeg er fornøyd».

– Vår holdning er og har alltid vært et ønske om godt samarbeid med

Sognekraft så vi kan leve trygge fra flom, og de kan produsere sin kraft

på en effektiv måte, sier Skovly til VG.

– Derfor var det like naturlig for meg å rose nedtappingen som vi opplevde som et preventivt tiltak, som det er å bli skuffet og rasende de gangene de ikke har gjort det. Vi ble raskt skuffet igjen. Nedtappingen var på langt nær nok, og bare en måned senere sto hus på Veitastrond under vann igjen, sier Skovly.

NVE er kjent med at det har vært utfordringer i Veitastrond som følger av flommer de siste årene, skriver seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE i en e-post til VG.

– Vi har mottatt flere henvendelser og har ved flere anledninger vært i kontakt med Sognekraft. Vi har ikke kjent til at bygdelaget ville anmelde Sognekraft. Vi tar det til etterretning.

NVE kjenner ikke til at Sognekraft har målt vannstanden feil i Veitastrondsvatnet, skriver Hegg Gundersen.

– Ved tidligere tilsyn har NVE heller ikke funnet at Sognekraft har regulert Veitastrondvatnet ulovlig. Vi tar imidlertid alle slike henvendelser alvorlig, og følger opp regulanten.

NVE har heller ikke avdekket noe i sitt tilsyn som tilsier at Sognekraft har regulert i strid med reglementet, og dermed forårsaket kritiske flomsituasjoner, skriver Hegg Gundersen videre.

– Vi har imidlertid en pågående tilsynssak av Sognekraft som følge av henvendelsene vi har mottatt. Kontrollen består i å innhente dokumentasjon knyttet til manøvreringen i Årøyvassdraget.

Dialogen med regulanten er god, mener seksjonssjefen. NVE har mottatt dokumentasjonen etaten foreløpig har bedt om.

– Vi har ikke grunnlag for å konkludere om Sognekraft har brutt manøvreringsreglementet pr. nå. Det må vi komme tilbake til når vi har gjennomgått all dokumentasjon, skriver Hegg Gundersen til VG.