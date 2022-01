NEKTER: Den tidligere friidrettsstjernen Khalid Skah (54) har i alle år bestridt anklagene som norsk påtalemyndighet har rett mot ham.

Khalid Skah tiltalt for barnebortføring: Flere forhold henlagt

I 2009 ble den tidligere friidrettsstjernen Khalid Skah (54) tiltalt i Norge for flere alvorlige forhold mot sin norske ekskone og deres to felles barn. Nå er to av anklagene henlagt, på grunn av en endring i loven.

Publisert: Nå nettopp

I tillegg er den internasjonale etterlysningen av den 54 år gamle norskmarokkaneren trukket tilbake av norske myndigheter.

– Jeg kan bekrefte at Oslo statsadvokatembeter har henlagt to forhold mot Khalid Skah og trukket tilbake den internasjonale etterlysningen av ham, sier politiinspektør Eirik Skøyeneie ved Sentrum politistasjon i Oslo til VG.

Den vel 13 år gamle tiltalen mot Khalid Skah beskriver trusler, vold og forsøk på utpressing mot hans norske ekskone – samt vold og trusler mot deres felles barn.

Norsk påtalemyndighet har også påstått at han holdt barna tilbake fra moren i Marokko fra slutten av 2006 til sommeren 2009.

I fjor høst besluttet Oslo statsadvokatembete å henlegge de to tiltalepostene som omhandler familievold og forsøk på utpressing – etter henleggelseskoden «andre lovbestemte grunner».

Ny lov

Den nye straffeloven reduserer antall tilfeller der norsk straffelov kan brukes for straffbare handlinger som norske statsborgere begår i utlandet, sammenlignet med den gamle straffeloven.

Ifølge den nye loven kan Khalid Skah kun straffeforfølges for familievold og forsøk på utpressing i Norge dersom disse forholdene også ansees som straffbare i hjemlandet hans, Marokko.

Dette var ikke et vilkår da tiltalen mot den tidligere friidrettsstjernen ble tatt ut i 2009.

Påtalemyndigheten vet fortsatt ikke om familievold og forsøk på utpressing er straffbart i Marokko.

På et tidspunkt vurderte Oslo statsadvokatembeter å be om en avklaring fra marokkanske myndigheter, men droppet en slik henvendelse siden de mente det var lite sannsynlig at en slik anmodning ville gi dem et svar.

I tillegg mener påtalemyndigheten at de aktuelle forholdene er gamle og at en eventuell straff enten ville ha blitt betinget fengsel eller et kortvarig opphold i fengsel.

GULL: Under OL i Barcelona i 1992 sto Khalid Skah øverst på pallen etter å ha løpt først i mål på 10.000 meter. I Norge løp han for idrettslaget BUL i Oslo.

Den siste anklagen

I 2009 ble den tidligere friidrettsstjernen ble også tiltalt for forsøk på omsorgsunndragelse av eks-parets to felles barn.

Denne tiltaleposten gjelder fortsatt, siden den nye loven åpner for å straffeforfølge slike lovbrudd, selv om de har skjedd i utlandet. Skah nekter straffskyld, også for forholdene som nå er henlagt.

Påtalemyndigheten har likevel besluttet å trekke tilbake den internasjonale etterlysningen av Khalid Skah. Årsaken er at en eventuell pågripelse og utlevering av 54-åringen sannsynligvis vil føre til oversoning, om han blir domfelt.

Påtalemyndigheten har imidlertid bestemt at en nasjonal etterlysning av norskmarokkaneren opprettholdes. Det betyr at han risikerer å bli pågrepet og avhørt av norsk politi om den gjenstående tiltaleposten om han returnerer til Norge.

– Vi ønsker fortsatt kontakt med ham om det gjenstående forholdet i tiltalen, men anser det ikke nødvendig med en internasjonal etterlysning per nå. Hvis han kommer til Norge, så vil norsk politi opprette kontakt med ham på bakgrunn av etterlysningen, sier politiinspektør Eirik Skøyeneie til VG.

Politiinspektøren opplyser videre at Khalid Skah fortsatt er tiltalt for omsorgsunndragelse, og at straffeforfølgelsen vil bli brakt inn for domstolen om han returnerer til Norge.

Norske marinejegere

Om sommeren 2009 rømte de to barna fra Khalid Skahs hjem i Marokko og ble smuglet ut av landet av norske spesialsoldater.

Operasjonen utløste et raseri hos den tidligere friidrettsstjernen, som truet norske myndigheter og daværende utenriksminister, Jonas Gahr Støre (Ap).

Fire år senere, i juni 2013, ble Skah pågrepet i Paris etter en utleveringsbegjæring fra norsk politi. Han ble raskt løslatt mot kausjon og meldeplikt i påvente av en avklaring om utlevering.

Utleveringsvedtaket ble utsatt flere ganger fordi franske justismyndigheter krevde mer informasjon fra Norge. I 23. april 2014 ble begjæringen fra norsk politi avvist av en domstol i Paris, men den internasjonale etterlysningen gjaldt fortsatt.

Lettelse og frustrasjon

Advokat Brynjar Meling har representert Khalid Skah i en årrekke. Meling beskriver en lettet, men frustrert klient.

– Han er svært lettet over at norske myndigheter har innsett at de ikke har noen sak mot ham og at de mest alvorlige anklagene er henlagt. Han er samtidig frustrert over at det har tatt så lang tid. Han har fått ødelagt mye av sitt liv og karriere som trener, siden han ikke kunne reise fritt, sier Meling til VG.

Advokaten forteller at den tidligere friidrettsstjernen tror norske myndigheter har henlagt to av forholdene og trukket den internasjonale etterlysningen mot ham i håp om at han skal la frustrasjonen mot dem ligge.

– Men han ønsker nå å avdekke hvilken rolle norske myndigheter hadde da barna hans ble hentet fra Marokko. Hans klare oppfatning er at dette ikke var en privat operasjon i regi av hans ekskone, men at operasjonen var klarert med den norske ambassaden i Marokko og Utenriksdepartementet, sier Meling.

Meling påpeker at de som gjennomførte operasjonen om sommeren 2009 var tilknyttet en gruppe i Forsvaret.

– Det ble avdekket i en bok i etterkant. De opererte i grenselandet mellom militære og sivile operasjoner, sier advokaten.

– Hva tenker Khalid Skah om at han fortsatt er tiltalt for omsorgsunndragelse?

– Den tiltaleposten har to sider: For det første er det et spørsmål om det er mulig å reise sak i Norge, siden det allerede har vært en sak i Marokko, som ble henlagt. For det andre ligger det bevis i saken som viser at familien var enige om å flytte til Marokko. Det er ikke riktig at de ble tatt med dit mot sin vilje, svarer Meling.

– Da moren dro hjem til Norge, så ventet han og barna på at hun skulle komme tilbake til Marokko. Det gjorde hun ikke. Isteden avsluttet hun samlivet. Skah mener derfor at norske myndigheter ble villedet om den faktiske situasjonen.

BOPEL: Norsk politi mener at Khalid Skah holdt barna sine innestengt i en leilighet i denne bygningen i Rabat i Marokko. Den tidligere friidrettsstjernen avviser anklagen.

Den tidligere friidrettsstjernen er fornøyd med at den internasjonale etterlysningen av ham nå er trukket tilbake, opplyser advokaten hans.

– Det medfører at han får sitt norske pass tilbake. Han ble nektet å fornye dette på grunn av etterlysningen, sier Meling

– Hva tenker Skah om den nasjonale etterlysningen i Norge?

– Han vet at han ikke har gjort noe galt og har tilbudt seg gjentatte ganger å komme til Norge, forklare seg og bli ferdige med saken. Men han vil ikke risikere å sitte uskyldig i varetekt. Han har blitt frarådet av marokkanske myndigheter å reise hit – og det sier jo sitt, svarer Meling.

– Han frykter ikke en rettssak, men å sitte uskyldig i varetekt frem til saken.

VG har vært i kontakt med den norske ekskonas bistandsadvokat, Marte Svarstad Brodtkorb. Hun ønsker ikke å kommentere saken.