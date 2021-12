PASIENTEN OG POLITIKEREN: Sylvi Listhaug og cf-rammede Ellen Winther tok seg en gåtur da Frp-lederen kom på besøk til Svelgen i Bremanger.

Ber helseministeren engasjere seg: − Du har fått en dødsdom

SVELGEN (VG) Ellen Winther (45) kjemper for livet – men har fått nytt nei til medisin som kan gjøre henne mye friskere. Fagdirektøren som vendte tommelen ned forsvarer sitt standpunkt.

VG skrev nylig at Winther fikk det fjerde avslaget fra Helse Førde på sin søknad om å få medikamentet kaftrio, som har gjort at mange cf-pasienter har blitt ekstremt mye bedre på kort tid.

– Jeg synes det var rystende å lese avslaget, sier Listhaug, som ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om å engasjere seg i saken.

Hovedargumentet er at tablettene er for dyre: 1,4 millioner kroner hvis Winther skal få teste dem i seks måneder.

Frp-lederen har engasjert seg i hennes og andre cf-rammedes sak – i kampen for å få de amerikanske pillene Kaftrio på blå resept, som det offentlige organet Beslutningsforum foreløpig ikke har godkjent.

– Jeg setter veldig stor pris på at du tar turen helt hit fra Oslo. Støtten fra deg har betydd mye for meg, sier Winther.

Les mer om cf her:

Info CF Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen. Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening. Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles. Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose. Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

Info Dette er saken Mens en rekke andre land (se egen liste lenger nede i saken) har godkjent den amerikanske pillen til selskapet Vertex for bruk av cf-pasienter, har de avgjørende organene Nye Metoder/Beslutningsforum ikke kommet til enighet med Vertex om en pris de kan akseptere. Forhandlingene pågår. I markedet i dag koster pillen 2,8 millioner kroner i året, men det er ventet at statens endelige kostnad blir betydelig lavere ved eventuell avtaleinngåelse. I påvente av en slik avgjørelse har pasientene rett på såkalt indidivuell behandling. Winther bedt om individuell behandling: Hun har søkt fire ganger og fått avslag alle gangene. Vis mer

Winthers reaksjon på avslaget var at «de vil at hun skal dø sakte».

– De skriver i avslaget at om pillene hadde hatt nytte for deg, så hadde du fått avslag uansett, fordi det er for dyrt. Jeg så det du sa om å dø sakte. Det syntes jeg var forferdelig. Men da jeg leste avslaget tenkte jeg også slik:

– Du har fått en dødsdom, sier Listhaug lavmælt.

– Ja, det er jo det. Men jeg skal kjempe og vinne frem. Jeg har bare dette ene livet og jeg har mye jeg skulle ha gjort, sier Winther.

LYTTER OG LOVER: – Jeg skal gjøre mitt for å hjelpe deg, lover politikeren som har kommet over fjellet for å høre Winters versjon.

– Jeg vet det er mye penger, men hvem vil vel ikke leve, spør Winther:

– Kort tid etter de meldte at de ikke har råd til å betale for piller til meg, sto det i lokalavisen at Helse Førde gikk med 112 millioner i overskudd: De har penger, men ikke til meg.

Listhaug nikker.

– Jeg mener at de ikke kan bruke økonomi som begrunnelse. Når det finnes en medisin som kan hjelpe deg og du ikke får den, da forstår jeg fortvilelsen. Vi bruker penger på dyr medisin i mange andre tilfeller, sier Listhaug.

FIRE TIMERS JOBB HVER DAG: Ellen Winther forteller om sin hverdag for Frp-lederen, blant annet at hun fire timer hver dag må bruke damp for å tømme lungene for slim.

Det sto også i avslaget at Helse Førde mener at det er de med over 40 prosent lungekapasitet som trolig har best virkning av å få pillene; hun med 22 prosent er ikke førsteprioritet.

– I alle andre land og alle andre tilfeller i Norge, er det de sykeste som får hjelp først. Men ikke i Helse Førde. Jeg opplever at jeg blir straffet fordi jeg er for syk, sier Winther.

Hun sier hun følger med på sosiale medier hva andre cf-rammede skriver på sosiale medier.

– På You Tube så jeg en irsk kvinne som meldte at hun var nede 16 prosent lungekapasitet – og fikk pillene. En uke etter var hun oppe i 28 prosent, og meldte hun at hun ikke lenger trengte oksygen, sier hun:

– Slik holder jeg håpet oppe. Det viser at selv en med 16 prosent lungekapasitet blir mye bedre på kort tid.

DYRE: 227 000 kroner måneden koster pillene.

Hun viser også til at danske leger melder om ekstremt forbedrede liv for pasienter som nå har fått pillene der.

– Det som skjer er at pillene tar bort hovedproblemet: Pillene stanser produksjonen av slim, slik at livet veldig raskt blir ekstremt mye bedre: Ja, man kan leve et normalt liv uten denne her, sier hun og holder i oksygenledningen.

DÅRLIG ERFARING: Winther forteller at hun er livredd for å få lungebetennelse.

Hun reiser seg fra sofaen og drar med seg ledningen.

Tilbake kommer hun med eplestang og karamellkake – og kaffe.

Hun sier hun fungerte greit helt ned til 36 prosent lungekapasitet.

– Jeg er livredd for å få lungebetennelse, fordi det ødelegger lungevevet. Etter en lungebetennelse i 2018 datt jeg fra 36 til 24 prosent. Nå er jeg på 22.

Les mer om hennes hverdag her:

Info Hverdagen cf er noe man blir født med. – Da jeg var to måneder; jeg fikk mageproblemer. Det ble oppdaget har jeg har cf. Jeg har siden jeg var halvannet år vært inne til behandling av lungene på sykehus to uker hver tredje måned. I mange år dro mor og jeg til Aker sykehus hver tredje måned. Fra jeg var ti til atten år dro jeg alene med fly til Oslo. Senere ble det Trondheim. De to siste årene har jeg fått antibiotikabehandlingen i Førde. Folk med cystisk fibrose får ofte tilleggssykdommer. – Jeg har fått CF-diabetes, fordi sykdommen ødela bukspyttkjertelen. Sykdommen fører også til at kroppen ikke klarer å ta til seg nok næring fra maten man spiser. Kroppen tar bare tar opp halvparten av næringen, sammenlignet med et friskt menneske. Det betyr at jeg har vanskelig med å holde vekten oppe, ler den slanke kvinnen: – Jeg må bruke ernæringsdrikk og spise dobbelt så mye som en vanlig mennesker; jeg begynner dagen med fire brødskiver, sier hun. Hovedproblem til en med Cystisk Fibrose er at kjertlene som produserer slim, produserer så seigt slim at det er vanskelig å kvitte seg med. Årsaken er at CF-pasienter har feil med saltbalansen i kroppen. – Rundt to timer morgen og kveld, må jeg inhalere slimløsende medisiner og pusteøvelser som hjelper slimet opp fra lungene. Det er en tidkrevende jobb, sier Ellen. Vis mer

Helse Førde står på at hun får forsvarlig helsehjelp i dag.

Det er Listhaug dundrende uenig i.

– Jeg mener dette er enkelt. Så lenge det finnes en medisin som kan hjelpe deg, så får du ikke forsvarlig helsehjelp i dag.

– Hjemmehjelp, uførepenger, fysioterapi, oksygen døgnet rundt, sykehusinnleggelse og behandling i to uker hver tredje måned. Den regningen er også veldig stor, men den er det mange offentlige organ som betaler, sier Winther.

TRIM HVER DAG: Hun kobler seg fra oksygenmaskinen og kobler seg til en mobil oksygenmaskin hun har i en ryggsekk.– Jeg må holde meg i form, så uansett vær går jeg en tur hver dag, sier Winther.

Et søskenbarn opprettet en spleis for henne. Det har kommet inn 290 000 kroner.

– Jeg er takknemlig for alt jeg får, men jeg kvier meg for å basere livet mitt på en spleis, fordi det raskt blir tomt. Å gå på de pillene en måned, bli bedre og så måtte kutte ut og bli dårligere, det vil jeg ikke utsette meg for.

Hun sier hun prøver alt.

– Jeg har vært i banken for å høre om jeg kunne ta opp et lån for å kjøpe pillene, men leiligheten er ikke verdt så mye, så jeg får ikke mye ut via sikkerheten.

HØST: Winther og Listhaug er ferdig med dagens tur, i relativt fuktig vestlandsvær.

– Det er en ting som irriterer meg, sier Winther.

– Og det er at fagdirektøren i Helse Førde leverer avslag imot rådene fra sin egen lege på sykehuset i Førde, som behandler meg. Og han gjør det uten noensinne å ha hatt kontakt med meg, sier hun og legger til:

– Han tar utgangspunkt i at jeg har så lav lungekapasitet som 22 prosent. Men hadde han blitt kjent med meg, så hadde han sett at jeg er en aktiv kvinne, som går turer, spiser godt og gjør alt riktig.

LIVSLENKE: Hun er avhengig av tilførsel av oksygen døgnet rundt. En 11 meter lang ledning til oksygenmaskinen gjør at hun kan gå rundt i leiligheten.

Listhaug ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) bidra.

– Ap sier at det nå er «vanlige folks tur», men her er det de svakeste det virkelig går ut over og de som har råd til å kjøpe pillene privat, de får et bedre liv, sier Listhaug.

Det var dilemmaet i VGs første reportasje om Winther: Da besøkte vi også en familie i Oslo som bestemte seg for å bruke 227 000 kroner hver måned for at deres unge cf-rammede datter kunne få pillene.

På kort tid økte lungekapasiteten til datteren fra 66 til 89 prosent.

– Kjerkol kunne gitt signal

– Jeg vet statsråder egentlig ikke skal blande seg inn i enkeltsaker, men Kjerkol kunne gitt signal om at det bør komme en løsning om Kaftrio, sier den tidligere statsråden.

Mange land, inkludert blant annet Danmark, gir cf-pasienter Kaftrio på blå resept.

Se alle landene her:

Info 15 europeiske land har godkjent Kaftrio: Spania, Island, Østerrike, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Slovenia, Sveits og Storbritannia. USA har også godkjent den, under navnet Trikafta. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

Ellen Winthers mor bor litt lenger ned mot sentrum i Svelgen og besøker sin datter daglig.

Hun banker på og blir tatt hjertelig imot, både av sin datter og Listhaug.

Når Frp-lederen ber henne fortelle om hverdagen, er det ærlige ord som kommer.

– Det er det første jeg tenker på om morgenen og det siste jeg tenker på om kvelden; hvordan det går med jenta mi. Det går utover alt. Du har ingenting å se frem imot. Det er helt grusomt, sier Grethe Winther.

STERK KOST: Datteren måtte ta litt til tårene, da moren Grethe var åpenhjertig om hva de er igjennom.

– Det er tøffe tak, men vi må ha trua, sier datteren.

Hun har vært positiv og tapper gjennom hele intervjuet, men når moren forteller, er det vanskelig å holde tårene unna.

– Jeg vet at vi ikke kan deppe. Men en tør ikke glede seg lenger. Da vi fikk nei til transplantasjon, tenkte jeg at nå vil hun dø. Så kom oppturen med denne pillen. Da kom nye nedturer med avslag etter avslag om å få teste pillen som kan redde livet hennes. Det er ikke til å holde ut, sier moren.

FELLES KAMP: Mor og datter kjemper sammen om at pillene skal komme i hus. – Jeg sendte sågar brev til tidligere helseminister Høie. Han svarte i hvert fall, sier moren.

– Når ikke mine fagleger blir overprøvd av en direktør, da er det ikke fag, men penger som avgjør, sier datteren.

– Riktig at hun får teste det

Pasient- og brukerombud Ingrid Aanderud Sælen i Vestland sitter i Førde og skriver på klage til Statsforvalter over Helse Førde sitt avslag på vegne av Winther.

– Vi mener at Winther bør få teste Kaftrio fordi dette har vist seg å være en svært effektiv medisin ifølge fagmiljøet for Cystisk Fibrose (CF senteret ved OUS), sier Sælen.

– Hun har ikke andre behandlingsmuligheter, og prognosen er pessimistisk uten Kaftrio. Videre tilbys medisinen i en rekke andre land og den er godkjent av Statens legemiddelverk, men den er for dyr til at norske sykehus tilbyr den.

– Får hun i dag forsvarlig helsehjelp?

– Slik vi tolker lovverket, er det slik at når det kommer en ny medisin som kan gjøre helsehjelpen mye bedre, så vil det være riktig at hun får teste det.

Hun sier de samler de siste faglige rapportene som viser effektene av Kaftrio.

– Det er heller ikke en stor pasientgruppe dette gjelder.

Får forståelse

Fagdirektør Asle Kjørlaug i Helse Førde, som har skrevet det siste avslaget, skriver i et mailsvar på denne artikkelen en hjertevarm hilsen, uten penger.

Han fremholder at Ellen Winther «har havnet i en svært urettferdig situasjon».

DILEMMA: Fagdirektør Asle Kjørlaug i Helse Førde sier det er hjerteskjærende å lese om Ellen Winther, men han sier han ikke kan prioritere henne.

– Hun er født med ein alvorlig livsbegrensende sykdom. Hun har pliktoppfyllende fulgt anbefalt behandling, men har fått komplikasjoner som gjør lungetransplantasjon umulig. Ellen Winther er alvorlig syk på et tidspunkt der det er utviklet en medisin som kan gjøre en forskjell, men medisinen er priset så høyt at helsevesenet ikke tar den i bruk, skriver Kjørlaug.

– Hjerteskjærende

«Som medmenneske opplever jeg historien hennes som hjerteskjærende» fortsetter han.

– Jeg må lytte, ikke bare til hennes stemme, men også stemmene til andre som sårt trenger helsehjelp. Prioritering er en hard realitet.

Han skriver at han håper myndighetenes forhandlingene med legemiddelprodusenten om en bærekraftig pris, kan gi Winther og andre tilgang til kaftrio.

– Vanskelig

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier han har stor forståelse for «at dette er en veldig krevende situasjon», men at de ikke kan gå inn i enkeltsaker.

– Denne saken viser hvor vanskelig det er å prioritere de ressursene vi har i helsetjenesten. Vi har ikke ubegrenset med ressurser og må derfor prioritere.

PILLEPRIS: Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier prisen på pillene må ned.

Han fremholder at det «overrasker meg at Sylvi Listhaug nå går mot dette systemet siden hun selv sørget for å lovfeste Beslutningsforum for nye metoder for knappe to år siden».

Han sier prisen må ned.

– Det er dessverre slik at en del produsenter lanserer produktene sine til svært høye priser, noe som gjør det nødvendig med prisforhandlinger. Hadde vi akseptert disse prisene, ville det gått ut over mange andre pasienter som da ikke kunne fått hjelpen de har behov for.