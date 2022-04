GRATULERER: Kong Harald gratulerer Norges nyaste biskop Kari Alvsvåg etter vigslinga i Fredrikstad domkirke søndag. Til venstre: preses Olav Fykse Tveit.

Kari Alvsvåg vigsla - kvinnefleirtal blant bispane

Kari Alvsvåg (51) vart vigsla til ny biskop i Borg bispedømme søndag. Ho er den sjuande kvinna av i alt 12 bispar. Dermed er det kvinnefleirtall blant bispane for første gong.

Av Frank Ertesvåg

Med Kong Harald til stades føregjekk den høgtidelege vigslinga i Fredrikstad domkirke søndag.

Alvsvåg har sidan februar vore konstituert biskop i Borg bispedømme, som omfattar heile det gamle Østfold fylke samt Follo og Romerike i det tidlegare Akershus fylke.

NY BISKOP: Kari Mangrud Alvsvåg vart vigsla som den norske kyrkja sin nyaste biskop søndag føremiddag i Fredrikstad domkirke. Bildet er frå eit anna høve.

Etter vigslinga søndag, der ho formelt overtek bispesetet etter tidlegare Borg-biskop Atle Sommerfeldt, blir det sju kvinner og fem menn blant bispane.

Historisk

– Det er første gongen det er kvinneleg fleirtal blant bispane. Tidlegare har det vore seks av kvart kjønn. Dette er viktig i ei kyrkje som har vore prega av mange år med nesten berre menn, seier kyrkjerådsleiar Kristin Hunleiksrud Raaum til VG.

Ho meiner det er litt historisk sus over kvinnefleirtalet blant bispane.

– Ja, det er det. Det er blitt jobba hardt om målretta for betre kjønnsbalanse i ulike stillingar i kyrja gjennom mange år, seier Raaum.

Ho er klar på kva som vil gjere Kari Alvsvåg til en god biskop:

– Ho er god på Gud og god med folk.

Info Biskopar Kari Alvsvåg, Borg

Kari Veiteberg, Oslo

Solveig Fiske, Hamar

Jan Otto Myrseth, Tunsberg

Stein Reinertsen, Agder og Telemark

Anne Lise Ådnøy, Stavanger

Halvor Nordhaug, Bjørgvin

Ingeborg Midttømme, Møre

Herborg Oline Finnset, Nidaros

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland

Olav Øygard, Nord-Hålogaland

Olav Fykse Tveit, preses (Kjelde: Kirken.no) Vis mer

Eitt av Alvsvåg sine mål er å vere ein synleg og tilgjengeleg biskop for heile samfunnet og for den norske Kyrkja.

Hennar livsmotto er verdiane «åpen, modig og ærleg». Den nyvigsla biskopen har også sagt at ho vil utvide og utvikle kyrkja sitt nærvær i samfunnet, og på denne måten bidra til meir rom for alle.

– For ein dag! Eg er heilt overvelda. Eg er så glad for alle som er her, for all den vakre songen og musikken, for alt saman, seier den nyvigsla biskopen, Kari Alvsvåg til VG.

VAR I DUBAI: Kari Alvsvåg har brei yrkesbakgrunn. Ho har mellom anna vore sjømannsprest i det mannsdominerte samfunnet i Dubai.

I sin tale under vigslinga i Fredrikstad, sa leiaren blant biskopane, preses Olav Fykse Tveit til Alvsvåg:

– Det er nokre dagar i livet då du på ein spesiell måte kjenner at du er

ein del av Guds oppdrag i verda. Dette er ein av dei. Sidan den første påskemorgonen har det vore om å gjere å formidle ein ny og uhøyrt bodskap til alle dei som treng å høyre det. Det var kvinner som gjorde det først, sa Tveit.

Den nyvigsla biskopen, Kari Alvsvåg, har tidlegare mellom anna vore domprost i Fredrikstad, prost i Sarpsborg og Halden, sjømannsprest i Dubai og lektor i den vidaregåande skulen.