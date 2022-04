STATSRÅD: Odd Roger Enoksen har vært forsvarsminister i Støres regjering siden høsten 2021.

Opplysninger til VG: Ventet utnevnelse av ny forsvarsminister tirsdag

VG får opplyst at det er innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 14 tirsdag. Det er da ventet at det utnevnes en ny forsvarsminister.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Odd Roger Enoksen (Sp) varslet lørdag at han går av som statsråd, etter at VG publiserte en sak der det kom frem at han hadde en seksuell relasjon med en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen.

VG har tidligere fått opplyst at det ikke ser ut som det blir aktuelt med en settestatsråd, altså en midlertidig statsråd. Men at regjeringen ønsker å få på plass en permanent forsvarsminister, gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden og Europa.

Flere kandidater trukket frem aktuelle. VG har tidligere omtalt at disse Senterparti-toppene har blitt nevnt:

Marit Arnstad (59). Parlamentarisk leder, stortingsrepresentant og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Liv Signe Navarsete (63). Tidligere leder av Senterpartiet. Søndag sa til VG at hun vil Tidligere leder av Senterpartiet. Søndag sa til VG at hun vil tenke seg nøye om hvis hun blir spurt.

Ola Borten Moe (45). Forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Sp. Dersom det blir Borten Moe, må statsminister Støre foreta en rokering i regjeringen.

Geir Pollestad (43). Parlamentarisk nestleder i Sp.

Ivar Prestbakmo (53). Fylkesordfører i Troms og Finnmark og fast møtende vararepresentant på Stortinget for Sandra Borch.

Sigbjørn Gjelsvik (48). Finanspolitisk talsperson i Sp.

Aftenposten har også trukket frem Bengt Fasteraune (Sp), som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget og har bred forsvars- og sikkerhetspolitisk bakgrunn. Per-Asbjørn Andvik, fylkesleder i Vestfold Senterparti, ønsker seg ham:

– Jeg holder en knapp på ham. Han har en bra fartstid som politiker, har bakgrunn i forsvaret og kjenner varsomheten i tillegg til å ha erfaring som politiker, og er en solid person. Det navnet tenkte jeg tidlig på, sier han.

Marit Sletten, fylkesleder i Oppland Sp, peker også på Fasteraune som er innvalgt fra Oppland.

– Vi i Oppland stiller oss i alle fall trygt bak vår egen kandidat, Bengt Fasteraune. Han har lang erfaring, så han er en egnet kandidat. Men jeg er ikke bekymret for om vi skal finne en god kandidat, sier hun.

VG har kontaktet alle Sps fylkesledere. Av de som peker på en konkret person de ønsker seg, trekker andre frem tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

– Det er naturlig å trekke frem Navarsete som mangeårig medlem av forsvarskomiteen. Hun er en dyktig leder med statsrådserfaring, som har god innsikt i det som er tematikken, sier Sigrid Ilsøy, fylkesleder i Buskerud Sp.

Erlend Haugen Herstad, fylkesleder for Sp i Sogn og Fjordane, peker også på Navarsete som en kompetent person, men sier han har et avventende forhold til hvem det blir, og at det er en kabal som må gå opp.

Svein Oddvar Leiros, fylkesleder i Troms Sp, sier det er mange dyktige kandidater i partiet - men han peker spesielt på Ivar Prestbakmo fra Troms og Finnmark som godt egnet, og med lang politisk erfaring.