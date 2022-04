FARE FOR GJENTAGELSE: Det gikk ikke mange SAS-fly fra Gardermoen under pilotstreiken i april for to år siden. Faren er til stede for at passasjerene igjen rammes av streik senere i vår.

Derfor kan det bli SAS-streik

SAS sliter med store økonomiske problemer og antallet piloter er kuttet kraftig gjennom pandemien. – Vi presses og presses til kutt og har ikke noe mer å gi, sier Roger Klokset.

Av Bjørn Haugan

Han er leder i Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot.

SAS-ledelsen svarer med at pilotene setter hele selskapet i fare.

Lønnsforhandlinger er sjeldent vårens vakreste eventyr – men årets forhandlinger i SAS er veldig langt unna.

Før påske brøt forhandlingene sammen etter én dag.

Den videre prosessen ble utsatt til etter påske, for å skåne passasjerene for mulig konflikt, hvor fly kunne bli stående på bakken under påsketrafikken.

Når forhandlingene er brutt, er neste steg at pilotforeningen melder plassoppsigelse. Det skal skje 14 dager før en eventuell konflikt og den avsluttende to dagers meglingen.

Det betyr at en streik er minst 14 dager frem i tid.

– Fra 1600 til 870 piloter

Klokset vil ikke si noe om når de planlegger å melde plassoppsigelse.

Oppgjøret kompliseres ytterligere ved at alle de tre SAS-pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark er involvert. De tre brøt forhandlingene samlet.

– LØSMEDARBEIDERE: Roger Klokset sier SAS-ledelsen vil ha løsmedarbeider-piloter.

Klokset tegner og forteller om det dramatiske bakteppet årets oppgjør har:

– Før pandemien var det 1600 piloter i SAS i Norden. Vi er nå nede i 870. Vi opplever at SAS-ledelsen bevisst har brukt pandemien til å si opp faste piloter. Så har de opprettet flere nye selskaper, hvor de har hentet inn piloter utenfra, som aksepterer helt andre lønnsvilkår. Vi opplever at de vil ha inn løsmedarbeidere de i mye større grad kan styre.

– Kaller dere det fagforeningsknusing?

– Vi opplever i hvert fall at de fjerner organiserte piloter og henter inn andre.

– Halv million per pilot

Det andre dramatiske forholdet, som pandemien har forsterket, er den økonomiske krisen SAS er inne i.

Selskapet tapte 9,2 milliarder i 2020 og 6,5 milliarder i fjor, som har gitt en stor gjeldsbyrde.

Ledelsen har gjennom prosjektet SAS Forward, planlagt å kutte kostnader med 7,5 milliarder kroner i årlige kostnader til 2026.

– 1,2 milliarder av dem skal være personalkostnader, hvor pilotkostnadene utgjør 800 millioner kroner. Det betyr at pilotenes økonomiske vilkår skal svekkes med rundt 30 prosent. Det betyr et samlet kutt på en halv million per pilot, sier Klokset.

STREIKEFARE: Det er fare for gjentagelse av pilotstreiken fra 2019. Den varte en uke. Bildet er fra den gangen, på Gardermoen.

Han sier det ikke bare er lønn de forhandler om.

– Vi presses kraftig til å akseptere å bli sesongarbeidere, hvor de tradisjonelle vaktordningene forsvinner, og hvor vi tvinges til å jobbe ekstremt mye om sommeren, da det er høysesong, og bare jobbe deltid om vinteren.

– Ledelsen gjør ikke nok

Han sier de opplever det som urettferdig at pilotene blir trukket frem som uregjerlige.

– Sannheten er at pilotkostnadene har gått kraftig ned og at vi ikke er dyrere enn konkurrerende selskaper. Men innenfor en rekke andre områder har SAS de høyeste kostnadene i bransjen. Men det gjør ikke ledelsen nok med, etter vår mening.

– Katastrofe

Pressesjef John Eckhoff i SAS Norge sier SAS er i en svært vanskelig situasjon og må handle raskt.

– Etter to år med pandemi og nå en krig i Ukraina, flyr ikke skandinaver som før. Vi har en gjennomførbar plan for å gjøre SAS til et konkurransedyktig flyselskap igjen, men det krever at alle bidrar, inkludert pilotene.

KLARE ORD FOR PENGENE: John Eckhoff sier det vil være en katastrofe med en konflikt nå.

Han advarer kraftig mot en streik.

– Etter vårt syn forstår ikke pilotene alvoret i situasjonen, og en pilotstreik nå ville være en katastrofe og sette hele selskapet og tusenvis av arbeidsplasser i fare.