Mehl etter hackerangrep: − Alt tyder på at angrepet kommer fra et russisk kriminelt miljø

Justisministeren mener hacker-angrepet mot norske virksomheter er uakseptabelt. Hun sier vi lever med et annet trusselbilde etter Russlands invasjon av Ukraina.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), politidirektør Benedicte Bjørnland og direktør i Sofie Nystrøm i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) møter onsdag kveld pressen.

– Alt tyder på at angrepet kommer fra et russisk kriminelt miljø, sier Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) under en pressekonferanse onsdag kveld.

Hun sikter til et hackerangrep som blant annet innebærer at BankID og Arbeidstilsynets nettsider nede.

– Helt uakseptabelt

På BankID sine nettsider står det kun «The service is unavailable», altså at tjenestene ikke er tilgjengelige. Det er også ustabilitet i Altinn. Også NAV er utsatt for cyberangrepet.

– Et sånt angrep på norske interesser er selvfølgelig helt uakseptabelt.

Sjef for NSM, Sofie Nystrøm, har omtalt angrepet som «en lavskala krise».

– De har delvis lykkes med å i kortere perioder få en del viktige tjenester ned, sier Nystrøm til VG.

Et bilde av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er også misbrukt og manipulert av hackerne, og publisert på kommunikasjonsplattformen Telegram.

Annet trusselbilde

Mehl peker på at det den siste tiden har vært flere cyberangrep, og at det har blitt et endret digitalt risikobilde.

– I tiden etter Russlands invasjon av Ukraina har vi befunnet oss i et annet trusselbilde, og en annen sikkerhetspolitisk situasjon i verden rundt oss.

Hun peker også på at regjeringen har bevilget 200 millioner kroner til å styrke nasjonal digital sikkerhet gjennom Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Sikkerhetsmyndighetene melder i dag at de er i stand til å håndtere det angrepet vi ser. Det er viktig at vi kan håndtere sånne angrep for å kunne gi tryggheten tilbake til folk.

Peker på kriminelle miljøer

– Vet dere om hackergruppen har noen tilknytning til russiske myndigheter?

– Det er alt for tidlig å spekulere i den type ting. Det som er kjent er at det er en gruppe, antakeligvis et kriminelt miljø, som selv har gått ut og pekt på dette angrepet. Men det er spørsmål vi vil komme tilbake til senere.

Mehl vil ikke svare på om norske myndigheter har kontaktet russiske myndigheter etter angrepet.

– I dag har NSM håndtert dette angrepet, og det er for tidlig å konkludere med hvem som står bak.