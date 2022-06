MED STØTTE: Kong Harald sier vi må ta vare på hverandre etter skytingen i Oslo.

Kong Harald om masseskytingen: − Familien min og jeg er forferdet

Kong Harald uttaler seg etter at to personer er bekreftet drept og 21 er skadde etter skytingen i Oslo.

– Familien min og jeg er forferdet over nattens skytetragedie i Oslo sentrum, der to mennesker ble drept og mange skadet. Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier Kong Harald i en uttalelse.

– Vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre: Frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge. Nå må vi ta godt vare på hverandre.

To personer er bekreftet drept og 21 er skadde etter skytingen i Oslo. En 42 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Dette vet vi om den siktede.

Politiet jobber ut ifra flere hypoteser. En annen hypotese er at det dreier seg om psykiatri, en annen om hatkriminalitet.

Lørdag morgen har flere lagt ned blomster ved politisperringene i Oslo sentrum.

–Jeg er ikke direkte berørt, bare veldig, veldig lei meg, sier en kvinne til VG.

Flere av de som har møtt opp gråter.

Høie med oppfordring

På oppfordring fra politiet har Pride avlyst de planlagte arrangementene i Oslo etter den alvorlige hendelsen i Oslo sentrum natt til lørdag.

Bent Høie ber folk om å heise regnbueflagget i solidaritet.

«I dag kan ikke paraden gjennomføres for å feire og kjempe. Det er ikke trygt ifølge politiet. Flagget kan vi heise i solidaritet med de som er rammet direkte og for å vise at kjærligheten alltid vil vinne» skriver han på Facebook.

Kirken: Grusom hendelse midt i Pride-feiringen

Etter masseskytingen slår kirken ring om Pride-feiringen, kjærlighet og mangfold.

– Vi våkner til skrekk-meldingen om skudd, drepte og sårede på London pub. Dette burde vært utenkelig. Det er det ikke, skriver kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum på Facebook.

Raaum beskriver angrepet som en sterk kontrast til feiringen av kjærlighet og mangfold, som hun deltok i fredag.

Preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit skriver at han tenker og ber for alle som er rammet.

– Grusomme hendelser med skyting, drap og alvorlige skader i Oslo sentrum i natt, midt i Pride-feiringen der mange er ute for å feire livet og kjærligheten, skriver han.

Toppolitikere rystet

Flere toppolitikere slår ring om de skeive etter hendelsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller skytingen for grusomt.

– Skytingen utenfor London pub i Oslo i natt var et grusomt og dypt rystende angrep på uskyldige mennesker. Mine tanker går til de rammede og deres pårørende. Vi vet ennå ikke hva som lå bak denne forferdelige handlingen, men til skeive som nå er redde og i sorg, vil jeg si at vi står alle sammen med dere i dette, skriver han på Facebook.

Raymond Johansen kom med støtte til ofrene på sin Facebook-side tidlig lørdag.

«To personer er drept og mange skadet i byen vår i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker.

Tankene mine går til familiene og vennene til dem vi mista i natt. Til dem som er skadet og til dem som har sett og opplevd ting ingen burde oppleve. Dere skal vite at vi er her for dere, at byen vår stiller opp. Oslo står side ved side med hele det skeive miljøet, i Oslo i Norge og i verden.

I dag skulle vi feira kjærligheten med en kjempefest i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Nå overskygger sorgen alt. Men vi skal stå sammen i dag, i morgen og alle dagene etter. For retten til å elske den du vil»

Fungerende leder i SV, Kirsti Bergstø sier til VG at det er ubegripelig vondt.

– Jeg er dypt fortvilet over at uskyldige mennesker er revet bort og mange skadd i Oslo i natt. Dagen i dag skulle jo bare være kjærlighetens dag, dagen for at alle skal være trygge og ha rett til å være seg selv. Frihet og trygghet kan aldri tas for gitt.

Listhaug: – Skaper alvorlig frykt

Selv om vi ikke vet noe om motivet for Oslo-skytingen, er det åpenbart at det skaper alvorlig frykt, spesielt blant homofile, mener Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Jeg er dypt rystet over den grusomme skytingen i Oslo i natt. Mine tanker går til familie og venner av de drepte og alle andre som nå er rammet av denne svært brutale hendelsen, sier Listhaug i en uttalelse på sin Facebook-side.

– Vi vet ikke noe om motivet for skytingen, men det er åpenbart at slikt skaper alvorlig frykt generelt, og spesielt blant homofile med tanke på hvor og når dette skjedde, sier hun videre.

– Nå må vi bidra til at de som er usikre og redde, skal føle seg trygge. Det skal være trygt for alle å leve sine liv i Norge.