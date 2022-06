Veidirektør Ingrid Dahl Hovland frykter utviklingen i antall dødsulykker på norske veier.

Krisemøte etter «skrekk-måned» i trafikken: − Vi frykter utviklingen

Etter å ha sett en skremmende utvikling holdt Statens vegvesen krisemøte. Veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier at trenden må snus.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bakteppet for møtet er «alvorlig og krenkende», står det i en pressemelding fra Statens vegvesen. I juni har 14 personer omkommet i trafikken, en dobling av statistikken for samme måned i 2021.

Så langt i 2022 har 60 omkommet på norske veier. I samme periode i 2021 var tallet 31.

Bare i helgen omkom fire personer i trafikken. To av disse på E6 i Bardu og to i en motorsykkelulykke på fylkesvei 450 i Rage i Gjesdal. Fredag var det minnemarkering for de to 19-åringene som omkom i motorsykkelulykken.

KORTESJE: Cirka 200 biler og en brannbil fra Rogaland brann- og redning dannet kortesje gjennom Oltedal sentrum før minnesamværet i Oltedal kirke mandag kveld.

Flere motorsykkelulykker

Hovland sier at det er ingen tydelige tendenser som forklarer den dramatiske utviklingen, men at motorsykler har spesielt høye tall, med 14 omkomne i år.

– Vi ser en økning i ulykker tilknyttet helgeutfart – flere døde per ulykke og påkjørsler bakfra med fatalt utfall.

Videre forteller Hovland at Statens vegvesen anser situasjonen som krevende.

– Vi frykter utviklingen og følger situasjonen tett. Samtidig øker vi intensiteten i samarbeidet med alle interesseorganisasjoner, fylkeskommuner, politi og Trygg Trafikk, i det holdningsskapende arbeidet som gir sikrere trafikkatferd på kort og lang sikt.

Hovland lister opp følgende punkter som det viktigste folk må huske for at alle skal være trygge i trafikken:

Følg trafikkreglene

Kjør rusfritt

Vær oppmerksom og fokusert

Dødsulykken på E6 i Bardu.

Dette er de nye tiltakene

I det nevnte krisemøtet mandag, deltok Hovland, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, politiet, Trygg Trafikk og mange fylkeskommuner.

Før møtet fortalte Nygård til VG at han er sterkt bekymret over utviklingen.

– Statens vegvesen intensiverer gjennom sommeren arbeidet med kampanje om fart og oppmerksomhet i trafikken, sier Hovland.

Under møtet kom partene fram til følgende tiltak.