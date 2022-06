AVLYSTE IKKE: I Trondheim får Pride-markeringer gå som planlagt.

Bare ett politidistrikt mener Pride-markeringer er trygt

Trøndelag politidistrikt er det eneste i Norge som vil tilrettelegge for Pride-arrangementer, til tross for nasjonale anbefalinger om å utsette.

– Vi har en sterk forståelse for at folk ønsker å vise solidaritet nå, og vi ønsket derfor å legge til rette for en trygg markering, sier operasjonsleder Trond Hangaas til VG.

Trøndelag politidistrikt er det eneste i landet som ikke har anbefalt at alle Pride-arrangementer avlyses, basert på nasjonale anbefalinger som følge av terrortrusselen etter helgens masseskyting.

– Vår vurdering er at vi kan gjennomføre en trygg markering og at vi har nok mannskap og tilgjengelige ressurser til å holde de som møter opp trygge, sier operasjonslederen.

Den holdningen, er Trøndelag alene om. For mens hundrevis kunne møte opp til Pride-parade i Trondheim tirsdag kveld, ble arrangementet i Mo i Rana vurdert som for farlig.

To personer ble drept og 21 skadet i masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, terror og drapsforsøk, men har nektet å la seg avhøre. PST sier det fortsatt er personer de ikke har kontroll på, og vurderer trusselbildet som uavklart.

VG har snakket med alle Norges politidistrikt. Oslo, Innlandet, Sør-Øst, Vest, Møre og Romsdal, Nordland og Agder anbefaler alle at Pride-markeringer i deres fylkeskommuner utsettes på ubestemt tid.

Politidistriktene Finnmark, Sør- Vest, Troms og Øst sier de ikke har mottatt forespørsler vedrørende Pride-arrangementer, men at de også stiller seg bak Politiedirektoratets nasjonale anbefaling, publisert i en pressemelding tirsdag etter et møte med politidistriktene og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nasjonale anbefalinger er «lite representative»

– Dette er ingen enkel beslutning for politiet. Den påvirker samfunnet og spesielt det skeive miljøet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

ANBEFALER Å AVLYSE: Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Likevel besluttet politiet i Trøndelag å la være å be arrangører avlyse planlagte markeringer. Operasjonsleder Hangaas sier politiet vurderer at deres tilstedeværelse sørger for at støttemarkeringene gjennomføres på en trygg måte.

– Også i Melhus hadde flere møtt opp til det som ble en fin markering, sier han til VG tirsdag kveld.

De nasjonale anbefalingene er dessuten lite representative for Trøndelag, legger han til.

To ble drept og 21 skadet utenfor blant annet London Pub, et populært utested blant skeive.

Mandag ble støttemarkeringen på Rådhusplassen i hovedstaden avlyst i siste liten. Tirsdag og onsdag kveld skulle det originalt avholdes støttemarkeringer flere steder i landet. Men i løpet av dagen har arrangørene avlyst én etter én.

– Stopper ikke togene, men anbefaler ikke

Nordland begrunner deres anbefaling om å avlyse arrangementene i trusselvurderingen til PST.

– Vi befinner oss i en uoversiktlig situasjon hvor PST sier at de ikke kontroll over på alle de skal ha kontroll over, sier stabssjef Bent Are Eilertsen i politiet i Nordland politidistrikt til VG.

– Vi har gjort et valg i Nordland om å følge anbefalingene til politidirektoratet. Vi stopper ikke togene, men anbefaler det ikke.

– Er det farligere å arrangere markeringer i Mo i Rana enn i Trondheim?

– Vi i Nordland politidirektorat har valgt å forholde oss til en anmodning fra politidirektoratet, som kommer av den høye trusselvurderingen.

– Hva Trondheim gjør eller andre gjør gjelder ikke oss.

– Forstår at det kan oppleves urettferdig

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun forstår at det er frustrerende at det gis ulike råd om pridemarkeringer i forskjellige politidistrikt.

– Det er det samme trusselnivået over hele landet. PSTs vurdering er ikke geografisk begrenset, sier Mehl til TV 2.

Justisministeren avviser at det er et spørsmål om ressurser, men ønsker ikke gå inn i detaljene for hva de ulike anbefalingene kommer av.

– Jeg forstår at det kan oppleves rart og urettferdig. Samtidig er det riktig at hvert politidistrikt gjør egne vurderinger for sitt område, sier hun.

MØTTE OPP LIKEVEL: Flere hundre mennesker samlet seg på Rådhusplassen i Oslo selv om Pride-arrangørene avlyste i siste liten og politiet oppfordret folk til å holde seg unna.

Forbereder seg på spontane markeringer

Politidistriktene tar høyde for at det kan bli spontane markeringer – sånn som i Oslo mandag.

– Vi kommer å være til stede dersom noe gjennomføres, sier politimester i Nordland Lars Halvorsen til VG.

– Vi håper at trusselnivået snart blir lavere.

BEKYMRET: PST- sjef Roger Berg orienterte tirsdag om det han kaller en «uavklart situasjon». – Vi i PST leverer et trusselbilde. Og sånn sett, ligger det i kortene at vi har en bekymring, sa Berg til VG.

PST ønsker ikke gå nærmere inn på samtalen med politidistriktene tirsdag, annet enn at bekymringen deres er nasjonal, ikke lokal.

– Vi har hatt en diskusjon med politiet hvor vi har redegjort for trusselbildet, sier PST-sjef Roger Berg til VG.

– Og ut fra det, er det politiet som gjør en totalvurdering.