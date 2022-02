GLAD: Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Tusener kan vende tilbake på kontoret: − En veldig etterlengtet lettelse

Fra og med onsdag vil flere kunne bytte ut husets fire vegger med kontorlandskap. Men endringen vil trolig ikke skje over natten.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

– Det er bra at ansatte nå får gå på kontoret igjen. For våre bedrifter er det en veldig etterlengtet lettelse, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Tirsdag la regjeringen frem nye tiltak hvor påbudet om hjemmekontor ble opphevet. Arbeidsgivere anbefales nå å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass.

Det betyr at flere av de 590.000 årsverkene tilknyttet NHOs medlemsbedrifter vil kunne vende tilbake fra hjemmekontor.

Melsom forteller at bedriftene har opplevd en markant endring i produktiviteten som følge av pålagt hjemmekontor det siste året.

Medlemsundersøkelsen for 2022 viser at 56 prosent fryktet for lavere effektivitet som følge av ny runde med pålagt hjemmekontor. Tilsvarende tall i 2021 var 15 prosent.

– Tallene viser tydelig at det har vært slitasje i bedriftene som følge av pålagt hjemmekontor.

Få oversikt: Disse tiltakene gjelder fortsatt – se video her:

Faser inn hjemmekontor

På Vækerø i Oslo, har Hydro 650 kontoransatte som de fleste har tilbrakt den siste tiden på hjemmekontor. I tillegg er det kontorfunksjoner på fabrikkene.

– Det er disse som vil merke størst effekt av de nye reglene hos oss. På fabrikkene, der de fleste jobber, er de godt vant til å håndtere pandemien, og har gode planer for å sikre drift ved økende smitte, sier informasjonsdirektør i Hydro Halvor Molland.

Hydro har merket mange har savnet kontoret og enkelte uttrykker at det fører til slitasje å ikke omgås kolleger og andre i arbeidshverdagen.

– Det er også dem som ikke har et veldig stort nettverk rundt og dermed har et ønske og behov for å være på kontoret. For dem er det en ekstra velkommen endring.

Kontorjobbing vil likevel måtte fases inn både basert på muligheten for å effektivt smittevern på kontoret og med tanke på de kritiske oppgavene som utføres der, opplyser Molland.

INFORMASJONSDIREKTØR: Halvor Molland i Hydro.

Frykter for ansattes trivsel

NHOs undersøkelse viste også at 61 prosent av bedriftene frykter for de ansattes trivsel, motivasjon og arbeidsmiljø ved pålagt hjemmekontor.

– Yngre medarbeidere og nye arbeidstagere har hatt større utfordringer med å jobbe hjemmefra. Tallene våre viser at det åpenbart er mange arbeidstagere som har slitt med trivsel og motivasjon.

Molland tror likevel ikke det blir like mange som arbeider fra kontoret som før pandemien.

– Vi har registrert at en del synes det er hensiktsmessig å jobbe hjemmefra. Vi som de fleste andre bedrifter diskuterer løsninger for kontornærvær.