Klimapanelet: Vi har et lite vindu til å lykkes, men det minker

Ny klimarapport viser at verden må bekjempe fattigdom og stanse naturkrisen – i kampen mot klimaendringer. Inntil 3,6 milliarder mennesker lever i områder med høy sårbarhet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Verden opplever allerede store tap av menneskeliv og natur som følge av menneskeskapte klimaendringer. Konsekvensene av klimaendringer rammer skjevt – de fattigste i verdenssamfunnet er også de mest utsatte.

Samtidig ligger løsningen og håpet i å løse disse krisene samtidig, sier FNs klimapanel i sin siste rapport.

Dagens rapport følger opp fjorårets hovedrapport, som generalsekretær António Guterres kalte «kode rød for menneskeheten». Nå ser klimapanelet mer detaljert på hvilke konsekvenser et stadig varmere klima vil få, og hvordan vi kan tilpasse oss.

Her er noen av hovedpunktene fra den nye rapporten.

INSUL, TYSKLAND: Økende temperaturer fører til mer nedbør. Flommen som rammet Tyskland, Nederland og Belgia sommeren 2021 ble en påminnelse om at ekstremvær vil ramme også vestlige land.

Tydelig sammenheng

Siden forrige rapport i 2014 har følgene av klimaendringer blitt tydelige.

– Effektene av klimaendringer er større, og inntreffer enda tidligere, enn vi har trodd, sier forsker Siri Eriksen, klimaprofessor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Tidsvinduet og muligheten for å gjøre noe med det, stenger raskt.

– Vi snakker om det neste tiåret. For enkelte samfunn, som lavtliggende øysamfunn, er toget i ferd med å gå, om det ikke allerede har gått, sier Eriksen.

Hun er en av hovedforfatterne i selve rapporten og har i tillegg vært med på å skrive oppsummeringen for politikere og andre beslutningstagere.

– Denne rapporten er en skrekkelig advarsel om konsekvensene av vår mangel på handling, sier Hoesung Lee, leder av klimapanelet.

FLOM: Sommeren 2021 opplevde innbyggere i store områder av Tyskland at veier og gater sto under vann, som her i Blessem.

Flere kriser må løses samtidig

Det er også en ny utvikling at forskere nå setter klimakrisen, naturkrisen og fattigdom i sammenheng og sier at de må bekjempes samtidig.

Mellom 30 og 50 prosent av klodens land, sjø og hav må vernes, som et tiltak mot global oppvarming. Natur og hav omdanner og lagrer CO₂.

Bekjempelse av fattigdom og sosial ulikhet er nødvendig for at de mest utsatte samfunnene skal kunne omstille seg, ifølge rapporten. Nå er ordet «klimarettferdighet» løftet fram.

– Denne rapporten fokuserer mer på gevinstene ved å jobbe for en bærekraftig utvikling for mennesker, samtidig som man reduserer utslippene og tilpasser seg endringene, sier klimarådgiver Øyvind Christophersen i Miljødirektoratet.

ALVORLIGE KONSEKVENSER: Skogbranner herjer landet i februar. Bildet er tatt forrige uke i regionen Corrientes, nordøst i landet. Brannene truer artsmangfoldet i et stort område.

Endringene rammer skjevt

Klimaendringer rammer svært ulikt, der allerede fattige og sårbare samfunn rammes hardest.

I årene 2010 til 2020 førte storm, tørke og flom til 15 ganger større tap av menneskeliv i de særlige sårbare områdene.

Mellom 3,3 og 3,6 milliarder mennesker lever med særlig høy sårbarhet for klimaendringer. Det er nesten halve jordens befolkning, på 7,75 milliarder.

De særlig sårbare områdene inkluderer:

Vest-, Sentral- og Øst-Afrika

Sør-Asia

Mellom- og Sør-Amerika

Små øynasjoner under utvikling

Arktis

Fattigdom, dårlig politisk styresett, voldelig konflikt og fattigdom øker sårbarheten.

VANNMANGEL: En kvinne sitter på huk ved et elveleie i Sudan, nordøst i Afrika i 2021. Sudan er et av landene hvor blant annet tørken har forverret seg de siste tiårene.

Irreversible endringer

I denne rapporten beskrives problemene verden kan få dersom 1,5 grader global oppvarming overskrides, selv om det bare er midlertidig.

Det vil kunne sette i gang prosesser som er umulig å reversere. Havnivåstigning, tap av arter, isbreer og havis, er regnet som irreversibelt.

Dersom permafrosten i arktiske strøk tiner, vil det frigi store mengder av klimagassen metan. Dette er bare en av flere slike endringer som kan føre til økte klimagassutslipp.

En spesialrapport fra FN i 2018 viste hvordan verden må halvere sine klimagassutslipp innen 2030 for å holde oppvarmingen under 1,5 grader.

GLETCH: En mann prøver å dekke til Rhonebreen i alpene for å hindre at den smelter.

Ser fremskritt og tiltak

Over hele verden har land og byer begynt å inkludere klimaendringer og risiko i sine planer.

Det er planlagt og satt i gang tiltak, som ifølge rapporten har hatt positiv effekt. Det er fortsatt rom for å unngå de aller verste konsekvensene og holde global oppvarming på et nivå der vi klarer å tilpasse oss endringene.

Samtidig er ikke omfanget av tiltakene i nærheten av å være nok per i dag. En del av tiltakene er for kortsiktige. Andre har hatt utilsiktede negative følger, som tap av urørt natur.

Et nøkkelbegrep som rapporten tar i bruk, er klimarobust utvikling:

– Det betyr at man samordner klimatiltak for å styrke bærekraftig utvikling. Helt eksplisitt innretter man samfunnsutvikling etter mål om bærekraft og å redusere klimarisiko, sier forsker Siri Eriksen ved NMBU.

Urfolk bør tas med i beslutninger

Urfolk og lokalsamfunn har fått større plass i denne rapporten.

Forfatterne argumenterer for at urfolk har rettigheter som bør skjermes og styrkes, siden de ofte forvalter naturen. De bør i større grad inkluderes når viktige beslutninger om klimatiltak, natur og tilpasning skal tas.

– Vi er fornøyd med at rapporten har fokus på betydningen av urfolk og lokal kunnskap for å få til en god omstilling. For oss er arktiske problemstillinger også viktig, og det bor flere urbefolkninger i Arktis, sier Christophersen.

Krig og konflikt

Så langt har ikke forskere sett at klimaendringene har ført til mer krig og konflikt. I noen områder har klima forverret konflikten noe.

Ved høyere global oppvarming vil ekstremvær og tørke øke sårbarheten. Rapporten finner at det vil påvirke konflikter internt i land.

– Konflikt ødelegger levekår, inntekt, reduserer matsikkerhet og kan ødelegge infrastruktur og muligheten til offentlige tjenester som helse og utdanning. Alt dette er med på å gjøre folk mer sårbare når tørken eller flommen kommer, sier forsker Halvard Buhaug.

Han er en av hovedforfatterne av rapportens kapittel om klimarisiko på tvers av sektorer og regioner og jobber til daglig som forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

FORLATER HJEMLANDET: Migranter fra Honduras i Mellom-Amerika går til fots mot grensen i nord til Guatemala. Klimaendringene vil forsterke de nåværende migrasjonsstrømmene.

Øker migrasjonsstrømmene

Klimaendringene vil drive folk på flukt, særlig i de områdene som i dag regnes som sårbare.

Forskere skiller mellom folk som flytter frivillig og planlagt på grunn av endrede levekår, og folk som blir tvunget til å flykte på grunn av en akutt katastrofe.

– Klimaendringene vil helt klart øke tvungen forflytning. Ekstremvær som flom og tørke kommer oftere og blir mer alvorlige. Men det er ikke nødvendigvis permanent forflytning, sier Buhaug.

På den andre siden kan planlagt og varig migrasjon være en viktig strategi for å tilpasse seg et varmere klima. Denne planlagte forflytningen skjer allerede i dag. Buhaug sier at det vil være svært uheldig å hindre klimautsatte personer å flytte.

– Det er i stor grad snakk om at man flytter inn til byene, stort sett innad i landet man bor i eller til et naboland. Det aller meste av klimarelatert migrasjon foregår internt i det globale sør, og det forventer rapporten at vil fortsette, sier Buhaug.