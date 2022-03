VIKTIG JOBB: Russlands invasjon av Ukraina har gitt Nato-sjef Jens Stoltenberg svært mye å gjøre.

Stoltenberg om Nato-forlengelse: Opp til medlems­landene

Flere land ber Jens Stoltenberg fortsette som Nato-sjef i den spissede sikkerhetssituasjonen i Europa. – Dette er opp til de 30 allierte landene å avgjøre, svarer Stoltenberg.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stoltenberg unnlot onsdag å svare direkte på om han er klar for å fortsette som generalsekretær i Nato etter 1. oktober i år, når hans nåværende kontrakt går ut.

VG har tidligere meldt at flere stats- og regjeringssjefer har bedt Stoltenberg vurdere en forlengelse i den gjeldende sikkerhetssituasjonen.

– Dette er opp til de 30 allierte landene å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen, svarte Stoltenberg på pressekonferansen onsdag ettermiddag.

– Jeg lar det være opp til medlemslandene å bestemme, la han til.

En diplomatisk kilde i Nato sier til VG at presset har vært stort over tid for at Stoltenberg skulle fortsette ut over 1. oktober i år, når hans avtale med de allierte landene går ut. Og presset er økende, ifølge kilden.

– Forbereder oss på det

Finansdepartementet forberedt på at Stoltenberg kan fortsette i Nato, skriver NRK.

– Vi har fått med oss at forlengelse er et tema i Nato og forbereder oss på at det kan skje, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til statskanalen.

Hun sa også dette til E24 onsdag ettermiddag.

På spørsmål om hvordan en forlengelse vil slå ut for Norges Bank, der Stoltenberg er ment å tiltre som sentralbanksjef i høst, svarer hun:

– Hvordan det vil bli håndtert og hva som blir konsekvensene vil vi komme tilbake til dersom det viser seg at Stoltenberg ikke kan tiltre som planlagt.