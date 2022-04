På innsiden av kraftbørsen

Publisert: Nå nettopp

På «desken» er det hektisk, men kontrollert aktivitet i morgentimene. Enorme summer er i spill. Og det er nå slaget står.

I de moderne lokalene til Nord Pool på Lysaker i Oslo snakker Atle Sebjørnsen og Lars Rokkones i telefonen, og følger nøye med på tall og grafer som vises på diverse dataskjermer.

I Norge handles over 90 prosent av all kraft over børs her.

Frem til klokken 12.00 legger kraftprodusentene inn hvor mye kraft de ønsker å selge det neste døgnet, og hva de vil ha betalt.

Kjøperne melder inn hvor mye kraft de trenger det neste døgnet, og hva de er villige til å betale.

– Før prisen offentliggjøres sender vi informasjonen videre til systemoperatørene (Statnett i Norge), som eier kablene og nettet, til godkjenning. De skal sjekke at flyten på kablene stemmer.

Det er samarbeidet mellom børsen og systemoperatørene som utgjør markedet, sier Atle Sebjørnsen, Senior Trading Advisor hos Nord Pool.

– Egentlig er det en stor auksjon som foregår her hver dag, forklarer kommunikasjonssjef Stina Johansen.

– Det første som skjer her på morgen er at systemoperatørene forteller hvor mye kapasitet som er tilgjengelig på alle kabler og linjer, slik at alle får et bilde av hvordan markedet ser ut det neste døgnet.

En algoritme setter prisen for hver time de neste 24 timene, basert på det kjøpere og selgere legger inn av bud – samt hvor mye kraft som kan flyttes fra ett område til et annet.

– Priskalkuleringen skjer mellom klokken 12.00 og 12.45, når vi har fått inn alle bud og overføringskapasiteter. Det skjer samtidig i hele Europa, sier Johansen.

Nøyaktig 12.45 fastsettes prisene.

– Dermed er troverdigheten høy på at prisen er riktig. Uansett om prisen er høy eller at den er lav, reflekterer den markedssituasjonen, sier Johansen.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen sammen med Lars Rokkones og Atle Sebjørnsen.

En kraftprodusent kan være norske Statkraft, svenske Vattenfall, estiske Eesti Energia eller et tysk «Stadtwerke». Kraften kan komme fra vann, vind, sol,

kjernekraft, kull eller gass.

- De typiske kjøperne hos oss er industri, kommuner og store bedrifter. Og strømselskaper som handler på vegne av sluttkunder.

I tillegg til å fastsette pris, beregner algoritmen også hvor mye kraft man kan overføre fra et område til et annet, for eksempel mellom Norge og Danmark, og mellom de fem norske prisområdene.

For kablene til England er det egne auksjoner.

Frank Lund er kraftmegler ved Bergensavdelingen i det britiske meglerhuset Icap, som driver omfattende virksomhet innen elektroniske finansmarkeder.

Han har vært i bransjen i over 20 år, og sier det urolige strømmarkedet ikke er noen fordel for bransjen.

– Vår jobb er å skaffe likviditet til kundene, slik at det finansielle strømmarkedet fungerer. Slik det er nå, med enorme prisbevegelser, fungerer markedet dårlig.

Han sier dette om jobben som kraftmegler i det finansielle markedet.

– Vi er på engrossiden og selger fremtidskontrakter, eller opsjoner, til kundene. Vi forhandler pris med de store produsentene, som Statkraft, Vattenfall og Eviny, og tilbyr strøm til en avtalt pris til store kunder med høyt energibehov.

Vi sitter i midten og jobber for begge sider, med et mål om å skape omsetning.

Lund sier de ikke jubler over høye og stadig skiftende strømpriser.

– Slik situasjonen er nå blir det høy usikkerhet om de fremtidige prisene. Dette fører til at det blir vanskelig for store kunder å ta avgjørelser. Mange blir sittende på gjerdet, sier Lund.

– Hva tenker du om debatten som foregår nå?

– Mange forstår ikke hvordan kraftmarkedet er satt sammen og fungerer. De fleste har ikke forsøkt å sette seg inn i det heller. Det har jo å gjøre med at vi har tatt strømmen for gitt, fordi den har vært veldig billig.

I Norge har strømkundene vært relativt slappe. Det har å gjøre med at vi har hatt billig strøm, inntil nå.

Lund mener politikerne må ta ansvaret for situasjonen som er oppstått.

– Jeg mener det er tatt mange merkelige avgjørelser av politikerne våre. Man kan jo lure på hva slags rådgivere de har, sier han.

– Hva tenker du på da?

– Da tenker jeg på byggingen av strømkabler til utandet, uten at man bygger ut overføringsnettet i Norge.

– Hovedproblemet er at når prisen i Storbritannia er fire ganger så høy som i Norge, så velger selvfølgelig produsentene å sende strømmen dit, i stedet for å selge den i Norge.

Lund mener kablene til utlandet «tømmer» Sør-Norge for strøm.

– I Nord Norge og Midt Norge er situasjonen en annen, fordi overføringskapasiteten fra disse landsdelene er så dårlig at strømmen må bli der den blir produsert. Så produsentene i nordlige og midtre deler av landet får ikke ta del i profitten. Dette er en situasjon NVE burde gjort noe med for lenge siden.

Lund sier dette også er hovedårsaken til de store prisforskjellene i Norge.

– Strømmen kan ikke fraktes ut, og kraftbehovet er også lavere i nord enn lenger sør i Norge.

Frank Lund, kraftmegler.

Med lavere etterspørsel følger lavere priser.

Lund mener det også er feil at nettleien kan overstige kostnaden forbrukerne har til strømforbruk.

– På sikt er ikke dagens situasjon bærekraftig. Vi må ha en strømpris vi kan leve med, sier han.

Han understreker at markedet er komplisert, og at bildet er stort og sammensatt.

– Dette er også politikk. På mange måter er de høye strømprisene prisen vi må betale for det grønne skiftet.

Georg Aasen er leder for råvarebørsen Nasdaqs virksomhet i Europa. De omsetter blant annet med finansielle kraftderivater, som enkelt fortalt er en kontrakt om kjøp og salg av strøm der vilkårene er avtalt på forhånd med ulike tidshorisonter.

Aasen sier de store prissvingningene, samt de store prisvariasjonene mellom prissonene i Norge, gjør det vanskelig og mer risikabelt å operere i det såkalte fremtidsmarkedet, der store strømkonsumenter og produsenter er opptatt av forutsigbarhet.

Han mener at antallet strømprissoner i Norge må reduseres.

– Dette er nødvendig for å skape bedre konkurranse i markedet. Med dagens fem prisområder blir det for få kjøpere og selgere i markedet. Det gjør at det blir økte kostnader for de som ønsker å prissikre sin fremtidige kraftproduksjon eller forbruk – inkludert sluttbrukermarkedet. Det må også gjøres tiltak for å forbedre overføringskapasiteten mellom Nord og Sør.

- Store aktører, blant annet i industrien, ønsker å prissikre kraftbehovet sitt hos oss. De store prisvariasjonene gjør at det blir dyrere og mer risikofylt for de som ønsker å prissikre seg.

Ifølge Aasen har høye og ustabile strømpriser ført til at kostnadene for å inngå slike fremtidskontrakter har steget for kunder som vil prissikre kjøp av strøm.

– Årsaken er at differansen mellom kjøp og salgsprisen i snitt øker, samt at kostandene med å sitte på fremtidskontrakter øker. De må stille marginer for sine posisjoner og jo mindre omsetning, jo større prissvingninger det er , jo større marginkrav må de stille.

- Dette har ført til at etterspørselen etter disse kontraktene har gått ned, og de har blitt dyre, sier Aasen.

Hver dag fastsetter kraftbørsen Nord Pool en såkalt systempris for det kommende døgnet. Systemprisen er en teoretisk pris, som fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden.

Områdeprisen er den faktiske spotprisen i et prisområde og tar hensyn til overføringsbegrensninger i kraftnettet.

- Når det er så stort sprik mellom systemprisen og den faktiske områdeprisen, mister systemprisen sin relevans, sier han.

Nasdaq mener myndighetene bør pålegge netteierne å redusere antall prisområder for å forbedre likviditet, åpenhet og konkurranse i det nordiske børsderivatmarkedet.

Samtidig må netteierne investere i overføringskapasitet som vil redusere de høye prisforskjellene mellom prisområdene, mener Nasdaq.

- Vi mener færre prisområder vil gi lavere priser til sluttbrukerne. Norge bør ha to områder, ett i nord og ett i sør.

Det siste året har energiprisene i Norge og i Europa steget dramatisk. I mars vil strømprisen i det tre sørligste prisområdene i Norge bli på 1,87 kroner kilowattimen i gjennomsnitt, høyere enn rekorden satt i desember, meldte E24 onsdag denne uken.

Ole Gunnar Austvik er er professor i politisk økonomi og petroleumsøkonomi ved Handelshøyskolen Innlandet. Han er også gjesteforsker ved Harvard University i USA.

Austvik sier krigen i Ukraina kommer på toppen av allerede stramme energimarkeder i Europa, med økte priser på olje og gass som resultat.

– Usikkerhet om hva som vil skje har presset prisene opp, selv om fysisk bortfall så langt er lite, sier han.

Austvik tror ikke det er sannsynlig at strømprisene vil gå ned i tiden fremover.

– Prisene på gass, og dermed prisen på strøm i Norge, vil kunne forbli ustabil og tidvis høye framover. Viktige spørsmål er om krigen og andre forhold roer seg, men også andre globale forhold, som utviklingen i Kina.

I 2021 omsatte Nord Pool kraft for 472 milliarder kroner. Året før var omsetningen 151 milliarder.

I desember i fjor ble det omsatt kraft for 110 milliarder kroner på Nord Pool – over 3,5 milliarder per dag.

– Vi sender faktura til de som kjøper kraft, og betaler de som leverer kraft. Pengene går gjennom Nord Pool. Så om en aktør skulle slite eller ikke kunne gjøre opp for seg, så er det ingen andre i markedet som skal merke det, for det er vi som sitter med det ansvaret.

I dag har Nord Pool rundt 360 kunder, og ikke hvem som helst slipper inn.

– Alle som handler med oss må ha en avtale med systemoperatøren i det landet de handler. I Norge er det Statnett. For den kraften du sier du skal produsere, den må du faktisk produsere. Og den kraften du kjøper hos oss, den må du faktisk bruke, sier Atle Sebjørnsen hos Nord Pool.

Nord Pool er verdens første fysiske kraftbørs, etablert etter dereguleringen av det norske kraftmarkedet i 1991.

Fem år senere ble Norge og Sverige det første internasjonale kraftmarkedet.

– Grunnideen var jo at man skulle forvalte kraftressursene på en mest mulig effektiv måte, forklarer Stina Johansen.

– Ved at man kunne utveksle kraft seg imellom så man at det var mer effektivt enn at Sverige skulle bygge ut og være selvforsynt til enhver tid – eller at Norge skulle bygge ut og være selvforsynt til enhver tid.

– Prisene skal også gi signaler på hvor det bør bygges mer overføringskapasitet, hvor det bør bygges mer kraftproduksjon og hvor det kan lønne seg å etablere forbruk – som bedrifter og industri.

Lars Rokkones og Vibeke Morthaug i Nord Pool.

Så selve modellen som ligger til grunn, for det internasjonale markedet, kommer fra Norge og fra Norden.

- Grunntanken var at man skulle hjelpe hverandre på en måte i Norden?

- Ja, rett og slett at ressursene skulle brukes mest mulig effektivt. At når det var overskudd av vann, så skulle ikke det slenges på sjøen. Og ved tørre år eller mangel på kraft så skulle man kunne importere kraft.

– Det siste året har strømprisene økt voldsomt, og det har preget den offentlige debatten i lang tid. Påvirker det livet og hverdagen her på noen måte?

– Vi som jobber her har en veldig stolthet i det vi gjør. Vi mener vi driver et effektiv marked. Men det er klart at oppmerksomheten, de høye prisene og situasjonen i Europa, er en utfordring for alle.

Men jeg tenker det er viktig at vi ikke - midt i en situasjon som er ganske ekstrem – ikke tar for enkle beslutninger, fordi markedet har fungert så bra i 30 år.

Atle Sebjørnsen mener bedre overføringskapasitet, sammenholdt med en mer forsiktig bruk av strøm, kan dempe belastningen for strømkundene.

– Selv om prisen er høy, betyr ikke det at ting ikke fungerer. Prisen er riktig, og reflekterer situasjonen i markedet.

Lars Rokkones, Atle Sebjørnsen og Christian Træland i Nord Pool.

Stina Johansen legger ikke skjul på at de får henvendelser fra strømkunder som reagerer på prisene.

– Noen mener at kraft ikke skal være en vare, og jeg tenker at det er jo helt

legitimt å mene det. Jeg tror det er mer det, enn at de mener at vi er den store stygge ulven.

Hun sier de alltid har forsøkt å være åpne og tilgjengelige og svare på spørsmål om det Nord Pool gjør og hvordan markedet fungerer.

– Jeg tenker at det fortsatt er viktig. Det vi skulle ønske er at folk så hvor mye informasjon som er tilgjengelig i markedet hver dag. Hvis du virkelig vil nerde, kan du gå inn og se hvorfor prisen blir sånn og sånn fra time til time. Vi kan alltid gi forklaringer på hvorfor prisen ble som den ble.

Kommunikasjonssjef Stina Johansen.

– Det er faktisk så enkelt som at når vinden drar skikkelig i gang i Danmark og Tyskland, og vi importerer for fullt, så kan prisen gå veldig mye ned fra en dag til en annen. Men det har endret seg de siste årene med mer fornybar energi, og vi ser at det varierer mye mer enn før.

– Så er vi midt i et grønt skifte der mange land går vekk fra kull og kjernekraft. Mer uregulerbar fornybar energi, gjør at prisene kanskje vil svinge mer. Og i Norge med vannkraft er vi fortsatt veldig væravhengige.

Omvisningen på Lysaker er slutt. Johansen skal i et møte. Sebjørnsen må tilbake til arbeidet på «desken», der nye strømpriser skal beregnes neste dag.

– Vi er ganske stolte over å jobbe i Nord Pool og å ha vært med på å bygge opp det nordiske kraftmarkedet, sier han.