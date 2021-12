Trondheim kommune slår alarm om «prekær mannskapsmangel»

Skoler, barnehager og helsetjenester rammes av mangel på folk. Regjeringens nye karanteneregler gjør situasjonen verre.

Corona-fravær skaper store utfordringer for Trondheim kommune nå før jul – og de frykter at fraværet kan øke fremover. De ber om hjelp fra pensjonister og studenter for å kunne «opprettholde et tilfredsstillende helsetilbud til innbyggerne».

– Mange ansatte i kommunen er nå borte fra jobb på grunn av sykdom eller fordi de er i karantene, skriver kommunen i en pressemelding.

Det er spesielt altså skoler, barnehager og viktige tjenester innen helse og velferd som rammes. Derfor utlyser de nå en rekke vikariat for å få inn nye folk.

– Er det spesielt gjennom julen at dere mangler folk nok til å opprettholde helsetilbudet?

– Det er usikkerhet om smittespredning og fravær i forbindelse med karantene som er utfordringer, i julen men også tiden fremover, sier Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli til VG.

– Svært uforutsigbar situasjon i det store og det hele, legger hun til.

– Forverrer de nye karantenereglene situasjonen?

– Ja de gjør jo det, svarer helsedirektøren.

Dette trenger de folk til

Innen helse- og velferd søker kommunen blant annet folk til:

De ordinære tjenestene som helse- og velferdssenter, bo- og aktivitetstilbud

Hjemmebaserte tjenester og andre helse- og omsorgstjenester

Vaksinering, prøvetaking, smittesporing og bemanning av koronatelefonen

De påpeker at søkere må ha noe real- eller formalkompetanse.

I barnehagene, skole og SFO er det mangel på tilkallingsvikarer for både korte og lange vikariat.

– Behovet for flere medarbeidere er stort. Rekruttering av flere vikarer er avgjørende for at vi skal kunne gi barn og unge i skolene og SFO i Trondheim et tilbud, skriver kommunen i en pressemelding.

