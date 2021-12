Tiltalt for grov vold mot nyfødt datter: Påført minst 21 ribbeinsbrudd

Politiet mener at mannen i 20-årene utsatte datteren sin for grov vold i flere måneder helt fra hun ble født. Han er også tiltalt for grov kroppskrenkelse mot barnets mor.

Publisert: Nå nettopp

Mannen erkjenner straffskyld for tiltaleposten som gjelder datteren, men nekter straffskyld for posten som omhandler barnemoren. Det opplyser hans forsvarer Stian Mork Sletten i advokatfirmaet Hasle til VG.

Ifølge tiltalen skal mannen i 20-årene fra Østlandet ha utsatt sin nyfødte datter for fysisk vold over flere måneder helt fra samme måned som jenta ble født.

Han er nå tiltalt for grov vold, som resulterte i minst 21 ribbensbrudd, samt brudd et i et lårben og en legg hos datteren, ifølge tiltalen.

– Det er en alvorlig sak det er tatt ut tiltale i. Barnet ble påført flere bruddskader og volden er blitt påført i løpet av barnet første levemåneder, sier Statsadvokat i Vestfold, Telemark og Buskerud, Andreas Christiansen.

Han sier det var helsesektoren som kontaktet politiet i forbindelse med at barnet ble sendt inn til undersøkelser.

I tiltalen blir volden mot barnet betegnet som grov fordi det særlig legges vekt på at den har ført til svært mye smerte, og er begått mot en forsvarsløs person.

Bistandsadvokat Rita Aase representerer barnet, og har følgende kommentar til saken:

– Om tiltalen generelt kan jeg si at det er et svært alvorlig forhold og at det vil bli fremmet erstatningskrav.

VG har spurt om hvordan barnets helsetilstand er i dag. Statsadvokaten og bistandsadvokat ønsker ikke kommentere saken utover uttalelsene i denne saken.

Uenig i tiltalen

Forsvarer Sletten sier at dette er en trist sak.

– Tiltalte erkjenner fullt ut straffskyld for forholdet mot datteren. Han har det meget tungt og har selv hatt en vanskelig barndom. Tiden etter hendelsen med datteren har gått med til refleksjoner over hvorfor ting ble som de ble, sier han.

Mannen er også tiltalt for grov kroppskrenkelse mot barnets mor. Ifølge tiltalen skal han ha tatt et grep rundt halsen og påført henne fysisk vold slik at hun begynte å blø.

Forsvarer Sletten sier mannen «overhodet ikke erkjenner straffskyld» for dette tiltalepunktet.

– Han erkjenner noe av det faktiske forholdet, men han er uenig i beskrivelsen i tiltalen. Det er en forhandling til hendelsen som han vil forklare seg om i retten.

– Skal ta ansvar

Saken skal opp i den aktuelle tingretten 24. januar. Det er satt av fem dager til rettsforhandlinger.

Forsvarer har hatt mange samtaler med tiltalte, og sier tiltalte har stor anger for hendelsen som omhandler datteren.

– Det har vært en meget tung tid, men han er klar på at han skal ta ansvar for det han har gjort.