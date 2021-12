FRYKTER KARANTENE: Norske John-Arne Jensen (t.v) (46) og ektemannen Jan Dalsten Sørensen (51) har planlagt Norge-tur i julen. Etter at begge har hatt corona nylig, frykter de å havne på karantenehotell når de lander på Gardermoen.

Nordmann i Danmark skal hjem til jul: Frykter at han må rett på coronahotell

Nordmannen John-Arne Jensen (46) bor i Danmark og har nylig hatt corona. Han frykter at en falsk positiv test vil sende ham rett på karantenehotell når han lander på Gardermoen lille julaften.

Av Frank Haugsbø

– Jeg har planlagt å feire jul i Tønsberg og Holmestrand med med min mor og mine tre søsken. Nå vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre, sier Jensen til VG.

For en måned siden fikk Jensen og hans danske ektemann påvist Covid-19 smitte. Hos danske helsemyndigheter fikk de ifølge Jensen opplyst at det ville resultere i at de ved en test høyst sannsynlig ville avgi en falsk positiv prøve så lenge som tre måneder frem i tid.

Det er Ullensaker kommune som har ansvar for testingen på Oslo lufthavn. Kommunalsjef for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker, Gunhild Grimstad-Kirkeby, sier dette om hvordan slike saker håndteres på landets hovedflyplass.

- De vil nok bli testet likevel, men reisende som tidligere har testet positivt for SARS-CoV-2 ved godkjent laboratoriemetode og deretter har gjennomført isolasjon, vil ikke bli satt i ny karantene eller isolasjon ved ankomst til Norge.

Grimstad-Kirkeby sier at så lenge dette kan dokumenteres på en sikker og verifiserbar måte, er de unntatt karanteneplikt.

– Vi har ikke mulighet til å skanne coronasertifikatene hos oss, men i de fleste tilfeller vil det fremgå av den siden man logger inn på for å se sertifikatet, at den reisende har gjennomgått sykdommen. Det enkleste er uansett om de har med seg selve testresultatet fra laboratoriet.

SVARER: Gunhild Grimstad-Kirkeby er kommunalsjef for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune. Kommunen har ansvar for testingen på Oslo lufthavn Gardermoen.

Både Jensen og ektemannen Jan Dalsten Sørensen (51) har booket flybilletter til Norge 23. desember, med retur 26. desember. Siste delen av julen skal de tilbringe sammen med Sørensens danske familie.

Kravet fra norske myndigheter om at alle skal avlegge coronatest ved innreise, har skapt usikkerhet hos paret.

– Faren er overhengende for at vi begge vil teste positivt. Hvis vi må på karantenehotell, ville julefeiringen gått i vasken.

TESTKRAV: Alle som kommer til Norge fra utlandet må ta en coronatest. Bildet er tatt på Oslo lufthavn Gardermoen i juni i år.

Jensen jobber til daglig som spesialkonsulent ved IT-Universitetet i København. Han har bodd i Danmark siden 2008.

Han sier han har ringt Helse Norges informasjonstelefon to ganger de siste dagene, uten å få et klart svar på om de må i karantene dersom de får et positivt testresultat.

Jensen sier de har vært usikre på om de skulle reise til Norge i julen.

– Det handler om samvær med familien, men også om økonomi. Jeg kan ikke avlyse ferien med håp om å få refundert pengene, da danske myndigheter ikke fraråder oss å reise til Norge.

VG har også lagt problemstillingen frem for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt skriver i en-post at ifølge Folkehelseinstituttet vil sannsynligheten for at en antigen hurtigtest blir positiv, falle raskt etter at en person ikke lenger er smittsom.

– Er det gått 10 dager etter symptomstart, vil under 20 prosent teste positivt. Dermed et det god grunn til å behandle alle som tester positivt med antigen hurtigtest som "sannsynlig smittsom".

– Dersom gjennomgått infeksjon var for for eksempel en måned siden, er reinfeksjon mer sannsynlig enn at testen slår ut på virusrester fra forrige infeksjon. PCR kan derimot vise positivt utslag en lengre tid etter gjennomgått infeksjon.

TESTKØ: Køene for å teste seg ved Oslo lufthavn har i perioder vært lange. Bildet er tatt i mars 2021.

Bjørkholt skriver at det ved ankomst til Norge stilles krav om at det skal benyttes antigen hurtigtest.

– PCR-test kan kun unntaksvis benyttes. En antigen hurtigtest vil vanligvis ikke gi positivt utslag etter at isolasjonsperioden er over eller det er gått mer enn 10 dager siden symptomstart. Dersom den slår ut positivt, kan det bety at personen kan ha fått en ny infeksjon.

Bjørkholt skriver at det dermed må gjøres en konkret vurdering av helsepersonell dersom en hurtigtest viser positivt resultat i et slikt tilfelle.

FORKLARER: Ole Henrik Bjørkholt er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er derfor viktig å kunne dokumentere når man eventuelt var blitt konstatert smittet med covid-19 slik at dette kan ses i sammenheng.

– Vil dette paret måtte gå i karantene ved eventuell positiv test, selv om de kan dokumentere at de har vært smittet tidligere?

– Dersom en positiv hurtigtest tatt ved grensepassering slår ut positivt, skal det tas PCR-test i tillegg. Dersom personen blir bekreftet smittet, er det plikt om å isolere seg i minimum seks døgn.