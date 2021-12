FØRSTE GANG. Ekspedisjonsleder for geologene er Øyvind Sunde. Han har ikke vært i Antarktis før, og gleder seg til å komme frem.

Har vært på karantenehotell i én måned: − Savner hverdagen

Et reisefølge på over 20 personer har sittet i karantene på Gardermoen i én måned. De vet fortsatt ikke når de kan reise fra hotellet.

Av Emma Fondenes Øvrebø

– Vi lever helt isolert fra omverdenen. Jeg savner hverdagen, men guleroten i andre enden er at vi får reise til Antarktis. Det blir fantastisk, sier geolog Øyvind Sunde.

Han er prosjektleder for geologenes ekspedisjon og skal være med å kartlegge og ta prøver av bergarter på en av jordklodens mest avsidesliggende steder.

Reisefølget består av forskere og andre arbeidere som skal drive vedlikehold på stasjonen Troll, en norsk forskningsstasjon i Dronning Maud Land i Antarktis.

For en måned siden startet de en to ukers lang karantene på et hotell ved Gardermoen før de kunne reise videre. På grunn av uvær i Antarktis og coronapandemien har de vært på hotellet dobbelt så lenge som planlagt.

Det er en seng, skrivepult og stol og et bad på hvert rom. De får mat levert på døren av hotellpersonalet og kan bruke et av møterommene på hotellet.

Gruppen kan kun gå tur på et avgrenset område ved Gardermoen. De bruker stort sett dagene på å trene, jobbe og gå tur.

– Vi tar dagene som de kommer og gjør det vi kan for få gjøre hverdagen bedre. Stemningen er god, og vi prøver å planlegge aktiviteter for nyttårsaften, som for eksempel quiz, sier Sunde.

Den første uken var de kun inne på sitt eget rom, men den niende dagen slapp de ut og fikk hver sin kohort.

FRISK LUFT. Gruppen er delt inn i kohorter, og de kan kun gå tur på et avgrenset område. Her går de tur utenfor hotellet ved Gardermoen.

Usikkerhet

De skulle egentlig reise fra Gardermoen 14. desember og lande i Antarktis rundt 20 timer senere.

Siden da har det vært usikkert når de får reise fra Gardermoen. Det kan være i morgen eller om en uke.

Nylig var det noen dager med fint vær. De hev seg rundt og fikk ny reisedato tirsdag denne uken. Da koffertene var pakket og rommene ryddet fikk de beskjed om at en ansatt på flyet hadde blitt smittet av coronaviruset.

– Jeg hadde ikke trodd at vi kom til å være på karantenehotellet så lenge. Det var uforventet. Da vi feiret jul føltes det som om vi hadde vært her i en evighet, men også bare i et øyeblikk, sier biolog og fugleforsker Joanna Sulich.

Hun er også prosjektleder for fugleforskninga på Svarthammaren (Tor feltstasjon), og skal studere sjøfugler. Det skal gi dem perspektiver på hvordan det marine økosystemet er. Noen av de andre forskerne skal monitorere vær, vind og klima.

OPP NED. Fugleforsker Joanna Sulich skal lede årets feltarbeid på sjøfuglkolonien Svarthamaren, 100 kilometer fra Troll forskningsstasjon.

Mister tid

Etter planen skal de reise fra stasjonen Troll i slutten av januar. Siden det er et stort kontinent, er det tidkrevende å etablere leir og flytte seg rundt.

– For hver dag som går mister vi en dag i felt. Det er veldig kjedelig, sier Sunde.

I tillegg er iskanten brukt til å losse forsyninger i ferd med å løsne, og et stort apparat er satt i gang for å etablere et nytt lossested for skipet som årlig reiser sørover med alt nødvendig utstyr til den norske stasjonen.

De har planlagt reisen i over et år. Grunnen til at de må i karantene før de drar er for å unngå at de tar med coronaviruset til kontinentet.

– Hvis man blir smittet og blir kritisk syk, kan det være krevende å bli hentet. Det er utfordrende å lande i Antarktis, det kreves blant annet en spesifikk pilotkompetanse. Derfor er det få piloter som kan fly der.

VENTER. Ekspedisjonen har startet, men de må komme seg fra Gardermoen. Fra venstre: Sikkerhetsansvarlig for geologene Audun Tholfsen, ekspedisjonsleder for geologene Øyvind Sunde, geolog Ane Engvik og Synnøve Elvevold og ingeniør Ceslav Czyz.