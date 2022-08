VELTET: Søndag veltet en tysk campingbil av veien på vei til det kjente utsiktspunktet Stegastein.

Tysk campingbil veltet i Aurland: − Veien er for dårlig

En tysk campingbil havnet for langt ut i veibanen og veltet i Aurland. Fylkesveien er smal og skrentene er bratte, og brannsjefen i Aurland forteller at det ofte er trafikale problemer.

En tysk campingbil kjørte søndag utfor veien på den smale og tungt turist-trafikkerte veien fra Aurland mot utsiktspunktet Stegastein.

– Veien er dårlig og smal og hjulene havnet utenfor veibanen og tippet, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund.

Nødetatene har sikret bilen. Bjørgavegen er stengt og ulykken har skjedd i første krappe svingen etter bosetningen når man kjører opp fra Aurlandssiden, opplyser politiet på Twitter.

Det skal ikke være fare for at campingbilen ruller videre, og de to personene i kjøretøyet kravlet ut, ifølge politiet.

FLAKS: Brannsjefen forteller at turistene var heldige med at campingbilen ble stoppet av et tre.

– Personene var ikke fysisk skadet men de var oppskaket etter denne ubehagelige opplevelsen, sier Hellesund til VG.

Uhellet er blant en rekke ulykker som har skjedd i løpet av sommeren. Det er drøyt en måned siden en bil med to tyske turister havnet på vippen ved en skrent på den samme strekningen, og så vidt to uker siden en motorsykkel kjørte ut av veibanen og to personer ble fraktet til sykehuset.

NESTENULYKKER: Det er ofte ulykker og nestenulykker på fylkesveien opp til Stegastein. Her havnet en bil på vippen ved en skrent.

Brannsjefen i Aurland, Reinhardt Sørensen, forteller at veien opp til utsiktspunktet er trafikkert med busser og masse trafikk om sommeren.

– Var det flaks at det gikk så bra som det gjorde?

– Campingbilen havnet for langt ut på veibanen når den skulle passere en bobil, men da den tippet ble den holdt av et tre som sto nedenfor veien. Hadde ikke treet stått der hadde den trillet ned for det er et bratt område.

BRANNSJEF: Reinhardt Sørensen forteller at fylkesveien opp til Stegastein er for dårlig.

Sørensen forteller også at det gikk bra med de to turistene og hunden deres, men at det er en sjokkerende opplevelse for dem.

Videre sier han til VG at veien opp til det kjente utsiktspunktet er for dårlig.

– Vi må få gjort noe med den veien. Vi skal ha møte med fylkeskommunen til høsten, for vi trenger flere møteplasser.

– Det går alt for mye ressurser på den veien der. Nå har vi hatt seks eller syv utrykninger der på tre uker, og det er alt for mye på en sånn strekning, sier han.

Avdelingsdirektør for infrastruktur og veg, Dina Lefdal, forteller til VG at det stemmer at veien er for smal i forhold til trafikken.

VANSKELIG PROBLEMSTILLING: Dina Lefdal forteller at det er gjort tiltak for å bedre veiene, men at de ser at det bør gjøres mer.

Hun legger til at det har blitt gjort tiltak for å bedre veien.

– Det er utvidet svinger og flere møteplasser nå enn tidligere, men det er klart ikke noen tofeltsvei. Den er fortsatt smal og svingete.

Hun forteller at det også om et investeringsprogram som ble vedtatt av fylkestinget i juni:

– Det har blitt laget et investeringsprogram til regional transportplan hvor kommuner har gitt innspill om sine behov.

KJENT UTSIKTSPUNKT: Mange kjører fylkesveien til Stegastein for å få et glimt av utsikten, men veien er ikke lagd for så mye trafikk.

Ifølge SSB hadde Vestland flere ulykker enn Møre og Romsdal og Rogaland fylke sammenlagt i 2021. Viken var det eneste fylket med flere ulykker.

– Da er det kaos, så det er nødt å bygges flere møteplasser. Det er alt for trangt.

– Da er det kaos, så det er nødt å bygges flere møteplasser. Det er alt for trangt.

– Hva er grunnen til at det ikke er utbedret ytterliggere?

– Det er bratt og vanskelig å få utbedret, i tillegg til at det ikke er midler til å prioritere det, svarer Lefdal.

– En kompleks problemstilling

Lefdal forteller til VG at de har en tett dialog med Aurland kommune, og at de nå ser et behov for å utbedre veiene mer.

– Det med prioriteringer er en stor politisk diskusjon, og det er et stort fylke med et stort veinett hvor mange har en dårlig standard.

Hun forteller man er innforstått med at det er et stort behov for utbedring både i Aurland, men også andre plasser.

Sørensen sier til VG at brannvesenet ofte må rykke ut på sommeren og at mange trenger hjelp.

– Det er et kjent problem. Det er ofte ulykker og nestenulykker, men mest kork og folk som kjører seg fast.

Dina Lefdal svarer at det er en kompleks problemstilling fordi det handler om midler.

– Behovet er større enn midlene strekker til.

– Vi må forsøke å strekke midlene så langt som mulig, avslutter hun.