– EN ENGEL: Bestevennen til den avdøde mannen fra knivdramaet på Bislett i Oslo beskriver kameraten som en barnevennlig fyr og en god venn. – Han var en engel. En helt nydelig person. Alle elsket ham, det er det ingen tvil om, sier bestevennen til VG.

Bestevennen til VG: − Han slapp ut for tidlig

Her sitter mannen fra knivdramaet på Bislett på en restaurant i Oslo med barnet til sin bestevenn på fanget. Tre dager senere er han død.

Publisert: Nå nettopp

Det aktuelle bildet ble tatt av bestevennen nå på lørdag.

– Vi var ute alle tre og spiste på en restaurant. Ungen min var veldig glad for å se ham igjen. Alt var nydelig og fint – og så skjer dette, sier bestevennen til VG.

Under 72 timer senere fikk politiet i Oslo melding om at en gjerningsperson løp etter en person med kniv på Bislett. Den aktuelle gjerningspersonen ble til slutt skutt og drept av politiet, etter at han forsøkte å angripe minst én person på gaten med kniv.

– Jeg snakket senest med ham i går kveld, rundt klokken 22. Da hadde han nettopp hatt besøk av en felles venninne av oss, som hadde et godt øye til ham. De to var glad i hverandre, sier bestevennen.

les også Mann skutt av politiet på Bislett i Oslo: - Var i ferd med å angripe personer

Bestevennen forteller videre at han også sendte en tekstmelding til sin avdøde kamerat, med en tilfeldig video av tsjetsjenere som sitter rundt et bord, spiser og feirer.

– Jeg sa til ham at «en dag er det vi som skal sitte der og feire...», men så er han borte. Jeg vil savne alt ved ham.

Bestevennen vet ikke hva den avdøde kameraten gjorde etter den siste telefonsamtalen mandag kveld, men ut fra hendelsesforløpet tirsdag morgen, så er han fast bestemt på at kameraten har ruset seg.

– Jeg vet ikke hva han gjorde i natt. Han bodde alene, men jeg er ganske sikker på at han har fått i seg narkotika – og så har det utviklet seg frem mot morgenen. Han må ha vært utilregnelig da dette skjedde, sier bestevennen.

Rusproblemer

I løpet av de ti siste årene har den avdøde mannen og bestevennen vært mye sammen i Oslo – også med andre venner.

– Han begynte ganske seint med rus, i 2018, kanskje. Han har vært en engel i alle år, men da fikk han problemer med psykiske reaksjoner som en følge av rusen. Han ble påvirket og fikk psykiske tanker, som at politiet var etter ham eller at kamerater var etter ham, sier bestevennen.

Året etter, i 2019, knivstakk kameraten en mann og hugget etter flere andre på Ankerbrua i Oslo.

I desember i fjor ble han dømt til tvunget psykisk helsevern i Oslo tingrett.

– Jeg mener politiet kunne ha stoppet ham på en annen måte nå. I 2019 brukte de strømpistol mot ham. Det kunne de gjort nå også. Det er tragisk. Samtidig forstår jeg politiet. De holdt på lenge, og det er en vanskelig situasjon, sier bestevennen.

I løpet av de siste 11 månedene har bestevennene besøkt kameraten en rekke ganger på institusjonen i Oslo, der han var innlagt, forteller han.

– Vi gikk turer og snakket sammen under oppsyn. Han hadde ingen mulighet til å gå fritt rundt i begynnelsen. De skulle ta seg av ham slik at han ikke skulle falle tilbake – for å komme seg ut av problemene. Han fulgte opp alle tiltak og møtte presist til alle timer det siste halve året, ifølge bestevennen.

les også Forsøkt drept av knivmannen i 2019: – Klarte ikke å kjempe tilbake

– Alt har gått veldig bra

I løpet av de siste tre månedene skal den avdøde kameraten ha bodd alene i en leilighet på Bislett, like ved åstedet. Ifølge bestevennen fikk han denne muligheten i ukedagene og med meldeplikt i helgene.

– Jeg har vært sammen med ham nesten hver dag den siste tiden. Det har ikke vært noen psykiske problemer da. Alt har gått veldig bra. Jeg har kjørt ham til institusjonen hvor han også avla urinprøver fordi han var under oppsyn. Jeg hentet ham også i går (mandag), og jeg forsto det slik at nå skulle oppfølgingen avsluttes, sier bestevennen.

– Hvorfor ga helsevesenet ham denne friheten når risikoen for tilbakefall var så stor? spør bestevennen.

Han svarer selv.

– Han slapp ut for tidlig. Jeg har diskutert dette med ham. Det ble laget en utredning som sa at det var høy risiko for psykose ved rus, men ikke når han var edru. Jeg har sett denne utredningen. Han visste dette. Han visste at han ikke skulle ruse seg, og vi var enig om dette begge to – også om problemene som hadde vært før og om hvilke konsekvenser det kunne få.

– Politiet har nå skutt og drept en person som var underlagt helsevesenet. Helsevesenet var ansvarlig for helsen hans og utredning av ham, men uten å få den hjelpen han trenger. Dette kunne vært unngått, mener bestevennen.