TRE TIL LEGEVAKT: Et samboerpar og en gjest ble oppsøkt i en leilighet i Tromsø og utsatt for vold natt til torsdag.

Tre personer skadet i alvorlig voldshendelse - To personer pågrepet

Tre personer ble sendt til legevakt etter det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse i Tromsø natt til torsdag. To personer er pågrepet.

Politiet i Tromsø rykket ut til voldshendelsen i nærheten av en barnehage i byen natt til torsdag.

Tre personer ble sendt til legevakt. Elisabeth Valid i etterforskningsavdelingen opplyser til VG at en av de tre er innlagt på sykehus, men vedkommende er ikke kritisk skadet.







Hun opplyser at politiet pågrep to personer rundt klokken 10.30.

– Det var etter at vi aksjonerte mot en leilighet i Tromsø, sier Elisabeth Valid i etterforskningsavdelingen.

Hun opplyser at det er for tidlig å si noe om motivet til gjerningsmennene, eller om de kjenner de fornærmede.

Ble oppsøkt i egen leilighet

De fornærmede er et samboerpar og en besøkende. Alle er i midten av 30-årene.

– De ble oppsøkt av flere personer som utøvde vold mot dem, sier Meyer.

Politiet fikk melding om hendelsen ved Gyllenvang barnehage i Tromsø like før klokken 4 natt til torsdag. Det var en av de fornærmede som ringte til politiet og varslet om hendelsen.

Gjerningsmennene hadde forlatt leiligheten da politiet kom, opplyser Meyer.

Meyer sier at politiet ikke har oversikt over om det ble brukt våpen under hendelsen.

Når VG ringer politiet klokken 09.20 forteller operasjonsleder at de er i gang med avhør av de fornærmede.

Det er ellers ingen nye opplysninger i saken.

Ber vitner ta kontakt

Politiet ber vitner som har sett eller hørt noe ved Gyllenvang barnehage i tidsrommet mellom klokken 3 og 5.30 natt til torsdag om å ta kontakt.