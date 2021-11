FRYST: Pengene på kontoen merket med «Najmuddin Faraj Ahmad» er fremdeles ikke utbetalt.

Millionbot til bank etter Mulla Krekar-transaksjoner

Sandnes Sparebank har fått én million kroner i forelegg fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det fordi banken ikke frøs Mulla Krekars klientkonto raskt nok i 2019.

Pengeoverføringen kom til advokat Brynjar Melings advokatkontor og en klientkonto merket med «Najmuddin Faraj Ahmad» i mai 2019.

Dette skjedde like før Krekar ble dømt til 12 års fengsel i Italia og besto av innsamlede midler som skulle gå til betaling av Krekars italienske advokat, Vittoria Plati. Det kom fram i en sak NRK publiserte i mai.







VG har så langt ikke oppnådd kontakt med advokat Brynjar Meling, men han sa den gang til NRK at:

– I motsetning til det som er lagt til grunn fra norske myndigheters side, så får ikke Krekar fri rettshjelp. Først avslår man hans søknad om fri rettshjelp i Norge, så sender man mannen til Italia. Så beslaglegger man de pengene som er samlet inn i Italia. Her gjør man det man kan for å bidra til å gjøre justismordet komplett.

Najmuddin Faraj Ahmad, som altså er kjent som mulla Krekar, sto tiltalt sammen med fem andre anklaget for terrorplanlegging. I juli 2019 ble han dømt til 12 års fengsel i domstolen i Bolzano i Italia.

Sandnes sparebank meldte selv om forelegget i en børsmelding mandag morgen.

Pengene fremdeles på konto

Ifølge VGs opplysninger skal det ha gått én måned fra lampene lyste rødt rundt denne kontoen til den ble fryst i 2019.

– Midlene ble umiddelbart gjort utilgjengelige, kontoen ble teknisk i systemet sperret en god måned senere, sier administrerende direktør Trine Stangeland i Sandnes sparebank til VG.

Det er snakk om flere pengeoverføringer inn på konto over en kortere tidsperiode våren 2019. Kontoen er fremdeles fryst og pengene står fortsatt på kontoen, bekrefter banken til VG.

– Regelverket krever kun sperring på utgående transaksjoner, sier Stangeland.

FNs terrorliste

Pengeoverføringen ble automatisk flagget i bankens systemer som følge av at Krekar har stått på listen til FNs sanksjonskomité over personer tilknyttet al-Qaida siden 2006.

– Det er uhyre sjeldent at bankene får reelle treff på disse sanksjonslistene. For Sandnes sparebank, så er det første gang at banken har fått et slikt treff, sier Stangeland.

FORSVARER: Brynjar Meling sa til NRK i mai at pengene er øremerket juridisk bistand, og at det ikke er tvil om at de skal gå til lovlige forhold.

Økokrim, som banken sier er «nærmeste kompetente myndighet i denne type saker», ble raskt kontaktet av Sandnes sparebank.

– Regelverket rundt finansielle sanksjoner og klientkontoer ganske uklart. Derfor tok vi umiddelbart kontakt med Økokrim da vi fikk denne mistenkelige innbetalingen og fulgte alle rådene som ble gitt. I det, så sørget banken umiddelbart for at det ikke var mulig å overføre, eller ta midler ut av denne klientkontoen, sier Stangeland.

Kontoen skal ifølge Politiets sikkerhetstjeneste ikke ha blitt frosset raskt nok.

– Vi gjennomførte tiltak i tråd med råd fra Økokrim, men teknisk i systemet, ble ikke midlene ifølge PST fryst tidsnok. Men vi gjennomførte andre tiltak som gjorde pengene utilgjengelig for advokaten og advokatens klient, sier Stangeland.

PST: Haris Hrenovica er politiadvokat i saken.

Ble anmeldt av Finanstilsynet

– Jeg kan bekrefte at det er utstedt et forelegg til Sandnes Sparebank og at det er sendt til dem. Jeg vil ikke uttale meg ytterligere om saken siden banken ikke har tatt stilling til forelegget ennå, sier Haris Hrenovica, politiadvokat i PST til VG.

Politiadvokaten opplyser til VG at det var Finanstilsynet som anmeldte forholdet.

– Saken har deretter blitt vurdert av oss og oversendt Det nasjonale statsadvokatembetet. De beordret da forelegget, sier politiadvokaten.

Boten ble gitt på fredag og frist for å vedta forelegget er 19. november.

– Styret i Sandnes sparebank har ikke besluttet enda om forelegget skal vedtas. Vi er uenig i beslutningen om å gi forelegg i denne saken, sier Stangeland.