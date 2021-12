UTEN POLITIATTEST: Den overgrepstiltalte barnevernseieren har jobbet med barn etter at han ble tiltalt for seksuelle overgrep mot sin egen fostersønn.

Oslo kommune skaffet fosterhjem gjennom firmaet til overgrepstiltalt mann

Barne- og familieetaten i Oslo kjente til overgrepssaken mot den tidligere fosterfaren. Likevel anbefalte de en Oslo-bydel å kjøpe en fosterhjemsplassering gjennom mannens barnevernsselskap.

– Jeg må si at jeg ikke helt skjønner hvorfor vi ikke fikk denne informasjonen fra etaten, sier barnevernssjef Bernt Hovind i bydel Nordstrand i Oslo.

Det var i juli 2019 at bydelen fikk hjelp av Barne- og familieetaten i Oslo kommune til å finne et fosterhjem gjennom et privat firma.

Da hadde etaten i over et og et halvt år kjent til at eieren av firmaet var politianmeldt for å ha forgrepet seg på sin egen fostersønn.

Likevel sa de ingenting om det til bydel Nordstrand.

– De straffbare forholdene mannen anklages for er så alvorlige at dette er informasjon det er viktig for oss å ha når vi skal vurdere om vi skal bruke firmaet hans, sier Hovind i bydelen.

BARNVERNSLEDER: Bernt Hovind i Bydel Nordstrands barneverntjeneste.

Først to år senere, i november 2021, fikk bydelen vite om overgrepstiltalen mot firmaeieren – etter å ha lest VGs avsløring om mannen.

Da hadde bydelen rukket å bruke firmaet hans for mer enn fire millioner kroner. Så snart bydelen fikk vite om tiltalen, ble avtalen sagt opp umiddelbart.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke å kjøpe tiltak fra et selskap som eies av en person som kan ha utsatt barn for nettopp det vi ønsker å beskytte dem mot, sa Hovind til VG i midten av november.

ANKLAGET FOSTERFAR: Amir anklaget fosterfaren som i ettertid hadde etablert seg i privat barnevern for seksuelle overgrep.

– En feil fra vår side

Nå tar Barne- og familieetaten selvkritikk.

– At vi som etat formidlet et familiehjem til bydel Nordstrand uten å informere bydelen om at styrelederen hos leverandøren var anmeldt for overgrep, var en feil fra vår side, sier direktør Hege Hovland Malterud i Barne- og familieetaten til VG.

– Hvorfor informerte dere ikke bydelen?

– Dette handler først og fremst om at vi på det tidspunktet ikke hadde gode nok rutiner, sier Malterud.

DIREKTØR: Hege Hovland Malterud i Barne- og familieetaten i Oslo.

– Burde vært bedre

Barnevernet i Oslo er organisert slik at hver bydel har en egen barneverntjeneste med selvstendig myndighetsområde. Barne- og familieetaten skal bistå barneverntjenestene med blant annet godkjente og kvalitetssikrede fosterhjem.

– I denne saken må vi som etat og kommune erkjenne at interninformasjonen burde vært bedre og at barnevernet i Oslo burde hatt felles holdning og handlinger i håndteringen av saken, sier direktør Malterud.

Tidligere har Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sagt til VG at det viser en svikt i systemet når informasjon om en overgrepssak ikke kommer frem fra det kommunale til det statlige barnevernet.

LOVTE Å TA GREP: «Dette skal og må vi ordne opp i», sa barne- og familieminister Kjersti Toppe etter VGs avsløring av at barnevernet ikke hadde kjent til overgrepstiltalen mot en mann de kjøpte tjenester fra.

Ministeren jobber fortsatt med saken

Nå viser det seg altså at den samme informasjonen heller ikke har nådd frem innad i Oslo kommune.

– Det er ikke noe i lovverket som er til hinder for at én bydel formidler slik informasjon til en annen. Kommunene må vite om dette, og sørge for god informasjonsflyt, sier Toppe på spørsmål om Oslo-bydelene.

– Du sa til VG for tre uker siden at «På akkurat hvilken måte vet jeg ikke ennå, men dette skal og må vi ordne opp i». Er det kommet frem noe mer konkret?

– Det spørsmålet er vi ikke ferdige med å vurdere, vi går gjennom behovet for styrking av krav til politiattest, og systemer for å sikre at viktig informasjon når frem til alle deler av tjenesten, svarer ministeren.

Hør podkasten om den overgrepstiltalte fosterfaren og fostersønnen hans her.

Den overgrepstiltalte firmaeieren nekter straffskyld i straffesaken. I en mail til VG har hans advokat Thomas Randby tidligere skrevet:

– Politiets etterforskning har pågått i (snart) fire år, og den er en stor belastning for alle involverte.

– Min klient har hele tiden nektet straffskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han er blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.